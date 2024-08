Como hace casi un siglo, Europa busca boicotear otro mundial

En la actualidad se sabe de la fuerza, no solo económica, que tiene el fútbol de Europa por sobre el resto del mundo, sobre todo a la hora de hablar de los clubes, los cuales son más poderosos económicamente que el resto y manejan el negocio a gusto. Es por eso que en la actualidad tienen más poder que hace 100 años, cuando quisieron boicotear el mundial de 1930 pero no pudieron, ahora van a la carga por otro mundial y esta vez quizás logren que no se dispute.