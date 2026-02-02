Willem Dafoe, de Viena a La Bombonera: El actor vino por cine y se fue argentinizado

image El actor abraza la argentinidad tanto en la película como en su visita al país.

La crítica también marcó que, pese a ser probablemente la película más "accesible" de Solnicki, sigue siendo una de sus obras más radicales, con una narrativa fragmentada que divide aguas y exige paciencia del espectador.

Messi, Boca y un Dafoe más argentino que el fernet

Más allá del paso ya consumado por el MALBA, donde hubo alfombra roja, entradas agotadas y figuras como Juliana Gattas entre el público, Dafoe aprovechó su estadía para conocer el país desde un lugar mucho más terrenal. Posó sonriente con la camiseta 10 de Messi, firmó autógrafos durante largos minutos y después sorprendió apareciendo en La Bombonera para ver Boca–Newell’s hinchando para los bosteros (se ve que les dio suerte porque ganaron 2-0).

image Durante su estadía en Buenos Aires, Dafoe se mostró cercano, visitó La Bombonera y posó con la camiseta de Messi.

Las imágenes se viralizaron rápido: Dafoe festejando los goles de Blanco y Paredes, riéndose con los hinchas y bancándose el cantito inevitable de "el Duende es bostero", en referencia a su personaje en Spider-Man. Él respondió con risas y gestos cómplices, sin el menor rastro de pose.

Antes de llegar a Buenos Aires había pasado por Uruguay, específicamente José Ignacio, donde participó del Festival Internacional de Cine y se mostró relajado, lejos del protocolo hollywoodense, compartiendo charlas y sobremesas con colegas y su esposa, la directora italiana Giada Colagrande.

image

Todo ese recorrido dialoga perfecto con el espíritu de The Souffleur: una película que habla de pertenencia, de memoria y de lo que se pierde cuando todo se vuelve mercancía. No es casual que Dafoe, con más de 120 películas en su carrera y roles que van de Pelotón, La última tentación de Cristo y Pobres criaturas, siga eligiendo proyectos independientes con directores argentinos, lejos de cualquier zona cómoda.

