ARCA lanzó una dura advertencia sobre Shein en Argentina

El método de envíos de Shein, Temu o cualquier otra plataforma internacional están detallados en la web oficial de ARCA, donde determinan la cantidad de dólares que se puede gastar en una compra, el monto del envío y también el peso del paquete. Permite traer productos siempre que el valor de la mercadería no supere los USD 3.000 por envío y el peso del paquete sea de hasta 50 kilos.