"Acercamiento agresivo": Dron iraní terminó derribado por un caza de USA

Extrema tensión se vivió cuando un avión de guerra de USA derribó un dron iraní sobre el Mar Arábigo. Aseguran que fue "acercamiento agresivo".

03 de febrero de 2026 - 21:59
Vista superior de la planchada del Abraham Lincoln.

El Ejército estadounidense derribó el martes (03/02) un dron iraní que, según detalló un portavoz militar citado por la cadena Fox News, se aproximó al portaaviones USS Abraham Lincoln, que Washington desplegó en el mar Arábigo junto a su grupo de ataque.

La descripción del militar señala que

El dron, un Shahed-139, realizó maniobras innecesarias en dirección al buque» y continuó volando hacia el portaaviones «a pesar de las medidas de distensión adoptadas por las fuerzas estadounidenses» y acabó derribado por un caza F-35 embarcado en portaviones. El dron, un Shahed-139, realizó maniobras innecesarias en dirección al buque» y continuó volando hacia el portaaviones «a pesar de las medidas de distensión adoptadas por las fuerzas estadounidenses» y acabó derribado por un caza F-35 embarcado en portaviones.

Seguir leyendo

El capitán Tim Hawkins del Comando Central estadounidense agregó:

El portaaviones se encontraba navegando a unas 500 millas (algo más de 900 kilómetros) al sur de la costa iraní en el mar Arábigo en el momento del incidente, en el que ningún militar ni activo estadounidense resultó herido o dañado. El portaaviones se encontraba navegando a unas 500 millas (algo más de 900 kilómetros) al sur de la costa iraní en el mar Arábigo en el momento del incidente, en el que ningún militar ni activo estadounidense resultó herido o dañado.

image
Alistamiento concluido en el portaviones Lincoln para derribar el dron iran&iacute;

Alistamiento concluido en el portaviones Lincoln para derribar el dron iraní

Hawkins aseguró también a Fox que horas después de que fuera derribado el dron, dos lanchas y otro dron de Guardia Revolucionaria iraní "hostigaron" a un petrolero estadounidense que transitaba por el estrecho de Ormuz, lo que motivó que un destructor de EE.UU. que estaba en la zona tuviera que escoltar, con apoyo aéreo, al navío.

Irán, dispuesto a negociar

Recordemos que días pasados, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que envió al mar Arábigo una flota, compuesta por el mencionado portaviones y el grupo de ataque, hacia aguas cercanas a Irán como mensaje intimidatorio al Gobierno del país persa en medio de la represión activada por Teherán contra las históricas protestas que sacudieron el país.

(Edición con material internacional de la agencia EFE)

