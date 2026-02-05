Anónimo de Jeffrey Epstein: 2 "chicas extranjeras" enterradas en Zorro Ranch

Embed

Zorro Ranch

Epstein compró Zorro Ranch en 1993 a Bruce King, ex gobernador de Nuevo México en 3 mandatos.

Las 13 millas cuadradas (3.367 hectáreas) de alto desierto incluyen una propiedad de lujo de 26.700 pies cuadrados (2.480 m2), cabañas para huéspedes, viviendas para el personal y varias dependencias.

También cuenta con una estación de bomberos, cuadras para caballos, un garaje climatizado de 7 bahías, un invernadero para cultivar productos frescos, una operación de pastoreo de ganado y una pista de aterrizaje privada, un hangar y un helipuerto.

En el correo electrónico, escribieron: "Edward. Esto es delicado, así que será el primer y el último correo electrónico, según tu criterio. Puedes elegir entre tomarlo o tirarlo, pero esto viene de una persona que ha estado allí y lo ha visto todo, como ex miembro del personal del Zorro. El material a continuación fue tomado de la casa de Jeffrey Epstein como mi seguro en caso de un futuro litigio contra Epstein. LO SIENTO, NO HAY PREGUNTAS."

El remitente también incluyó enlaces a vídeos que afirmaban mostrar a Epstein teniendo relaciones sexuales con menores, tríos y sexo con niñas menores de edad.

Luego exigió el pago de 1 Bitcoin a cambio del video y la información.

El correo electrónico fue reenviado al FBI apenas 3 meses después de que Epstein muriera mientras estaba detenido en el Centro Correccional Metropolitano de la ciudad de Nueva York.

Embed SE FILTRAN IMÁGENES Y VIDEOS RELACIONADOS CON LOS ARCHIVOS DE Jeffrey Epstein

Un hilo



No son pruebas definitivas.

No son acusaciones formales.

Pero sí son imágenes reales que llevan años circulando… y que muchos prefieren ignorar.



pic.twitter.com/4jZSIR04GV — Enzo Sanchez | IA (@EnzoSanchezIA) February 4, 2026

Sexo confidencial

Epstein utilizó Zorro Ranch como un patio de juegos para invitados VIP que podían ir y venir con más discreción que incluso a Little St James, su isla caribeña privada frente a St Thomas.

Los documentos civiles afirman que el complejo albergó al ex príncipe Andrés, acusado por Virginia Giuffre, quien presentó fotografías y declaraciones escritas que muestran que visitó el complejo durante el tiempo en que fue víctima de trata cuando era adolescente, entre 2000 y 2002.

Los documentos publicados como parte de los archivos de Epstein también muestran que el financista pedófilo tenía la intención de dejar su patrimonio de Zorro a su novia bielorrusa, Karyna Shuliak.

Pero Epstein fue propietario de la propiedad hasta su muerte. Sus herederos la pusieron a la venta en 2021 por US$ 27,5 millones, y bajaron a US$ 18 millones pero terminaron vendiéndolo por un precio no revelado en 2023 a una sociedad de responsabilidad limitada que rebautizó la propiedad como Rancho San Rafael, y propietario es secreto.

Embed ‼️Kazakh model Ruslana Korshunova visited Jeffrey Epstein's island in 2006 when she was a minor.



Shortly after her return, her body was found in New York.



News reports stated that she died after jumping from the ninth floor of an apartment building. pic.twitter.com/jsq4LJAmOO — MOSCOW NEWS (@MOSCOW_EN) February 5, 2026

Traducción: La modelo kazaja Ruslana Korshunova visitó la isla de Jeffrey Epstein en 2006 cuando era menor de edad. Poco después de su regreso, su cuerpo fue encontrado en Nueva York. Los informes de prensa indicaron que murió después de saltar del noveno piso de un edificio de apartamentos.

------------------

Acusación

Ghislaine Maxwell ha afirmado que 25 amigos de Jeffrey Epstein fueron protegidos mediante acuerdos secretos por el Departamento de Justicia.

Ella presentó un recurso de hábeas corpus el 17/12/2025 para anular su condena, argumentando que los fiscales llegaron a acuerdos con socios de Epstein mientras la procesaban a ella como si tales acuerdos no existieran.

Maxwell afirma que 4 presuntos cómplices eran conocidos por los investigadores, pero nunca fueron acusados. No mencionó el nombre de ninguno de los individuos.

Maxwell argumenta que la supuesta ocultación de estos acuerdos socavó la imparcialidad de su juicio y violó sus derechos constitucionales.

Ella, de 64 años, cumple una condena de 20 años en la Prisión Federal Camp Bryan, una prisión federal de mínima seguridad para mujeres en Bryan, Texas.

-----------------------------

