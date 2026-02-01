Universal Pictures confirmó que la undécima entrega de la franquicia Rápidos y Furiosos llegará a los cines el 17 de marzo de 2028. Se trata de la película final de la historia principal, según lo que adelantó Vin Diesel hace varios meses.
FECHA CONFIRMADA
Se viene el final de Rápidos y Furiosos: Vin Diesel reveló un detalle que nadie esperaba
La última entrega de Rápidos y Furiosos tiene fecha de estreno confirmada y un giro argumental que va a dejar a todos sin palabras. Vin Diesel habló.
El título y la fecha que sacaron a todos de la silla para Rápidos y Furiosos
El anuncio fue oficial, seco y contundente. Diesel se encargó de celebrarlo personalmente en Instagram, publicando una foto junto a su difunto compañero Paul Walker, quien falleció en 2013 durante la producción de Furious 7.
Según The Hollywood Reporter, en su publicación escribió algo que generó impacto total entre los fanáticos: " Nadie dijo que el camino sería fácil… pero es nuestro". Palabras cargadas de emoción y nostalgia, que van mucho más allá de una simple promoción cinematográfica.
La película anterior, Fast X, llegó a los cines en 2023 de la mano del director Louis Leterrier y fue un éxito comercial rotundo a nivel mundial.
El giro que nadie vio venir: vuelve Brian O'Conner
Ahí está el dato que explota en redes. En un evento automovilístico organizado por Cody Walker —hermano de Paul—, Diesel adelantó que Fast Forever presentará un regreso a la cultura de las carreras callejeras. Pero no se quedó ahí.
El astro de la franquicia insinuó una reunión entre los personajes de Dom Toretto y Brian O'Conner en la película final. Un momento que los fanáticos esperaban desde hace más de una década.
Acá les dejamos un documental bien completo de la tercera película:
La franquicia acumuló más de 7 mil millones de dólares en taquilla mundial desde su estreno en 2001. Para esta última entrega, aún no se confirmaron los detalles del reparto completo ni la trama exacta. Una cosa es segura: Diesel no va a dejar que la historia termine de cualquier forma.
