La 'caribeña' Cuba, congelada y preocupada...

image

Temperatura récord en Cuba

El valor extremo se detectó durante la madrugada en la estación meteorológica de Indio Hatuey, ubicada en la provincia de Matanzas, en el centro del país.

Con esta marca, Cuba superó el récord anterior de temperatura mínima, que era de 0,6°C, registrado en 1996 en la localidad de Bainoa, actualmente perteneciente a la provincia de Mayabeque.

De esta manera, el país caribeño alcanzó por primera vez el punto de congelación en sus mediciones oficiales.

image

Una masa de aire polar detrás del fenómeno

Según explicaron especialistas del Insmet, el brusco descenso térmico se debió al avance de una masa de aire polar proveniente del norte, que provocó un enfriamiento generalizado en gran parte del territorio cubano.

En total, 32 estaciones meteorológicas reportaron temperaturas iguales o inferiores a los 10°C, con mayor incidencia en el occidente y el centro del archipiélago.

El episodio dejó en evidencia la magnitud del frente frío, considerado uno de los más intensos de los últimos años.

Otras noticias de Urgente24

Polémica por el Registro de 'Inocentes' que creó Alejandra Monteoliva

Encuesta: Villarruel capitaliza punto débil de Milei y hay alarma en el Gobierno

"Efecto INDEC": señales oficialistas de TV bajan rating y se impone C5N por mirada más crítica

Los laboratorios nacionales descorchan con Milei por el récord histórico de exportaciones de medicamentos