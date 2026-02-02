Luis Caputo cambia el objetivo en el enfrentamiento con Techint: "Es una guerra con el modelo anterior"

Welspun, en la licitación, ejerció el derecho de comprar la chapa en donde sea más competitivo para el proyecto, lo que no implica dumping. También ofreció una mayor flexibilidad en la forma de pago y en las garantías que sus competidores, lo que fue decisivo para la elección de Southern Energy SA (SESA), el consorcio que organizó la compulsa.

Todo eso habría llevado al directorio a no dar una tercera oportunidad a Rocca, pero especialmente por los accionistas a quienes debe responder SESA si hay licitaciones irregulares y adjudicaciones de contratos caros en un contexto de precios de la energía a la baja.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Javier Milei estará en Santa Fe y Romina Diez toma protagonismo

Ya son 4 los Parques Nacionales arrasados por el fuego en la Patagonia de Argentina

Falta de dólares: Argentina recurrió a Estados Unidos para pagar US$800 millones al FMI

Bonistas buscan países cercanos a Donald Trump: Secretos de la baja del riesgo país