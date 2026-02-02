Ni el boom de Disney+ salva a Disney del castigo de Wall Street

Aun así, el negocio enfrenta vientos en contra estructurales, como la migración de audiencias y el impacto en los ingresos publicitarios.

Dudas sobre la rentabilidad de los parques de Disney y otros productos

Más mixto fue el desempeño del segmento de experiencias, que incluye parques temáticos, cruceros y productos. Los ingresos crecieron un 6%, hasta US$10.000 millones, superando las previsiones, mientras que la asistencia a los parques nacionales aumentó apenas un 1%. Sin embargo, Disney advirtió que espera solo un crecimiento “modesto” del ingreso operativo en el próximo trimestre, debido a vientos en contra vinculados a la menor afluencia de visitantes internacionales.

“La asistencia a los parques temáticos sigue siendo una preocupación”, escribió el analista de Deutsche Bank Bryan Kraft en enero, y publicó hoy Barron’s, aunque consideró que se trata de un problema cíclico ya descontado en el precio de la acción. Kraft mantiene recomendación de compra con un precio objetivo de US$135, frente a un cierre previo de US$112,80.

La sucesión del CEO de Disney

A este escenario se suma la incertidumbre por la sucesión de Bob Iger. Según informó The Wall Street Journal, el CEO planea retirarse de la gestión diaria antes del vencimiento de su contrato, el 31/12 próximo. Disney espera anunciar a su próximo director ejecutivo a principios de 2026, un proceso que, según analistas de JP Morgan, podría actuar como catalizador positivo si se resuelve de forma ordenada.

Mientras tanto, el mercado sigue pidiendo algo más que buenos resultados: claridad estratégica y liderazgo para la próxima etapa del imperio Disney.

