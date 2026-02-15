Atención clientes: Banco Provincia informó una modificación clave

Perder la tarjeta de crédito —o que te la roben— es una de esas situaciones que genera un cortocircuito instantáneo. El reloj corre, la incertidumbre aparece y la pregunta inevitable es: ¿qué hago ahora? Banco Provincia acaba de responder esa pregunta con una solución concreta, inmediata y, sobre todo, al alcance de cualquier persona con un celular en la mano.
La entidad bonaerense incorporó una nueva funcionalidad a PIA, su asistente virtual con inteligencia artificial disponible en WhatsApp —a través del número 1128216222—, que permite bloquear y solicitar la reposición de tarjetas de crédito Visa sin moverse del lugar donde uno esté. Sin filas, sin esperas telefónicas interminables, sin la necesidad de pisar una sucursal.
Y acá está el punto central que vale la pena subrayar: la velocidad. Cuando alguien se da cuenta que su tarjeta no está, cada minuto importa. La posibilidad de actuar de forma inmediata desde el teléfono no es un detalle menor; es la diferencia entre resolver un problema a tiempo o enfrentar consecuencias mucho más difíciles de solucionar.
Guía simple para usar el sistema de Banco Provincia
¿Cómo se hace? El paso a paso es más sencillo de lo que parece:
- Ingresá al WhatsApp del banco: 1128216222
- Dentro del menú, seleccioná la opción "Personas"
- Elegí "Autogestioná tus consultas"
- Luego, seleccioná Tarjeta de Crédito Visa
- Finalmente, opta por Bloqueo/Reposición
- El sistema pedirá validar la identidad del titular mediante DNI, confirmación de datos personales y una validación biométrica
- Una vez confirmada la identidad, se deberán ingresar los últimos cuatro dígitos de la tarjeta que se desea bloquear
- El sistema verificará automáticamente que esa tarjeta pertenezca a la persona identificada
- Por último, se requerirá indicar la fecha en la que ocurrió el robo o la pérdida del plástico
Chau horarios y atención presencial
Todo este proceso se completará sin intervención humana, sin depender de horarios de atención y sin trasladarse a ningún lado. La biometría, en ese contexto, no es un obstáculo burocrático sino una garantía: nadie más que el titular puede realizar la gestión.
Con esto, lo que el banco está haciendo, en definitiva, es adelantarse a una necesidad real. No espera a que el cliente llegue al mostrador con el problema ya instalado, sino que le entrega las herramientas para resolverlo en el momento exacto en que surge. Eso, en el ecosistema financiero argentino, donde la desconfianza con las instituciones todavía pesa, no es poca cosa.
