Jeffrey Epstein a la sombra de Trump y del poder: "Honeytrap" e inmundicias

De acuerdo con el documento, la niña era de Bogotá y fue capturada por la red de trata de Epstein en 1998, permaneciendo bajo su influencia hasta que cumplió 18 años, en 2004, dos años antes de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) comenzara a investigar al pederasta bajo el archivo 31E-MM-108062.

La agencia de noticias El Espectador, que se hizo eco de la filtración, indicó que, para julio de 2008, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, por petición de EE. UU., contactó a una joven en Bogotá, presumiblemente la menor mencionada en los archivos como víctima de Epstein, para entregarle información sobre sus derechos y el programa de víctimas administrado por el FBI.

Epstein no lideró en soledad la red: Fiestas con la "high society" e impunidad

Nacido en Brooklyn hasta convertirse en un gurú de la especulación financiera, Jeffrey Epstein fue acusado por primera vez de abuso sexual de menores de edad en 2005, cuando la policía de Florida abrió una investigación tras una denuncia de una adolescente que lo acusaba a de haberla explotado sexualmente. Sin embargo, fue en 2008 cuando las acusaciones se convirtieron en cargos formales.

Ese año, el financista neoyorquino, que ya se codeaba con los poderosos, se declaró culpable de solicitar sexo a una menor y de tráfico sexual de menores en un caso que involucró a varias víctimas en el estado de Florida. En ese acuerdo de culpabilidad, conocido como el "acuerdo de no persecución" (NPA, por sus siglas en inglés), Epstein evitó un juicio federal y fue sentenciado a 18 meses de prisión, de los cuales solo cumplió 13 meses en una prisión local con régimen de trabajo en el que salía durante el día.

El 6 de julio de 2019, diez años más tarde, fue arrestado en el aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey, cuando regresaba de un viaje en su avión privado, por cargos federales relacionados con tráfico sexual de menores y explotación sexual de menores. Fue llevado al tribunal de Manhattan bajo una acusación formal y, aunque enfrentaba graves cargos, evitó una sentencia formal porque fue encontrado muerto en su celda.

Sus nexos con el establishment político, con exministros y servicios de inteligencia extranjeros, además de su gran talento como anfitrión, lo convertían en un gran organizador de fiestas, donde se evidenciaban conductas perversas y abuso sexual de menores, según revelan los archivos del FBI que han sido expuestos por el Departamento de Justicia al desclasificar los documentos del caso.

Embed - Congresista acusa a Bondi de mentir bajo juramento sobre caso Epstein

"Epstein concedió favores y se codeó con Woody Allen; Noam Chomsky, lingüista e intelectual; Kenneth W. Starr, el abogado independiente en la investigación sobre Clinton; Kathryn Ruemmler, exasesora de la Casa Blanca de Obama, quien dimitió el jueves por la noche como consejera general de Goldman Sachs en medio del escrutinio por sus vínculos con Epstein; Stephen K. Bannon, uno de los principales aliados políticos del presidente Trump; Deepak Chopra, el gurú del new age; el productor cinematográfico Barry Josephson; Lawrence H. Summers, exrector de Harvard y exsecretario del Tesoro; Andrew Mountbatten-Windsor, el expríncipe Andrés; Sarah Ferguson, exduquesa de York; la princesa heredera Mette-Marit de Noruega, y una retahíla de titanes financieros", según señala la agencia de noticias The Wall Street Journal, que, al igual que millones de otras agencias de noticias en todo el mundo, analizó minuciosamente los archivos desclasificados y la correspondencia filtrada.

Pero lo que realmente fue inesperado de las revelaciones, sobre todo para las filas del Partido Republicano, es que el presidente Trump apareciera mencionado unas 38,000 veces en sus correspondencias, fuera retratado como invitado de las grandes fiestas de Epstein, hubieran registro que comprueban 8 vuelos a su isla, e incluso denuncias penales contra el líder republicano vinculadas al financista pederasta, que fueron desestimadas por supuesta falta de pruebas

En un archivo del FBI desclasificado en el último lote sobre el caso Epstein, se menciona que una niña de 13 años fue forzada a hacerle sexo oral a Trump y que este la abofeteó, aunque en el mismo archivo se precisa que la denunciante debe ser sometida a pericias psiquiátricas y se exhibe un historial por hurto y violencia.

EFTA01660651

La denunciante, con antecedentes psiquiátricos, reportó a una amiga femenina no identificada que fue obligada a realizar sexo oral al Presidente Trump aproximadamente hace 35 años en NJ. La amiga supuestamente mordió a Trump mientras le realizaba sexo oral y reveló que fue supuestamente golpeada en la cara después de reírse.

