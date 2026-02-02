Racing 0-1 Tigre: fórmula efectiva del Matador vs. una Academia mendiga de victorias

Live Blog Post

Fuerte decisión de Costas con Marcos Rojo para el partido vs. Tigre

Gustavo Costas, parece, decidió sacar del freezer a Marcos Rojo y volver a tenerlo en cuenta. Es que en el partido anterior, ante Rosario Central, el DT había decidido no convocarlo tras su sorpresivo y manifiesto deseo de marcharse a Estudiantes para terminar su carrera allí.

El tironeo entre Rojo, Estudiantes y la dirigencia de Racing finalmente no avanzó. El defensor se quedó en Avellaneda. A pesar de la decisión, el DT tomó una fuerte decisión en el encuentro vs. el Canalla y lo dejó fuera de la lista de citados.

Esta tarde, frente a Tigre, el ex Boca vuelve a estar presente en el banco de suplentes.