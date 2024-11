El campeón del Mundo que terminó la secundaria durante la Copa América 2021

image.png Tagliafico en la Copa América 2024

"Me encantaría empezar el curso de entrenador. Tengo que hacerlo. Lo iba a empezar y no había terminado el colegio", expresó Nicolás Tagliafico en entrevista con Infobae.

"Entonces, claro, no había terminado el colegio. Yo lo dejé cuando era chico. Dejé la secundaria y en la Copa América 2021 lo terminé. Rendí libre y dando las materias", dijo.

"A las 7 de la mañana para rendir un examen": la rutina de Tagliafico durante la Copa América para terminar el colegio

En medio de una Copa América en la que el equipo liderado por Lionel Messi iba dando pasos en lo que, entendía, era el momento para volver a poner a la Albiceleste en lo más alto de un torneo, Nicolás Tagliafico también debía estar enfocado en estudiar. Más de una vez tuvo que madrugar para rendir una examen.

image.png

"Germán Pezzella, que es mi compañero, seguramente se acordará de alguna que me habré levantado a las 7 de la mañana. Porque yo había puesto los horarios de Europa. Claro, en ese momento me tocó estar acá en Argentina (concentraban en el país en aquel momento) y me he levantado a las 7 de la mañana para rendir un examen o algo así", señaló el ex futbolista de Banfield e Independiente.

"Pero lo terminé. Ahora puedo empezar a hacer el curso de entrenador y no lo empecé. Bueno, fue una excusa para terminar el colegio", dijo entre risas. "Me gustaría hacer el curso, pero después, ¿quién te dice? No sé, por ahí no se sabe. Me gustaría, sí", añadió Tagliafico sobre su deseo de ser entrenador.

