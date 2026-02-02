Proyecto Vault: el plan de Donald Trump para blindarse del dominio de China

El gobierno de Donald Trump se prepara para dar un paso clave en la disputa geopolítica por insumos estratégicos. Washington lanzará una reserva nacional de minerales críticos valuada en US$12.000 millones, con el objetivo de contrarrestar el dominio de China sobre metales esenciales y garantizar el abastecimiento a los fabricantes estadounidenses ante eventuales crisis de suministro.
La iniciativa, denominada Proyecto Vault contará con el respaldo directo del presidente Donald Trump, según confirmó un funcionario de la Casa Blanca a Financial Times. El esquema estará financiado mayoritariamente por el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (Exim Bank), que aportará US$10.000 millones en deuda, mientras que los US$2.000 millones restantes provendrán de capital privado.
Vault funcionará como una reserva estratégica de “materias primas esenciales” distribuidas en distintos puntos del país, destinadas a ser utilizadas por sectores industriales clave, como el automotriz, el tecnológico y el de defensa. Entre los minerales que se adquirirán figuran tierras raras, cobre y litio, insumos críticos para la fabricación de vehículos eléctricos, baterías, sistemas de defensa y equipamiento tecnológico avanzado.
La operatoria del Proyecto Vault
La compra y gestión de estos materiales estará a cargo de tres grandes casas comercializadoras asociadas al proyecto: Traxys, Mercuria y Hartree Partners. El proyecto será liderado por un director ejecutivo independiente, aunque Exim tendrá representación en su junta directiva, lo que refuerza el carácter estratégico y estatal de la iniciativa.
Desde Exim señalaron que el objetivo central es “proteger a los fabricantes nacionales de shocks de suministro, apoyar la producción y el procesamiento de materias primas críticas en Estados Unidos y fortalecer el sector de minerales críticos del país”. En la práctica, Vault operará como un seguro industrial: las empresas adheridas pagarán una tarifa que les garantizará el derecho a retirar minerales de las reservas en situaciones de emergencia, cuando no puedan acceder a ellos en el mercado abierto.
Las compañías interesadas en el proyecto de Donald Trump
Más de una docena de grandes compañías ya se anotaron para participar del esquema, entre ellas Lockheed Martin, General Motors, Google (Alphabet) y el fabricante de baterías Clarios. Según el diseño actual, Vault no buscará generar ganancias, más allá de una pequeña comisión operativa, tanto para la entidad como para las firmas que gestionen las compras.
El proyecto prevé la construcción de almacenes estratégicos con capacidad suficiente para cubrir alrededor de 60 días de consumo, aunque la selección final de los minerales y los volúmenes a acopiar quedará sujeta a decisiones técnicas y de mercado.
Estados Unidos busca disminuir el poderío de China
La iniciativa se inscribe en un contexto de creciente tensión entre Washington y Beijing. China domina amplios tramos de las cadenas globales de suministro de minerales críticos y, en el último año, endureció las restricciones a las exportaciones de algunos materiales, incluidas tierras raras, en una señal de creciente “militarización” del sector. Esta estrategia se suma a la escalada de fricciones comerciales, profundizadas por las políticas arancelarias impulsadas por Trump.
Estados Unidos ya cuenta con una reserva nacional de defensa de ciertos metales estratégicos, a la que incorporó materiales por al menos US$1.000 millones el año pasado. Sin embargo, Vault apunta a una escala mucho mayor y a una articulación más directa con el sector privado.
Como Tim Puko, analista de Eurasia Group, dijo a Financial Times, la acumulación de reservas no reducirá de inmediato la dependencia estadounidense de China, pero representa un paso relevante:
En un mundo cada vez más atravesado por la competencia por recursos estratégicos, Estados Unidos apuesta a transformar los minerales críticos en una nueva pieza central de su seguridad económica y de su liderazgo mundial.
