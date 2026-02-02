Tras varios días de cruces entre Javier Milei y Paolo Rocca por la licitación de tubos perdida por Techint a manos de una empresa india, el ministro de Economía Luis Caputo salió a calmar las aguas ante nuevas licitaciones, aunque insistió en que la oferta de la empresa argentina fue muy superior a la de Welspun.
LICITACIÓN Y CRUCES
Luis Caputo cambia el objetivo en el enfrentamiento con Techint: "Es una guerra con el modelo anterior"
El ministro Luis Caputo habló del cruce Milei-Techint por la licitación perdida a manos de una empresa india, pero destacó la diferencia de precios.
Luis Caputo revaloriza a Techint
En declaraciones este lunes 2/2 a radio Mitre, Luis Caputo fue consultado por la polémica entre el presidente Javier Milei y el CEO de Techint, Paolo Rocca, por la licitación de tubos que la empresa argentina perdió a manos de la india Welspun. Al respecto, Caputo intentó calmar los ánimos de cara a las nuevas licitaciones: “Techint está en condiciones de ganar cualquier licitación. No es una guerra con nadie en particular, sino con el modelo anterior”.
Sin embargo, buscó dejar en claro que los precios eran caros y que el Estado afrontaba esos costos por encima de los valores de mercado: “Veníamos de un modelo con déficit porque se le hacía creer a la gente que la energía era gratis. Se salió a las apuradas a construir un gasoducto al que se lo cargaron a la gente. Unos US$4000 salió la tonelada del tubo. ¿Sabés a cuánto salió en esta licitación? A 1400. Fijate la diferencia del modelo”, dijo en relación a la licitación de tubos que ganó Welspun en dos instancias licitatorias donde Techint perdió y terminó amenazando con una demanda por dumping.
Pero Caputo insistió en bajar el tono a la polémica con Techint: “No es una cuestión contra una empresa, sino contra un sistema que no funcionaba”, aunque también insistió en que la empresa está en condiciones de mejorar sus ofertas para futuras compulsas de precios y que el Gobierno no está en contra de ella: “ La licitación no la ganó una empresa argentina, pero es adaptación. Algunos tomaron esto como un gobierno ‘antindustria’ o peor todavía, ‘antiempresariado argentino’. Ese es un relato sonso, porque, trabajamos para los 47,5 millones de argentinos. Y los argentinos, ¿qué quieren? Mejores productos a mejores precios".
La licitación de la polémica
Según informamos en Urgente24 el 28/2 la empresa de Rocca hizo 4 ofertas, dos de ellas por fuera del plazo licitatorio y con la obra ya adjudicada: la 1ra oferta de Techint fue en el período de la licitación y quedó unos 90 millones de dólares más cara que Welspun; la 2da oferta fue en el marco de un proceso de mejora de ofertas donde Techint solo bajó un 5% la cifra ofrecida inicialmente; la 3ra oferta fue el 24/12 cuando ya había sido adjudicada la obra y cerrado el proceso licitatorio el día anterior, donde otra vez Tenaris siguió siendo más caro que Welspun; y la 4ta oferta llegó a inicios de enero donde ya la empresa de Rocca bajó su presupuesto hasta igualar a los indios. Esa 4ta oferta es la que menciona oficialmente la firma, olvidando a las anterior y que ya estaban fuera de todo plazo legal.
Welspun, en la licitación, ejerció el derecho de comprar la chapa en donde sea más competitivo para el proyecto, lo que no implica dumping. También ofreció una mayor flexibilidad en la forma de pago y en las garantías que sus competidores, lo que fue decisivo para la elección de Southern Energy SA (SESA), el consorcio que organizó la compulsa.
Todo eso habría llevado al directorio a no dar una tercera oportunidad a Rocca, pero especialmente por los accionistas a quienes debe responder SESA si hay licitaciones irregulares y adjudicaciones de contratos caros en un contexto de precios de la energía a la baja.
