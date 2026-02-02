urgente24
Racing 0-1 Tigre: fórmula efectiva del Matador vs. una Academia mendiga de victorias

Racing se mide ante Tigre por la fecha 3 del Torneo Apertura. La Academia es el único equipo que no sumó puntos en su zona.

2 de febrero de 2026 - 17:45

EN VIVO

Racing y Tigre se miden por la fecha 3 de la Zona B del Torneo Apertura. La Academia y el Matador se enfrentan desde las 19.45 en el Estadio José Dellagiovanna, en un partido que será un verdadero choque de estilos.

La localidad de Victoria es sede de dos estilos futbolísticos claramente diferenciados. Por un lado, el ida y vuelta intenso de Racing, con su propuesta ofensiva y protagonismo. Por el otro, el pragmatismo de Tigre, decidido a defender cerca de su arco y lastimar de contragolpe.

De un lado, eso sí, las cosas parecen más tranquilas que del otro. La Academia todavía no ganó en lo que va del campeonato, acumulando dos sendas derrotas en las primeras fechas. Cayó ante Gimnasia de La Plata en el Bosque y ante Rosario Central en el Cilindro. Es el único equipo de la Zona B que aun no ha sumado puntos y está último.

Por su parte, el Matador todavía no perdió. Venció a Estudiantes de Río Cuarto y empató contra Belgrano.

Comienza el 2T

Final del 1T

¡GOL DE TIGRE! VIDEO: Romero aprovecha un contragolpe letal y abre el marcador

A pesar de que el Matador concede espacios, la Academia no está fina en los contragolpes y hay errores individuales

Por qué Tigre, por ahora, está más cómodo que Racing

A la Academia le cuesta generar volumen de juego. Con Miljevic y Carboni como estandartes creativos, las piezas del equipo de Costas no logran asociarse y, hasta ahora, sus arrimos al arco de Zenobbio son muy anunciados.

Como contrapartida, el juego directo de Tigre le facilita las cosas. Apuesta al pelotazo largo para el duelo físico en las alturas y ganar metros, y por ahora ha complicado a su rival.

El partido comienza entretenido y ambos equipos ya tuvieron chances claras de gol

Comienza el partido

TV: Dónde ver Racing vs. Tigre

El partido se transmite por ESPN Premium.

El ex campeón con el River de Gallardo que hace su presentación en el banco de Tigre

El Pity Martínez finalmente fue convocado por el DT, Diego Dabove, para integrar el equipo que enfrentará a Racing. El volante, que quedó libre de River este verano, llegó con el pase en su poder a Victoria.

Formaciones confirmadas en Racing y Tigre

Racing: Cambeses; Martirena, Colombo, Sosa, Basso, Rojas; Zuculini, Miljevich; Solari, Martínez, Carboni

Tigre: Zenobio; Álvarez, Barrionuevo, Laso, Soto; Cabrera, Leyes, Elías, Saralegui; Romero, Russo

Fuerte decisión de Costas con Marcos Rojo para el partido vs. Tigre

Gustavo Costas, parece, decidió sacar del freezer a Marcos Rojo y volver a tenerlo en cuenta. Es que en el partido anterior, ante Rosario Central, el DT había decidido no convocarlo tras su sorpresivo y manifiesto deseo de marcharse a Estudiantes para terminar su carrera allí.

El tironeo entre Rojo, Estudiantes y la dirigencia de Racing finalmente no avanzó. El defensor se quedó en Avellaneda. A pesar de la decisión, el DT tomó una fuerte decisión en el encuentro vs. el Canalla y lo dejó fuera de la lista de citados.

Esta tarde, frente a Tigre, el ex Boca vuelve a estar presente en el banco de suplentes.

Brasil quiere llevarse a una de las máximas figuras de Racing pero a Milito no lo convence la oferta

Desde Gremio, de Brasil, están con expectativas de contar con Juan Nardoni, pieza clave en el armado de Costas y un titular 'histórico' de su ciclo.

Según dio a conocer César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de fichajes, el equipo brasileño está dispuesto a pagar unos 7 millones de dólares más 2 millones en objetivos por el 80% del pase. Por ahora, hay distancia con la postura de la dirigencia de Diego Milito.

"Racing por ahora está plantado en 10 millones por el 80%, es decir, hay un millón de diferencia", dijo Merlo.

El nuevo y último refuerzo de Racing no fue convocado porque todavía se necesita liberar un cupo

Ezequiel Cannavo, defensor lateral de 23 años, fue la última incorporación de Racing. Llegó hace unos días tras el pedido expreso de Costas, que quería competencia para el sector derecho de Martirena luego de la salida de Mura.

A préstamo de Defensa y Justicia por un año y con opción de compra, Cannavo todavía no fue convocado. La razón está en que la Academia necesita liberar un cupo en su plantel, y para eso está a la espera de que Adrián Rocky Balboa firme su contrato con el FC Pari Nizhniy Novgorod, de Rusia.

El conjunto argentino vendió al uruguayo al fútbol europeo, pero el futbolista aun no puso la firma. Hasta entonces, su nombre figura como parte de Racing.

Quién será el árbitro y quién estará en el VAR

Pablo Echavarría será el árbitro. Álvaro Carranza va a la cabina del VAR.

