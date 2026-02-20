Chau estabilidad: El hachazo a los contratos de trabajo con la reforma laboral

Concepto Sistema Actual (LCT) Con Reforma Laboral Indemnización por antigüedad $10.000.000 $10.000.000 (o fondo de cese) Multas por mala registración $5.000.000+ $0 (Eliminadas) Indemnización sustitutiva de preaviso 2 sueldos Reducida o eliminada según el caso Intereses judiciales Tasa alta (Capitalización) Tasa baja (IPC + 3%)

Conclusión: Un despido que hoy le cuesta a una empresa más de 15 palos, con la reforma podría salirle apenas 10 o menos. Esa diferencia es plata que sale de tu bolsillo y se queda en la caja de la compañía.

¿Cómo afecta el nuevo período de prueba al mercado de trabajo?

Si ya pasaste los tres meses de rigor y sos "efectivo", quedate tranquilo por ese lado, porque nadie te puede volver a poner a prueba. Eso es un derecho adquirido. Sin embargo, la trampa para el trabajador antiguo está en la "flexibilidad" de la jornada.

El famoso trabajo bajo el sistema de "banco de horas" es la nueva vedette. Olvidate de cobrar la hora extra con el recargo del 50% o el 100% como venías haciendo. Ahora, si trabajaste de más un lunes, te lo pueden "devolver" dándote el viernes libre. Para los contratos viejos, esto no sería automático, pero la presión para "adecuarse" al nuevo ritmo de la empresa va a ser fuerte. Es aceptar las nuevas reglas o quedar en la lista negra de la próxima reestructuración.

¿Perdemos derechos los empleados tercerizados con la reforma laboral?

Este es el punto que más ruido hace en las fábricas. Hasta hoy, si la empresa contratista desaparecía, vos podías ir contra la "grande" por responsabilidad solidaria. Era tu seguro de vida.

Con la nueva reforma laboral, esa red de contención se rompe. La responsabilidad se limita solo a casos de fraude evidente. Si trabajás para una tercerizada hace mil años, de repente te encontrás con que tu seguridad jurídica se esfumó. El trabajo sigue siendo el mismo, pero tu capacidad de reclamo quedó reducida a su mínima expresión.

¿Qué pasará con los repartidores y el trabajo en plataformas digitales?

Si sos de los que pedís comida por app, esto te puede interesar. La reforma quiere sacar a estos trabajadores de la LCT y mandarlos a un limbo de "colaboradores independientes", esto es un retroceso luego de la adquisición de un derecho por el que miles de riders lucharon en su momento.

Para los que hoy están en juicio reclamando relación de dependencia, esta ley es un baldazo de agua fría. Si se aprueba, las empresas de aplicaciones tendrían el aval legal para decir: "Ves, la ley dice que son autónomos". Es una forma de legalizar una situación que hoy es una zona gris, tirando la cuerda siempre para el mismo lado. El trabajo en plataformas perdería cualquier pretensión de derechos sociales clásicos.

¿Es el fin de las multas por trabajo no registrado?

El gran incentivo de la reforma para los empresarios es la "amnistía". Se crea el ARCA para simplificar todo y perdonar las deudas a quienes tuvieron gente "en negro". Si vos sos uno de esos que espera el blanqueo, la noticia es agridulce.

Entrás al sistema con un contrato mucho más débil, donde echarte es más barato que nunca. La reforma laboral plantea un escenario donde el blanqueo no es un acto de justicia, sino un beneficio económico para el empleador. Se busca que el mercado de trabajo se mueva, sí, pero a costa de que la estabilidad sea un recuerdo de la época de nuestros abuelos.

Los constitucionalistas están divididos, pero la tendencia sobre el "derecho a la propiedad" de las empresas está ganando la pulseada. El argumento oficial es que, si no se abaratan los costos, no se genera empleo. Pero la pregunta que queda flotando es, ¿a qué precio?

