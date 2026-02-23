urgente24
ZONA $ Shein > ARCA > Argentina

ATENCIÓN

ARCA lanzó una dura advertencia sobre Shein en Argentina

ARCA advirtió sobre envíos de Shein y Temu en Argentina, dos de las plataformas más utilizadas para compras online.

23 de febrero de 2026 - 13:02
ARCA emitió una alerta sobre Shein.

ARCA emitió una alerta sobre Shein.

Shein y Temu se convirtieron en plataformas muy usadas en Argentina para hacer compras en el exterior a precios mega bajos. Las dos son asiáticas y revolucionaron de manera increíble la forma de hacer pedidos internacionales. Ahora ARCA advirtió sobre los envíos que se realizan en estas apps.

Últimamente se habló mucho sobre supuestos cambios que ARCA implementó en envíos y compras de Shein o Temu. Lo cierto es que se trata de una manera de estafa sumamente frecuente en donde pueden lograr quitarte dinero o datos personales.

image
ARCA advierte sobre estafas que usan a Shein como anzuelo.

ARCA advierte sobre estafas que usan a Shein como anzuelo.

ARCA advirtió sobre estafa con Shein

Una estafa muy común es que sitios webs o correos adviertan sobre cambios en envíos de Shein desde ARCA. Sin embargo la entidad no tiene nada que ver en el asunto y se trata de una modalidad de estafa en la cual ciberdelincuentes piden datos o pagos extra.

Seguir leyendo

El método de envíos de Shein, Temu o cualquier otra plataforma internacional están detallados en la web oficial de ARCA, donde determinan la cantidad de dólares que se puede gastar en una compra, el monto del envío y también el peso del paquete. Permite traer productos siempre que el valor de la mercadería no supere los USD 3.000 por envío y el peso del paquete sea de hasta 50 kilos.

ARCA advierte sobre estos mensajes fraudulentos acerca de envíos de Shein o Temu y asegura que no hay que abrir enlaces sospechosos y en lo posible insta a denunciar estas maniobras al mail [email protected].

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES