ESPN en el centro de la polémica por lo que pasó con Boca y San Lorenzo

Un día más tarde, el atacante subió una foto a su cuenta de Instagram que fue replicada por el propio medio deportivo con el mensaje: “Festejando su debut con triunfo en San Lorenzo, Lucho Vietto prendió la parrilla y hay asado de domingo por la noche… ¡Planazo!”. En esta ocasión, su estado físico se veía muy diferente al mostrado el día del partido. El delantero respondió con humor y dio por cerrado el tema: “Jajajaa, bien jugado el ida y vuelta, siempre con buena onda”.

Por otro lado, Diego Monroig también quedó en el centro de la polémica en redes sociales, aunque esta vez junto a Santiago Ascacibar. El ex Estudiantes fue titular en el encuentro ante Newell’s y, en la previa del partido, el periodista le mostró una imagen en plena transmisión de ESPN, haciéndole creer que un hincha se había tatuado su rostro. Sin embargo, se trataba en realidad de Ragnar Lodbrok, personaje de la serie Vikings.

Finalmente, Boca Juniors, con el “Ruso” Ascacibar como titular, venció al conjunto rosarino.

Tanto Boca Juniors como San Lorenzo sumaron 6 puntos sobre los 9 disputados en las primeras tres fechas del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

En la próxima jornada, el Ciclón enfrentará a Huracán el domingo 8 de febrero y no podrá contar con Jhohan Romaña, quien sufrió un desgarro en el encuentro ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

Por su parte, el Xeneize visitará a Vélez, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, el mismo día desde las 22:15, en el estadio José Amalfitani de Liniers.

