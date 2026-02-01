Se viene el final de Rápidos y Furiosos: Vin Diesel reveló un detalle que nadie esperaba

El giro que nadie vio venir: vuelve Brian O'Conner

Ahí está el dato que explota en redes. En un evento automovilístico organizado por Cody Walker —hermano de Paul—, Diesel adelantó que Fast Forever presentará un regreso a la cultura de las carreras callejeras. Pero no se quedó ahí.

El astro de la franquicia insinuó una reunión entre los personajes de Dom Toretto y Brian O'Conner en la película final. Un momento que los fanáticos esperaban desde hace más de una década.

Acá les dejamos un documental bien completo de la tercera película:

Embed - Tokio Drift: La Obra Maestra Que Casi Lleva A Su Director A La CÁRCEL - [Minidocumental]

La franquicia acumuló más de 7 mil millones de dólares en taquilla mundial desde su estreno en 2001. Para esta última entrega, aún no se confirmaron los detalles del reparto completo ni la trama exacta. Una cosa es segura: Diesel no va a dejar que la historia termine de cualquier forma.

