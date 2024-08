Talleres y la burla a Alberto Fernández en medio del escándalo

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/VarskySports/status/1824974012436345022&partner=&hide_thread=false FINAL! Talleres le ganó 2-1 a Independiente Rivadavia con este gol de Juan Rodríguez a los 90+5'. Barticciotto / Ríos firmaron los otros tantos. Primera victoria del equipo de Ribonetto desde el regreso del parate.pic.twitter.com/Co1mseddgC — VarskySports (@VarskySports) August 18, 2024

Talleres venía de varios partidos sin ganar y este triunfo puede ser una inyección anímica de cara al partido con River.

La burla a Alberto Fernández

Los Community Manager en el fútbol argentino en el último tiempo fueron ganando terreno en cuanto a la creatividad de sus publicaciones. Buscan tener interacciones y por lo general suelen ganarlas cuando publican algo que tenga que ver con lo que se habla en la actualidad de las redes sociales.

Luego del encuentro ante Independiente Rivadavia de Mendoza, Talleres subió una publicación relacionada de lleno con el escándalo del ex presidente Alberto Fernández y sus videos con Tamara Pettinato.

La cuenta del conjunto cordobés subió una foto de sus jugadores festejando el triunfo agónico con el pie de foto: "Pero, ¿me amás o no me amás?" haciendo claramente referencia al último video que se difundió en el despacho de la Casa Rosada entre el ex presidente y la panelista.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/CATalleresdecba/status/1824984054594224314&partner=&hide_thread=false Pero, ¿me amás o no me amás? pic.twitter.com/l18AaHCsDA — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) August 18, 2024

Vuelta de River vs Talleres

La revancha de la serie de octavos de final entre River y Talleres se jugará el próximo miércoles 21 de agosto en el Monumental, a las 21:30 horas.

El juez para dicho encuentro será el uruguayo Gustavo Tejera, que estuvo en la ida de San Lorenzo vs Atlético Mineiro en el Pedro Bidegaín.

Talleres necesita meter aunque sea un gol y ganar el partido para pasar en la siguiente instancia (la diferencia de un gol a favor de los cordobeses manda la llave a penales).

