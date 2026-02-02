Proyecto Vault: el plan de Donald Trump para blindarse del dominio de China

Las compañías interesadas en el proyecto de Donald Trump

Más de una docena de grandes compañías ya se anotaron para participar del esquema, entre ellas Lockheed Martin, General Motors, Google (Alphabet) y el fabricante de baterías Clarios. Según el diseño actual, Vault no buscará generar ganancias, más allá de una pequeña comisión operativa, tanto para la entidad como para las firmas que gestionen las compras.

El proyecto prevé la construcción de almacenes estratégicos con capacidad suficiente para cubrir alrededor de 60 días de consumo, aunque la selección final de los minerales y los volúmenes a acopiar quedará sujeta a decisiones técnicas y de mercado.

Estados Unidos busca disminuir el poderío de China

La iniciativa se inscribe en un contexto de creciente tensión entre Washington y Beijing. China domina amplios tramos de las cadenas globales de suministro de minerales críticos y, en el último año, endureció las restricciones a las exportaciones de algunos materiales, incluidas tierras raras, en una señal de creciente “militarización” del sector. Esta estrategia se suma a la escalada de fricciones comerciales, profundizadas por las políticas arancelarias impulsadas por Trump.

Estados Unidos ya cuenta con una reserva nacional de defensa de ciertos metales estratégicos, a la que incorporó materiales por al menos US$1.000 millones el año pasado. Sin embargo, Vault apunta a una escala mucho mayor y a una articulación más directa con el sector privado.

Como Tim Puko, analista de Eurasia Group, dijo a Financial Times, la acumulación de reservas no reducirá de inmediato la dependencia estadounidense de China, pero representa un paso relevante:

No es una solución instantánea, pero puede ayudar a estabilizar el mercado a largo plazo, siempre que haya continuidad y credibilidad. No es una solución instantánea, pero puede ayudar a estabilizar el mercado a largo plazo, siempre que haya continuidad y credibilidad.

En un mundo cada vez más atravesado por la competencia por recursos estratégicos, Estados Unidos apuesta a transformar los minerales críticos en una nueva pieza central de su seguridad económica y de su liderazgo mundial.

