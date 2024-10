El Pollo Vignolo se burló de los que criticaron a Messi pero no resiste un archivo

Luego, el conductor continuó con su idea: “Messi tenía que ganar. Nosotros vivimos aquella etapa, dura difícil y complicada. Ahora... tendría que haber sido al revés. Los argentinos tendríamos que ser más Messi. ¿Cómo es? De pibito la tenés difícil y buscas la solución para poder encontrarla y tener una vida diferente. Es un tipo que se cae una vez, dos, tres y se levantó cuatro”. Por último, el periodista remarcó varias cualidades del astro: “Ser Messi es ser responsable, respetuoso, solidario, pensar en equipo, porque nunca pensó en él. Es ir en búsqueda de los sueños, no entregarse, no regalarse, no abandonarse. Messi es todo, el que sale a la cancha pero también al que vemos cómo vive. Es ser una buena persona, mantener la humildad a pesar de tocar el cielo con las manos a pesar de ser el dueño del cielo. ¿Saben cuántas cosas cambiarían si nosotros seríamos más Messi?”.