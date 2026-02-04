A un mes de la captura de Nicolás Maduro, el presidente de USA, Donald Trump, aseguró el lunes pasado (2/02) que su gobierno avanza hacia un acuerdo con Cuba y afirmó que las negociaciones para poner fin al embargo petrolero están "cerca de concretarse", sin embargo, desde La Habana negaron la existencia de un diálogo formal con Washington. Y lo hicieron bajo un frío inédito...
INESPERADO
La 'caribeña' Cuba, congelada y preocupada...
Cuba se congeló un día después de las declaraciones de Donald Trump: Registró cero grados por una masa de aire polar que invadió a la isla y rompió un récord de 30 años.
Es mientras las declaraciones se produjeron en un contexto de fuerte presión económica sobre la isla (agravada por la interrupción del suministro de petróleo venezolano y por nuevas sanciones impulsadas por la Casa Blanca), además de un episodio meteorológico sin precedentes:
La información fue confirmada por el Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet), que calificó el fenómeno como excepcional y destacó su impacto inmediato en varias regiones, donde incluso se observó formación de escarcha en zonas agrícolas, una postal inédita para la isla.
El observador encargado de la medición, Fidel Ruz, subrayó la singularidad del momento y describió la jornada como "una madrugada realmente fría".
Temperatura récord en Cuba
El valor extremo se detectó durante la madrugada en la estación meteorológica de Indio Hatuey, ubicada en la provincia de Matanzas, en el centro del país.
Con esta marca, Cuba superó el récord anterior de temperatura mínima, que era de 0,6°C, registrado en 1996 en la localidad de Bainoa, actualmente perteneciente a la provincia de Mayabeque.
De esta manera, el país caribeño alcanzó por primera vez el punto de congelación en sus mediciones oficiales.
Una masa de aire polar detrás del fenómeno
Según explicaron especialistas del Insmet, el brusco descenso térmico se debió al avance de una masa de aire polar proveniente del norte, que provocó un enfriamiento generalizado en gran parte del territorio cubano.
En total, 32 estaciones meteorológicas reportaron temperaturas iguales o inferiores a los 10°C, con mayor incidencia en el occidente y el centro del archipiélago.
El episodio dejó en evidencia la magnitud del frente frío, considerado uno de los más intensos de los últimos años.
Otras noticias de Urgente24
Polémica por el Registro de 'Inocentes' que creó Alejandra Monteoliva
Encuesta: Villarruel capitaliza punto débil de Milei y hay alarma en el Gobierno
"Efecto INDEC": señales oficialistas de TV bajan rating y se impone C5N por mirada más crítica
Los laboratorios nacionales descorchan con Milei por el récord histórico de exportaciones de medicamentos