"Acercamiento agresivo": Dron iraní terminó derribado por un caza de USA

image Alistamiento concluido en el portaviones Lincoln para derribar el dron iraní

Hawkins aseguró también a Fox que horas después de que fuera derribado el dron, dos lanchas y otro dron de Guardia Revolucionaria iraní "hostigaron" a un petrolero estadounidense que transitaba por el estrecho de Ormuz, lo que motivó que un destructor de EE.UU. que estaba en la zona tuviera que escoltar, con apoyo aéreo, al navío.

Irán, dispuesto a negociar

Recordemos que días pasados, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que envió al mar Arábigo una flota, compuesta por el mencionado portaviones y el grupo de ataque, hacia aguas cercanas a Irán como mensaje intimidatorio al Gobierno del país persa en medio de la represión activada por Teherán contra las históricas protestas que sacudieron el país.

(Edición con material internacional de la agencia EFE)

