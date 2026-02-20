Los trabajadores están de luto. Se terminó el misterio y, sobre todo, se terminó esa paz mental que siempre brindó la estabilidad. El proyecto de reforma laboral que camina a paso firme por el Congreso no es un retoque para los nuevos, es un hacha que viene a cortar incluso a los que ya tienen canas en la oficina.
CÓMO QUEDA TODO
Chau estabilidad: El hachazo a los contratos de trabajo con la reforma laboral
La reforma laboral busca imponer el modelo de "fondo de cese". Para el que ya está trabajando, el cálculo de su salida podría sufrir un hachazo fenomenal.
Si pensabas que tu antigüedad era un escudo contra los cambios legales, lamento decirte que te durmieron. La letra chica del proyecto deja en claro que el trabajo en Argentina está a punto de vivir un "reseteo" histórico. Federico Sturzenegger ya lo soltó sin anestesia. "La reforma laboral es para todos". Y cuando dice todos, es todos… Todos excepto empleados públicos como senadores o diputados, porque si hay algo que esta ley deja en claro, es que ellos no son alcanzados por la reforma. Qué conveniente.
¿Qué pasa con mi indemnización si se aprueba la reforma laboral?
Acá está el nudo de la cuestión y lo que te va a hacer perder el sueño. El principio de irretroactividad de la ley es muy lindo en los libros, pero en el barro de los tribunales la cosa cambia. Si la ley se sanciona hoy y a vos te echan mañana, el "hecho" del despido ocurre bajo la nueva norma.
¿Qué significa esto para tu bolsillo? Que el esquema tradicional de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), ese que hacía que a las empresas les temblara el pulso antes de mandar un telegrama, tiene los días contados. La reforma laboral busca imponer el modelo de "fondo de cese". Para el que ya está trabajando, el cálculo de su salida podría sufrir un hachazo fenomenal porque las multas por falta de registro o las indemnizaciones agravadas se borran del mapa.
¿Cómo queda la cuenta? El simulador del desastre para tu bolsillo
Para que entiendas la magnitud del golpe, mirá la diferencia entre lo que cobrarías hoy y lo que podrías percibir si la reforma pasa el filtro del Congreso. Supongamos un empleado con 10 años de antigüedad, un sueldo de $1.000.000 y que estaba parcialmente "en negro".
|
Concepto
|
Sistema Actual (LCT)
|
Con Reforma Laboral
|Indemnización por antigüedad
|$10.000.000
|$10.000.000 (o fondo de cese)
|Multas por mala registración
|$5.000.000+
|$0 (Eliminadas)
|Indemnización sustitutiva de preaviso
|2 sueldos
|Reducida o eliminada según el caso
|Intereses judiciales
|Tasa alta (Capitalización)
|Tasa baja (IPC + 3%)
Conclusión: Un despido que hoy le cuesta a una empresa más de 15 palos, con la reforma podría salirle apenas 10 o menos. Esa diferencia es plata que sale de tu bolsillo y se queda en la caja de la compañía.
¿Cómo afecta el nuevo período de prueba al mercado de trabajo?
Si ya pasaste los tres meses de rigor y sos "efectivo", quedate tranquilo por ese lado, porque nadie te puede volver a poner a prueba. Eso es un derecho adquirido. Sin embargo, la trampa para el trabajador antiguo está en la "flexibilidad" de la jornada.
El famoso trabajo bajo el sistema de "banco de horas" es la nueva vedette. Olvidate de cobrar la hora extra con el recargo del 50% o el 100% como venías haciendo. Ahora, si trabajaste de más un lunes, te lo pueden "devolver" dándote el viernes libre. Para los contratos viejos, esto no sería automático, pero la presión para "adecuarse" al nuevo ritmo de la empresa va a ser fuerte. Es aceptar las nuevas reglas o quedar en la lista negra de la próxima reestructuración.
¿Perdemos derechos los empleados tercerizados con la reforma laboral?
Este es el punto que más ruido hace en las fábricas. Hasta hoy, si la empresa contratista desaparecía, vos podías ir contra la "grande" por responsabilidad solidaria. Era tu seguro de vida.
Con la nueva reforma laboral, esa red de contención se rompe. La responsabilidad se limita solo a casos de fraude evidente. Si trabajás para una tercerizada hace mil años, de repente te encontrás con que tu seguridad jurídica se esfumó. El trabajo sigue siendo el mismo, pero tu capacidad de reclamo quedó reducida a su mínima expresión.
¿Qué pasará con los repartidores y el trabajo en plataformas digitales?
Si sos de los que pedís comida por app, esto te puede interesar. La reforma quiere sacar a estos trabajadores de la LCT y mandarlos a un limbo de "colaboradores independientes", esto es un retroceso luego de la adquisición de un derecho por el que miles de riders lucharon en su momento.
Para los que hoy están en juicio reclamando relación de dependencia, esta ley es un baldazo de agua fría. Si se aprueba, las empresas de aplicaciones tendrían el aval legal para decir: "Ves, la ley dice que son autónomos". Es una forma de legalizar una situación que hoy es una zona gris, tirando la cuerda siempre para el mismo lado. El trabajo en plataformas perdería cualquier pretensión de derechos sociales clásicos.
¿Es el fin de las multas por trabajo no registrado?
El gran incentivo de la reforma para los empresarios es la "amnistía". Se crea el ARCA para simplificar todo y perdonar las deudas a quienes tuvieron gente "en negro". Si vos sos uno de esos que espera el blanqueo, la noticia es agridulce.
Entrás al sistema con un contrato mucho más débil, donde echarte es más barato que nunca. La reforma laboral plantea un escenario donde el blanqueo no es un acto de justicia, sino un beneficio económico para el empleador. Se busca que el mercado de trabajo se mueva, sí, pero a costa de que la estabilidad sea un recuerdo de la época de nuestros abuelos.
Los constitucionalistas están divididos, pero la tendencia sobre el "derecho a la propiedad" de las empresas está ganando la pulseada. El argumento oficial es que, si no se abaratan los costos, no se genera empleo. Pero la pregunta que queda flotando es, ¿a qué precio?
Más noticias en Urgente24
Hércules de la FAA que iba a buscar repuestos para los F-16 se declaró en emergencia
Causó estupor en las redes la propuesta de Luis Majul para los despedidos de Fate
Derrumbe total: Supermercado La Anónima en rojo vivo con el consumo por el piso y deudas impagables
Destapan la posible relación gay de Pedro Pascal: Las fotos que arden en redes
Tensión en el Congreso: Diputados en modo licuadora tratan la reforma laboral