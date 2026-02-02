Racing Club tuvo un mal arranque de 2026, a pesar de haber incorporado dos refuerzos de jerarquía como Valentín Carboni y Matko Miljevic. El equipo dirigido por Gustavo Costas acumula dos derrotas consecutivas y el panorama podría complicarse aún más para el entrenador.
Tiembla Gustavo Costas: Racing podría perder a una de sus máximas figuras
Una de las máximas figuras de Racing podría continuar su carrera en Gremio de Brasil. Tiembla Gustavo Costas.
Desde Brasil, Gremio avanza con fuerza por una de las figuras de la Academia, en un momento deportivo delicado para el conjunto de Avellaneda.
Dentro del plantel hay futbolistas que parecen intocables para Costas, pero el club brasileño apunta justamente a uno de esos jugadores indispensables, lo que encendió las alarmas en Racing.
Tiembla Gustavo Costas por Gremio de Brasil
En Picado TV, el periodista especializado en mercado de pases César Luis Merlo brindó novedades y uno de los equipos involucrados fue Racing Club de Avellaneda.
Lejos de tratarse de una nueva incorporación —hasta el momento llegaron Matko Miljevic, Valentín Carboni, Damián Pizarro y Ezequiel Cannavo—, la información apunta a una posible salida importante. Según Merlo, Grêmio de Brasil avanza por una de las figuras de la Academia.
El apuntado es Juan Nardoni. El club brasileño ya le hizo saber a Racing que está dispuesto a ofrecer 7 millones de dólares más 2 millones en objetivos por el 80% del pase del ex mediocampista de Unión de Santa Fe.
Al respecto, Merlo aclaró: “Racing por ahora está plantado en 10 millones por el 80%, es decir, hay un millón de diferencia”.
Si bien Nardoni no tuvo un gran 2025 y tampoco arrancó el 2026 de la mejor manera, ha mostrado rendimientos destacados con la camiseta de Racing. Dentro del club, muchos lo consideran un jugador “copero”, capaz de elevar su nivel en los partidos decisivos.
Incluso llegó a ser seguido de cerca por Lionel Scaloni para la Selección Argentina, aunque finalmente no fue convocado.
Habrá que ver si las partes acercan posiciones o si, finalmente, el volante continúa en el club de Avellaneda.
Racing vs Tigre: lo que hay que saber
Racing Club de Gustavo Costas buscará revertir la mala imagen que dejó en las primeras dos jornadas este lunes 2 de febrero, cuando visite a Tigre en Victoria desde las 19:45.
La Academia viene de dos derrotas consecutivas, ante Gimnasia y Rosario Central, y necesita empezar a sumar puntos para no complicarse de cara a las futuras clasificaciones, tanto a los playoffs del Torneo Apertura como a las competencias internacionales.
Costas dispondría la siguiente formación:
Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Matko Miljevic, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Valentín Carboni.
Datos del partido
- Hora: 19:45
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Pablo Echavarría
- VAR: Álvaro Carranza
- Estadio: José Dellagiovanna (Victoria)
