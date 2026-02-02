Tiembla Gustavo Costas: Racing podría perder a una de sus máximas figuras

El apuntado es Juan Nardoni. El club brasileño ya le hizo saber a Racing que está dispuesto a ofrecer 7 millones de dólares más 2 millones en objetivos por el 80% del pase del ex mediocampista de Unión de Santa Fe.

Al respecto, Merlo aclaró: “Racing por ahora está plantado en 10 millones por el 80%, es decir, hay un millón de diferencia”.

Si bien Nardoni no tuvo un gran 2025 y tampoco arrancó el 2026 de la mejor manera, ha mostrado rendimientos destacados con la camiseta de Racing. Dentro del club, muchos lo consideran un jugador “copero”, capaz de elevar su nivel en los partidos decisivos.

Incluso llegó a ser seguido de cerca por Lionel Scaloni para la Selección Argentina, aunque finalmente no fue convocado.

image

Habrá que ver si las partes acercan posiciones o si, finalmente, el volante continúa en el club de Avellaneda.

Racing vs Tigre: lo que hay que saber

Racing Club de Gustavo Costas buscará revertir la mala imagen que dejó en las primeras dos jornadas este lunes 2 de febrero, cuando visite a Tigre en Victoria desde las 19:45.

La Academia viene de dos derrotas consecutivas, ante Gimnasia y Rosario Central, y necesita empezar a sumar puntos para no complicarse de cara a las futuras clasificaciones, tanto a los playoffs del Torneo Apertura como a las competencias internacionales.

Costas dispondría la siguiente formación:

Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Matko Miljevic, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Valentín Carboni.

Embed

Datos del partido

Hora: 19:45

19:45 TV: ESPN Premium

ESPN Premium Árbitro: Pablo Echavarría

Pablo Echavarría VAR: Álvaro Carranza

Álvaro Carranza Estadio: José Dellagiovanna (Victoria)

