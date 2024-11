Por qué Juanfer Quintero rompió en llanto al agradecerle al Pollo Vignolo

"Juanfer querido, amigo mío, cómo va. Qué alegría", comenzó el Vignolo. El Pollo, desde la cabina, le hablaba al volante zurdo a través de los auriculares con un tono sentido y emocional. Y el volante zurdo así lo percibió.

"Gracias, sé que sí, amigo", respondió Juanfer Quintero. "Siempre has estado ahí. Yo te quiero agradecer porque no ha sido fácil y bueno, me quedo corto, pero simplemente quería agradecerte porque sabés la realidad y sos mi amigo", continuó el ex River.

Juanfer Quintero.jpg Juanfer Quintero, el jugador distinto que tiene Racing

"Independientemente de lo que pase en el campo, siempre estuviste ahí y en lo humano, y por eso estoy acá", añadió.

Vignolo dijo: "Me emocionás, y me emociona verte, verte feliz, verte con la bandera de tu país, verte tan así, como sos. Porque todo el mundo conoce al Juanfer dentro de la cancha que es un crack, pero hay un Juanfer afuera que ha tenido situaciones muy complicadas y siempre ha dado la cara".

Juanfer Quintero respondió a ello, aunque la respuesta no solo tuvo que ver con su conflicto familiar sino con las críticas que recibió a lo largo del año sobre su capacidad de adaptarse al Racing de Gustavo Costas y sobre su rendimiento dentro del campo:

"De donde soy es así, hay que reponerse aunque la situación esté dura. Dios sabe lo que me pasó, y esta es la vida", señaló. "Plata y miedo nunca hemos tenido", bromeó el colombiano. "Agradecer a Dios por todo y por darme ese coraje, por volverme a levantar. Agradecerle a las personas que me criticaron, creo que eso es gasolina para mí", sostuvo.

