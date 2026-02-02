Racing y Tigre se miden por la fecha 3 de la Zona B del Torneo Apertura. La Academia y el Matador se enfrentan desde las 19.45 en el Estadio José Dellagiovanna, en un partido que será un verdadero choque de estilos.
Racing 0-1 Tigre: fórmula efectiva del Matador vs. una Academia mendiga de victorias
Racing se mide ante Tigre por la fecha 3 del Torneo Apertura. La Academia es el único equipo que no sumó puntos en su zona.
EN VIVO
-
20:55
Comienza el 2T
-
20:36
Final del 1T
-
20:35
¡GOL DE TIGRE! VIDEO: Romero aprovecha un contragolpe letal y abre el marcador
-
20:17
A pesar de que el Matador concede espacios, la Academia no está fina en los contragolpes y hay errores individuales
-
20:05
Por qué Tigre, por ahora, está más cómodo que Racing
-
20:00
El partido comienza entretenido y ambos equipos ya tuvieron chances claras de gol
-
19:47
Comienza el partido
-
19:40
TV: Dónde ver Racing vs. Tigre
-
19:35
El ex campeón con el River de Gallardo que hace su presentación en el banco de Tigre
-
19:17
Formaciones confirmadas en Racing y Tigre
-
18:48
Fuerte decisión de Costas con Marcos Rojo para el partido vs. Tigre
-
18:19
Brasil quiere llevarse a una de las máximas figuras de Racing pero a Milito no lo convence la oferta
-
17:55
El nuevo y último refuerzo de Racing no fue convocado porque todavía se necesita liberar un cupo
-
17:35
-
17:27
Quién será el árbitro y quién estará en el VAR
-
17:24
Posibles formaciones
La localidad de Victoria es sede de dos estilos futbolísticos claramente diferenciados. Por un lado, el ida y vuelta intenso de Racing, con su propuesta ofensiva y protagonismo. Por el otro, el pragmatismo de Tigre, decidido a defender cerca de su arco y lastimar de contragolpe.
De un lado, eso sí, las cosas parecen más tranquilas que del otro. La Academia todavía no ganó en lo que va del campeonato, acumulando dos sendas derrotas en las primeras fechas. Cayó ante Gimnasia de La Plata en el Bosque y ante Rosario Central en el Cilindro. Es el único equipo de la Zona B que aun no ha sumado puntos y está último.
Por su parte, el Matador todavía no perdió. Venció a Estudiantes de Río Cuarto y empató contra Belgrano.
