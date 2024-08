Ni Rojo ni Figal: el mejor central de Boca tiene 19 años y lo predijo Riquelme

El partido ante el Ciclón significó la primera titularidad del joven en el torneo local en este 2024. Ya lo había hecho por Copa Sudamericana, pero no tuvo suerte con algunas lesiones y no pudo agarrar continuidad. Sin embargo, este nuevo paso, que no había dado en todo el año, no representó presión para el chico de 19 años, que ya fue vendido al Chelsea en 18 millones de dólares pero seguirá en el club hasta mediados de 2025.