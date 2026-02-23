Reba (rosarino Grupo Transatlántica): "Tras el debate legislativo de la Reforma Laboral en su Título sobre la acreditación de salarios, el mercado financiero se reconfigura. Mientras se discute la interoperabilidad de las cuentas, las entidades autorizadas por el BCRA fortalecen su propuesta con ecosistemas que integran ahorro, pagos e inversión desde una misma plataforma."
JAQUE A LAS BILLETERAS DIGITALES
CVU no es CBU: Reforma Laboral, cuenta Sueldo y sistema bancario
Reba, entidad autorizada por el BCRA, afirmó que la Reforma Laboral reconfigurará el mercado bancario: el CBU le gana al CVU.
La apuesta es conocida, aunque hasta ahora fracasó: "Según datos del sistema bancario, más del 40% de los empleados que perciben su sueldo en la banca tradicional transfieren sus fondos a aplicaciones financieras en las primeras 48 horas, en busca de alternativas que les permitan generar rendimientos y administrar mejor su dinero frente a la inflación. Es el gran desafío de la banca comercial."
Las fuerzas de Mauricio Macri han presionado por lograr que las billeteras digitales tales como Mercado Pago pudieran ofrecer 'cuentas Sueldo' pero no lo han conseguido, al menos en la Reforma Laboral.
Reba:
"En el borrador del proyecto, el artículo 35 proponía modificar el artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo para admitir que la acreditación pueda realizarse en cuentas de pago reguladas bajo el paraguas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), ampliando así el margen de elección del empleado.
El debate se da en un contexto en el que los hábitos financieros ya vienen mostrando transformaciones significativas. (...)
“Lo que estamos viendo es que las personas quieren decidir dónde y cómo administrar su sueldo contando con herramientas que le permitan usarlo de manera más eficiente desde el primer día. Buscan plataformas que integren pagos, beneficios o descuentos, ahorro e inversión en un mismo entorno digital”, dijo Vanesa Di Trolio, Business Manager de Reba.
CVU vs. CBU
En este escenario, cobra relevancia la diferencia entre las cuentas que operan con CVU ((Clave Virtual Uniforme)) y aquellas que ofrecen CBU (Clave Bancaria Uniforme).
Mientras las primeras se asocian principalmente a billeteras virtuales, las entidades financieras autorizadas por el BCRA que brindan CBU permiten acceder a un esquema más amplio de servicios, bajo regulación bancaria y con estándares específicos de supervisión. (...)
Las estadísticas muestran que la bancarización en Argentina alcanzó niveles récord en los últimos años, mientras que la denominada “sub-bancarización”, es decir, personas que utilizan su cuenta únicamente para retirar efectivo, se encuentra en retroceso.
El foco ya no está solamente en tener una cuenta, sino en contar con un ecosistema que permita gestionar la vida financiera de manera integral, con mayor autonomía y sin fricciones operativas. (...)
Más allá de la discusión normativa, el mercado financiero ya evidencia una tendencia clara: los usuarios buscan centralizar sus decisiones económicas en plataformas que combinen regulación, tecnología y acceso a múltiples productos desde un solo lugar."
De todos modos, cuidado porque a Reba se le escapa algo fundamental: hasta ahora las billeteras digitales fueron más creativas, audaces y eficientes que la banca comercial tradicional. No hay que menospreciarlas porque sin necesidad de leyes pudieron organizar negocios muy rentables. Es de suponer que los bancos han aprendido la lección. Es una cuestión que va más allá de lo que definan las leyes, que siempre van por detrás del mercado.
