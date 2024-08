Riquelme en modo Intrusos: Se levantó de un móvil de ESPN

Luego, el presidente de Boca habló sobre el trabajo del cuestionado Consejo de Fútbol y particularmente de su trabajo con la venta de Anselmino: "Nunca dijeron que fue una operación extraordinaria, que el Consejo hizo un trabajo extraordinario, que vendieron al fútbol inglés a la liga mas importante del mundo para todos. Hablan del 'Consejo del Mate', bueno, el 'Consejo del Mate' vendió a Anselmino a Europa"

Ya llegando al final de sus declaraciones, buscó defender a su Comisión Directiva halagándose que hayan cedido a los jugadores juveniles a los Juegos Olímpicos: "Decidimos entregar a todo nuestro mediocampo a los JuegosOlímpicos, fue un riesgo grande y como presidente decidí que vayan a vivir esa experiencia. Pero nunca escuché que digan 'qué bien que Boca dejó ir a los chicos a la Selección Argentina."

Se levantó del móvil de ESPN F90

Una vez que Riquelme terminó de decir lo de los juveniles a los Juegos Olímpicos, Chavo Fucks lo interrumpió y le dijo: "prendé la tele entonces. Porque acá se dijo. Acá se discutió y se dijo muchas veces que Boca hizo bien en mandar a los pibes (a los JJOO)".

Riquelme allí contestó y buscó ayuda en Sebastián Vignolo, conductor del programa: "Sebastián, si ese señor me va a hablar mal yo no voy a hablar más". Acto seguido, dijo: "te mando un abrazo Sebastián. Porque ese señor cada vez que habla, habla mal. Te mando un beso grande. A mi no me reta ni mi viejo". Allí finalmente el presidente de Boca se levantó y se fue del móvil.

Una vez que Riquelme se fue, el clima en el programa de Vignolo quedó tenso. Chavo Fucks allí le dijo al Pollo: "perdón a vos porque se interrumpió la nota. Pero no podemos dejar que mientra libremente. Todo lo que dijo es mentira"