La pista fue enviada a la Oficina de Washington para realizar una entrevista. La denunciante reportó que tiene una amiga, Leslie McMichael, quien fue asistente personal de Epstein en Florida desde 1986 hasta 1991 o 1992. Esta amiga compartió nombres de algunos invitados a las fiestas de Epstein, incluyendo a Bill Clinton y Donald Trump. Se dejaron 2 mensajes de voz, no se recibió respuesta.

A los 16 años, mientras modelaba, la denunciante asistió a 8 fiestas en la residencia de Epstein en Nueva York. En una ocasión, reportó que fue agredida sexualmente por Epstein. En otra ocasión, dos hermanos gemelos, Allen y Oren, atrajeron a la denunciante y a su amiga escaleras arriba, pero escaparon de vuelta abajo. La denunciante afirmó que Oren violó a su mejor amiga y un tercer hermano, Tal, violó a una niña de 14 años llamada Katie LNU. El llamante nombró a otros individuos involucrados en "grandes fiestas de orgías" con ella, otras niñas jóvenes y modelos mayores de Victoria's Secret, incluyendo a Bill Clinton y Donald Trump.

Reportó que fue víctima y testigo de una red de tráfico sexual en el Campo de Golf Trump en Rancho Palos Verdes, CA entre 1995-1996. También reportó a Ghislaine Maxwell como la madame y corredora de fiestas sexuales, cuyos clientes incluían a Epstein, Robin Leach y Donald Trump.

Además reportó participar en orgías y que algunas niñas desaparecieron, rumoradas de haber sido asesinadas y enterradas en las instalaciones. La denunciante reportó ser amenazada por el entonces jefe de seguridad de Trump de que, si alguna vez hablaba de lo que pasaba allí o de quién vio, terminaría "como fertilizante para los últimos nueve hoyos como las otras zorras".

Sin embargo, según reporta el FBI, se habló con la denunciante y se consideró no creíble. Investigación adicional mostró 3 incidentes separados involucrando a la denunciante que solicitaron evaluaciones psiquiátricas obligatorias. La denunciante afirmó tener un video de fiestas sexuales de alto perfil, tratos con carteles y haber presenciado a Robin Leach estrangular a una niña joven hasta la muerte en una fiesta. Dijo que fue contactada por otra víctima femenina de Epstein que quería publicar un libro (¿acaso fue Virginia Giuffre quien la había contactado o sus afirmaciones eran simples delirios?)

Entre los materiales publicados también se encuentra el expediente del FBI (EFTA00020518), con fecha de octubre de 2020, que contiene una acusación de violación contra Trump. Este documento hace referencia al relato de un conductor de una limusina, cuyo nombre ha sido censurado, quien informó sobre una conversación telefónica "muy preocupante" que involucraba a Trump, mientras lo llevaba a un aeropuerto en 1995. Según el documento, Trump mencionó repetidamente el nombre "Jeffrey" durante la llamada e hizo referencias a "abusar de una chica".

vol00008-2-efta00020518

El documento además expone que una persona anónima alegó que Trump "la violó" y que, de hecho, "la había violado junto con Jeffrey Epstein". La declaración continúa: "Una chica con un nombre raro me llevó a un hotel o edificio elegante, así fue como sucedió".

Lo más relevante del caso de Jeffrey Epstein (primer ministros y la alta alcurnia implicada)

Jeffrey Epstein fue un reconocido financista estadounidense, encontrado muerto en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York en agosto de 2019. Aunque el médico forense dictaminó suicidio, diversas teorías conspirativas sugieren un posible asesinato para silenciarlo, dado que se codeaba con figuras famosas y miembros de la aristocracia británica.

La obsesión con este caso radica en la creencia de que los nombres de figuras prominentes involucradas en su red de tráfico sexual permanecen ocultos. Lo que sí se ha comprobado —y por lo cual fue acusado— son múltiples delitos graves, relacionados principalmente con el abuso sexual de menores (niñas de entre 14 y 17 años, a quienes reclutó, traficó y abusó), el tráfico sexual y la conspiración para cometer dichos delitos.

En tanto, a fines de octubre pasado, el libro póstumo de Virginia Giuffre, la víctima del financista pedófilo, salió a la luz, dejando al descubierto un entramado de poder, complicidad y perversión detrás de la red de trata que operaba al servicio de celebridades, empresarios, nobles y primeros ministros con gustos perversos.

La red de tráfico sexual estaba integrada por

Ghislaine Maxwell : exnovia y principal colaboradora de Epstein. Condenada en 2021 por tráfico sexual de menores y actualmente cumpliendo 20 años de prisión.

El propio Jeffrey Epstein

JeanLuc Brunel: exscout de modelos acusado de proveer menores para Epstein. Encontrado muerto en prisión en Francia en 2022.

Figuras públicas y celebridades mencionadas, pero sin acusaciones formales de delitos.

