Boca Juniors venció a Newell’s Old Boys por la fecha 3 del Torneo Apertura, mientras que San Lorenzo de Almagro hizo lo propio ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Sin embargo, más allá de los resultados deportivos, ESPN quedó en el centro de la polémica por situaciones vinculadas a ambos encuentros, lo que generó revuelo en redes sociales.
REVUELO EN REDES
ESPN en el centro de la polémica por lo que pasó con Boca y San Lorenzo
Fin de semana extraño para ESPN. El canal deportivo tuvo situaciones polémicas con San Lorenzo (Luciano Vietto) y Boca Juniors (Santiago Ascacibar).
Por un lado, Diego Monroig protagonizó un episodio que tuvo repercusión con Santiago Ascacibar. Por el otro, Luciano Vietto fue noticia a raíz de una situación con SportsCenter, aunque el episodio terminó bien.
ESPN, Luciano Vietto y Santiago Ascacibar
San Lorenzo derrotó a Central Córdoba de Santiago del Estero el pasado sábado 31 de enero y el encuentro marcó el debut de Luciano Vietto, ex futbolista de Racing.
En la previa del partido, SportsCenter publicó un tuit con el siguiente mensaje: “¿TENDRÁ SU DEBUT? Luciano Vietto hace la entrada en calor a la espera de sumar sus primeros minutos con la camiseta de San Lorenzo”. Lo que llamó la atención fue que, en las imágenes, el ex jugador de la Academia no parecía estar en óptimas condiciones físicas.
La respuesta del delantero no tardó en llegar y generó un fuerte revuelo en redes sociales: “Chúpame la p** ESPN, mañana te subo una foto en cuero, vas a ver”, contestó Vietto.
Un día más tarde, el atacante subió una foto a su cuenta de Instagram que fue replicada por el propio medio deportivo con el mensaje: “Festejando su debut con triunfo en San Lorenzo, Lucho Vietto prendió la parrilla y hay asado de domingo por la noche… ¡Planazo!”. En esta ocasión, su estado físico se veía muy diferente al mostrado el día del partido. El delantero respondió con humor y dio por cerrado el tema: “Jajajaa, bien jugado el ida y vuelta, siempre con buena onda”.
Por otro lado, Diego Monroig también quedó en el centro de la polémica en redes sociales, aunque esta vez junto a Santiago Ascacibar. El ex Estudiantes fue titular en el encuentro ante Newell’s y, en la previa del partido, el periodista le mostró una imagen en plena transmisión de ESPN, haciéndole creer que un hincha se había tatuado su rostro. Sin embargo, se trataba en realidad de Ragnar Lodbrok, personaje de la serie Vikings.
Finalmente, Boca Juniors, con el “Ruso” Ascacibar como titular, venció al conjunto rosarino.
Más sobre Boca y San Lorenzo
Tanto Boca Juniors como San Lorenzo sumaron 6 puntos sobre los 9 disputados en las primeras tres fechas del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
En la próxima jornada, el Ciclón enfrentará a Huracán el domingo 8 de febrero y no podrá contar con Jhohan Romaña, quien sufrió un desgarro en el encuentro ante Central Córdoba de Santiago del Estero.
Por su parte, el Xeneize visitará a Vélez, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, el mismo día desde las 22:15, en el estadio José Amalfitani de Liniers.
