Willem Dafoe aterrizó en Buenos Aires por el estreno de The Souffleur en el MALBA y surgió lo inesperado: selfies con fanáticos, camiseta de Lionel Messi y una noche en Boca que lo dejó realmente entusiasmado. El actor convirtió su visita en una postal bien porteña, lejos del marketing y mucho más cerca de la gente.
MUCHO MÁS QUE EL DUENDE VERDE
Willem Dafoe, de Viena a La Bombonera: El actor vino por cine y se fue argentinizado
Willem Dafoe cayó en el país por una película indie, bailó cumbia, posó con Messi y terminó alentando a Boca. Hollywood conoció la tribuna y nadie salió igual.
'The Souffleur': Willem Dafoe haciendo lo que pocos se animan
The Souffleur, dirigida por Gastón Solnicki, es cine sin GPS. No explica demasiado, no ordena emociones y no busca quedar bien con nadie. Willem Dafoe interpreta a Lucius Glanz, gerente de un hotel vienés condenado a desaparecer tras ser vendido a un desarrollador inmobiliario argentino (papel que asume el propio Solnicki), en una historia que habla del paso del tiempo, de los espacios que se pierden y de la resistencia íntima frente al avance corporativo.
Dafoe lo resumió así en declaraciones a la agencia EFE: "No era solo hacer una película: era una aventura, y yo siempre estoy buscando eso". Y se nota en pantalla, donde su actuación va del absurdo al cansancio existencial, mezclando la teatralidad con momentos casi documentales.
La película compitió en la sección Orizzonti del Festival de Venecia 2025 y fue recibida como una rareza elegante. Desde EscribiendoCine, Santiago Echeverría la definió como "una meditación sobre la obsolescencia y la pérdida", destacando el trabajo visual del portugués Rui Poças (el mismo director de fotografía de Zama, de Lucrecia Martel), que convierte a Viena en una especie de museo vivo, con parques urbanos, máquinas steampunk y hoteles detenidos en otra época.
Con apenas 78 minutos de duración, The Souffleur es como un poema visual y no tanto un relato clásico. Hay humor seco, escenas absurdas (partidos de tenis eternos, apariciones inesperadas) y un cierre tan inesperado como perfecto: Dafoe bailando cumbia con La pileta de vino, de Damas Gratis. Un actor que trabajó con Martin Scorsese, Wes Anderson y Lars von Trier moviéndose al ritmo de Pablo Lescano es una declaración cultural.
La crítica también marcó que, pese a ser probablemente la película más "accesible" de Solnicki, sigue siendo una de sus obras más radicales, con una narrativa fragmentada que divide aguas y exige paciencia del espectador.
Messi, Boca y un Dafoe más argentino que el fernet
Más allá del paso ya consumado por el MALBA, donde hubo alfombra roja, entradas agotadas y figuras como Juliana Gattas entre el público, Dafoe aprovechó su estadía para conocer el país desde un lugar mucho más terrenal. Posó sonriente con la camiseta 10 de Messi, firmó autógrafos durante largos minutos y después sorprendió apareciendo en La Bombonera para ver Boca–Newell’s hinchando para los bosteros (se ve que les dio suerte porque ganaron 2-0).
Las imágenes se viralizaron rápido: Dafoe festejando los goles de Blanco y Paredes, riéndose con los hinchas y bancándose el cantito inevitable de "el Duende es bostero", en referencia a su personaje en Spider-Man. Él respondió con risas y gestos cómplices, sin el menor rastro de pose.
Antes de llegar a Buenos Aires había pasado por Uruguay, específicamente José Ignacio, donde participó del Festival Internacional de Cine y se mostró relajado, lejos del protocolo hollywoodense, compartiendo charlas y sobremesas con colegas y su esposa, la directora italiana Giada Colagrande.
Todo ese recorrido dialoga perfecto con el espíritu de The Souffleur: una película que habla de pertenencia, de memoria y de lo que se pierde cuando todo se vuelve mercancía. No es casual que Dafoe, con más de 120 películas en su carrera y roles que van de Pelotón, La última tentación de Cristo y Pobres criaturas, siga eligiendo proyectos independientes con directores argentinos, lejos de cualquier zona cómoda.
