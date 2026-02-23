ARCA lanzó una dura advertencia sobre Shein en Argentina

Últimamente se habló mucho sobre supuestos cambios que ARCA implementó en envíos y compras de Shein o Temu. Lo cierto es que se trata de una manera de estafa sumamente frecuente en donde pueden lograr quitarte dinero o datos personales.
ARCA advirtió sobre estafa con Shein
Una estafa muy común es que sitios webs o correos adviertan sobre cambios en envíos de Shein desde ARCA. Sin embargo la entidad no tiene nada que ver en el asunto y se trata de una modalidad de estafa en la cual ciberdelincuentes piden datos o pagos extra.
El método de envíos de Shein, Temu o cualquier otra plataforma internacional están detallados en la web oficial de ARCA, donde determinan la cantidad de dólares que se puede gastar en una compra, el monto del envío y también el peso del paquete. Permite traer productos siempre que el valor de la mercadería no supere los USD 3.000 por envío y el peso del paquete sea de hasta 50 kilos.
ARCA advierte sobre estos mensajes fraudulentos acerca de envíos de Shein o Temu y asegura que no hay que abrir enlaces sospechosos y en lo posible insta a denunciar estas maniobras al mail [email protected].
