Las acciones de The Walt Disney Company cayeron hoy, 02/02, pese a que la compañía superó las expectativas en sus resultados del primer trimestre fiscal. El papel (DIS) retrocedió hasta 6,5%, reflejando que, para los inversores, los sólidos números del streaming no alcanzaron para disipar las preocupaciones sobre el negocio de experiencias y la sucesión de Bob Iger.
FUERTE CAÍDA
Ni el boom de Disney+ salva a Disney del castigo de Wall Street
Disney superó expectativas de ganancias, pero las acciones cayeron por dudas sobre parques, visitas internacionales y el recambio del CEO.
Disney reportó ganancias ajustadas de US$1,63 por acción, por debajo de los US$1,76 del mismo período del año anterior, aunque por encima de los US$1,57 esperados por los analistas encuestados por FactSet. Los ingresos crecieron un 5% interanual, hasta los US$26.000 millones, también superando las previsiones del consenso, que estimaba US$25.700 millones.
“Estamos satisfechos con el inicio de nuestro año fiscal, y nuestros logros reflejan el enorme progreso que hemos logrado”, señaló el CEO Robert Iger en un comunicado. El ejecutivo destacó el desempeño de la compañía en taquilla durante 2025, impulsado por éxitos como Zootopia 2 y Avatar: Fuego y Ceniza, franquicias clave que aportan valor transversal a los distintos negocios del grupo.
Los negocios detrás del éxito de Disney
El principal punto fuerte del trimestre volvió a ser el streaming. Los ingresos operativos combinados de Disney+ y Hulu crecieron un 72% interanual, hasta US$450 millones, muy por encima de las estimaciones de Wall Street y de la propia guía de la empresa. En un contexto de caída sostenida de la televisión lineal, los inversores siguen de cerca esta métrica, especialmente desde que Disney dejó de reportar el crecimiento de suscriptores y el foco se trasladó a la rentabilidad.
El segmento de entretenimiento en general también mostró solidez. Los ingresos aumentaron un 7%, hasta US$11.610 millones, superando ampliamente las expectativas del mercado, que rondaban los US$10.820 millones.
Aun así, el negocio enfrenta vientos en contra estructurales, como la migración de audiencias y el impacto en los ingresos publicitarios.
Dudas sobre la rentabilidad de los parques de Disney y otros productos
Más mixto fue el desempeño del segmento de experiencias, que incluye parques temáticos, cruceros y productos. Los ingresos crecieron un 6%, hasta US$10.000 millones, superando las previsiones, mientras que la asistencia a los parques nacionales aumentó apenas un 1%. Sin embargo, Disney advirtió que espera solo un crecimiento “modesto” del ingreso operativo en el próximo trimestre, debido a vientos en contra vinculados a la menor afluencia de visitantes internacionales.
“La asistencia a los parques temáticos sigue siendo una preocupación”, escribió el analista de Deutsche Bank Bryan Kraft en enero, y publicó hoy Barron’s, aunque consideró que se trata de un problema cíclico ya descontado en el precio de la acción. Kraft mantiene recomendación de compra con un precio objetivo de US$135, frente a un cierre previo de US$112,80.
La sucesión del CEO de Disney
A este escenario se suma la incertidumbre por la sucesión de Bob Iger. Según informó The Wall Street Journal, el CEO planea retirarse de la gestión diaria antes del vencimiento de su contrato, el 31/12 próximo. Disney espera anunciar a su próximo director ejecutivo a principios de 2026, un proceso que, según analistas de JP Morgan, podría actuar como catalizador positivo si se resuelve de forma ordenada.
Mientras tanto, el mercado sigue pidiendo algo más que buenos resultados: claridad estratégica y liderazgo para la próxima etapa del imperio Disney.