Prince Andrew (Duque de York) : acusado por Virginia Giuffre de contacto sexual con ella siendo menor; el caso se acordó fuera de corte en 2022.

El primer ministro israelí, Ehud Barak, mencionado por la víctima Virginia Giuffre. "Me estranguló repetidamente hasta que perdí el conocimiento y disfrutaba viéndole temer por mi vida. Horriblemente, el Primer Ministro se rió cuando me lastimó y se excitó aún más cuando le rogué que parara. Salí de la cabaña sangrando por la boca, la vagina y el ano. Durante días, me dolía respirar y tragar".

Bill Clinton : mencionado en más de 50 de los documentos redactados , según ABC. El portavoz del expresidente, Ángel Ureña, dijo que Clinton “no sabe nada sobre los terribles crímenes” pero que "en 2002 y 2003, el presidente realizó un total de cuatro viajes en el avión de Jeffrey

Donald Trump : mencionado en registros de vuelo y círculos sociales con Epstein, sin acusación formal.

Alan Dershowitz : abogado que representó a Epstein en 2006; ha sido identificado en documentos como posible implicado, aunque lo niega rotundamente.

Stephen Hawking, Michael Jackson, David Copperfield, Naomi Campbell, Cate Blanchett, Leonardo DiCaprio, Al Gore, Hillary Clinton, George Lucas, Kevin Spacey, Ehud Barak, Marvin Minsky, entre otros, fueron mencionados en listas o correspondencia encontrada, sin evidencia de participación en crímenes. La víctima Giuffre que dijo que el venerado físico británico estuvo en una "orgía con menores de edad".

Empleados, testigos y víctimas identificadas:

Virginia Giuffre (antes Virginia Roberts): víctima emblemática que presentó alegaciones de tráfico sexual forzado. Hace poco tiempo se suicidó.

Juan Alessi y Alfredo Rodríguez : empleados domésticos clave del hogar de Epstein, testigos en casos y depósitos.

Sarah Kellen, Adriana Ross, Nadia Marcinkova, Annie Farmer, Maria Farmer, Lynn Miller, Janusz Banasiak, entre otros asistentes y personas que estuvieron involucradas en logística y acusaciones.

En mayo del año pasado, funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos informaron al presidente Donald Trump que su nombre estaba en los archivos Epstein, según informó The Wall Street Journal. A Trump se le dijo que muchas otras figuras de alto perfil también fueron nombradas, aunque ser mencionado no es sinónimo de delito.

La agencia de noticias ABC News obtuvo más de 50 páginas de los archivos de Epstein mediante una solicitud de registros públicos al Departamento de Estado. Los registros abarcan desde principios de la década de 1980, cuando Epstein era un desconocido corredor de bolsa de Brooklyn, hasta 2019, cuando su acusación formal en Nueva York por presunto tráfico sexual de menores lo convirtió en un personaje mundialmente conocido.

Los documentos revelan la tendencia de Epstein a informar sobre pasaportes perdidos y sus intenciones de viajar a destinos lejanos, incluidos varios países (Afganistán, Kazajstán y Senegal) que no han aparecido en otros relatos de viajes de Epstein.

image Bill Gates, Donald Trump, Woody Allen y otras personalidades en los archivos de Epstein o en fotografías con él.

Los registros obtenidos por ABC News también contienen múltiples instancias en las que Epstein solicitó un segundo pasaporte "para evitar sellos de visa conflictivos" cuando viajaba a Israel y ciertos estados árabes, incluidos Jordania y Arabia Saudita.

En los recientes documentos desclasificados se puede apreciar que Epstein tenía vínculos de larga data con Ehud Barak, ex primer ministro de Israel, a quien la víctima Virginia Giuffre acusó de haberla violado y golpeado salvajemente en una de las mansiones de Epstein.

Virginia Giuffre, la víctima del financista pedófilo Jeffrey Epstein, quien se suicidó hace unos meses bajo circunstancias dudosas, publicó un libro titulado Nobody’s Girl y denunció ante la Justicia estadounidense la red de trata de Epstein, incluso apuntando al príncipe Andrés de Gales y al ex primer ministro israelí, dejando al descubierto un entramado de poder, complicidad y perversión.

image Virginia Giuffre, de adolescente, con el Príncipe Andrés.

"Pensé que conocer a un príncipe sería un honor. No entendí que me estaban entregando". Con esa cita comienza Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice, las memorias póstumas de Virginia Giuffre publicadas esta semana en Estados Unidos.

En el verano del 2000, conoció a la novia de Jeffrey Epstein en el club Mar-a-Lago, propiedad de Donald Trump, donde su padre hacía labores de mantenimiento. "Ghislaine Maxwell entró con su acento británico, sus uñas perfectas y esa seguridad de quien pertenece a otro mundo", recuerda en su libro. Maxwell le ofreció ganar dinero extra dando masajes a un “hombre rico”, que sería Jeffrey Epstein.

