CVU no es CBU: Reforma Laboral, cuenta Sueldo y sistema bancario

El debate se da en un contexto en el que los hábitos financieros ya vienen mostrando transformaciones significativas. (...)

“Lo que estamos viendo es que las personas quieren decidir dónde y cómo administrar su sueldo contando con herramientas que le permitan usarlo de manera más eficiente desde el primer día. Buscan plataformas que integren pagos, beneficios o descuentos, ahorro e inversión en un mismo entorno digital”, dijo Vanesa Di Trolio, Business Manager de Reba.

CVU vs. CBU

En este escenario, cobra relevancia la diferencia entre las cuentas que operan con CVU ((Clave Virtual Uniforme)) y aquellas que ofrecen CBU (Clave Bancaria Uniforme).

Mientras las primeras se asocian principalmente a billeteras virtuales, las entidades financieras autorizadas por el BCRA que brindan CBU permiten acceder a un esquema más amplio de servicios, bajo regulación bancaria y con estándares específicos de supervisión. (...)

Las estadísticas muestran que la bancarización en Argentina alcanzó niveles récord en los últimos años, mientras que la denominada “sub-bancarización”, es decir, personas que utilizan su cuenta únicamente para retirar efectivo, se encuentra en retroceso.

El foco ya no está solamente en tener una cuenta, sino en contar con un ecosistema que permita gestionar la vida financiera de manera integral, con mayor autonomía y sin fricciones operativas. (...)

Más allá de la discusión normativa, el mercado financiero ya evidencia una tendencia clara: los usuarios buscan centralizar sus decisiones económicas en plataformas que combinen regulación, tecnología y acceso a múltiples productos desde un solo lugar."

De todos modos, cuidado porque a Reba se le escapa algo fundamental: hasta ahora las billeteras digitales fueron más creativas, audaces y eficientes que la banca comercial tradicional. No hay que menospreciarlas porque sin necesidad de leyes pudieron organizar negocios muy rentables. Es de suponer que los bancos han aprendido la lección. Es una cuestión que va más allá de lo que definan las leyes, que siempre van por detrás del mercado.