A lo largo de más de 400 páginas, Virginia Giuffre describe cómo Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein captaban chicas de entre 13 y 17 años a través de falsas promesas de empleo y dinero fácil, que incluían largas estadías en mansiones y resorts de lujo en Palm Beach, Nueva York y el Caribe, en donde se codeaban con políticos y con personajes de la televisión.

Giuffre testificó bajo juramento en el 2016 que la pareja de Epstein, la británica de la alta alcurnia Ghislaine Maxwell, le habría ordenado tener sexo con el exgobernador de Nuevo México, Bill Richardson, y con Jean-Luc Brunel, un francés propietario de la agencia de modelos Karin Models, quien fue arrestado en febrero del 2022 y murió “ahorcado” en su celda ese mismo año, tal como Epstein en 2019.

En su denuncia, también nombró a Glenn Dubin, un reconocido multimillonario administrador de fondos de Nueva York, con quien fue obligada a tener sexo. Dubin, está casado con Eva Andersson-Dubin, ex Miss Suecia que una vez salió con Epstein.

Lo más espeluznante del relato de Giuffre es cuando asegura que un ex primer ministro, cuyo nombre aparece en el expediente, la violó, la golpeó y la dejó ensangrentada.

Giuffre dice que conoció al “primer ministro” en la isla privada de Epstein en las Islas Vírgenes de Estados Unidos en algún momento de 2002, cuando tenía solo 18 años. Según The New York Post, que accedió a los documentos judiciales, ella señaló al primer ministro israelí, Ehud Barak, como uno de los muchos miembros de la élite que la habían violado, una afirmación que él ha negado repetidamente.

Aunque Barak reconoció públicamente haber visitado a Epstein "más de diez, pero mucho menos de cien" veces, incluyendo una visita a su propiedad privada en las Islas Vírgenes Estadounidenses, en 2019 declaró a The Daily Beast que "nunca había asistido a una fiesta" con Epstein ni se había reunido con él "en compañía de mujeres o niñas".

La filtración de los correos electrónicos de Jeffrey Epstein dejaron mal parado a Donald Trump

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron correspondencias entre Jeffrey Epstein, su socia Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de veinte años de prisión por tráfico de menores, y el periodista Michael Wolff, quien ha escrito numerosos libros biográficos sobre Donald Trump.

Los mensajes exhiben que Donald Trump sabía muy bien de las actividades de Jeffrey Epstein de lo que públicamente ha admitido. De hecho, en un correo electrónico, Epstein dice abiertamente que Donald Trump “sabía de las chicas”.

En un correo electrónico de 2019, durante el primer mandato trumpista, Epstein le dijo a Wolff sobre Trump: "Por supuesto que sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara".

image

Poco antes de que Trump ganara sus primeras elecciones en 2016, Wolff, el biógrafo de Trump, se puso en contacto con Epstein, bajo el asunto: “Este podría ser el momento”, sugiriéndole que podría perjudicar las posibilidades de Trump si hablaba. No quedó claro qué creía Wolff que diría Epstein ni si Epstein respondió al mensaje. Aún más atrás en el tiempo, en un correo electrónico del 2 de abril de 2011, Epstein le escribió a su novia y socia, Ghislaine Maxwell:

Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump… [Nombre censurado de otra persona] pasó horas en mi casa con él… nunca se le ha mencionado. Jefe de policía, etc. Estoy al 75% Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump… [Nombre censurado de otra persona] pasó horas en mi casa con él… nunca se le ha mencionado. Jefe de policía, etc. Estoy al 75%

Maxwell respondió ese mismo día: “He estado pensando en eso”.

El financista neoyorkino también escribió en un correo electrónico de 2018 a un asesor de la Casa Blanca, durante la presidencia de Barack Obama: “Sé lo corrupto que es Donald”, refiriéndose a los muertos en el placard del influyente republicano.

Luego de tales filtraciones, el presidente Trump dijo que no tenía “nada que esconder” y que fue amigo de Epstein durante al menos 15 años, hasta que descubrió que el financiero le “robaba” las asistentes del spa de Mar-a-Lago, contratándolas él mismo.

Más noticias en Urgente24

Chau Vaca Muerta: La noruega Interoil anunció que se va de la Argentina tras su salida del 'bloque maldito'

La principal avícola de la Argentina, a un paso de la quiebra ya tiene su efecto dominó

Quién es el empresario mexicano que vendió parte de Telecom y complicó al Grupo Clarín

PAMI: Los pagos fueron "insuficientes"; la suspensión se mantiene y suma otra provincia