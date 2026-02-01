Falta de dólares: Argentina recurrió a Estados Unidos para pagar US$800 millones al FMI

En un movimiento financiero inusual que subraya la fragilidad de las reservas internacionales argentinas, el Gobierno nacional recurrió al Tesoro de Estados Unidos para comprar Derechos Especiales de Giro (DEG) por US$808 millones, con el objetivo de honrar un próximo vencimiento de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) programado para mañana, 02/02.
Los DEG, conocidos internacionalmente por sus siglas SDR (Special Drawing Rights), constituyen la “moneda” de cuenta del FMI, utilizada para las operaciones entre países miembros. Argentina compró estos activos al Departamento del Tesoro estadounidense para poder cumplir con el pago de intereses por un total de US$878 millones, que representa aproximadamente 605,7 millones de DEG al tipo de cambio vigente, según el calendario oficial del Fondo.
La operación con Washington se concretó la semana pasada y confirma que la administración del presidente Javier Milei está dispuesta a utilizar mecanismos extraordinarios para afrontar sus compromisos financieros externos.
Aunque este tipo de transacciones no es habitual, refleja la estrecha cooperación entre Argentina y Estados Unidos en materia financiera, y la búsqueda de herramientas que permitan sortear las restricciones que enfrenta el país en los mercados internacionales de capital.
Sin reservas, ayuda de Estados Unidos
La necesidad de recurrir a DEG comprados a Estados Unidos se produce en un contexto de reservas internacionales relativamente ajustadas. Según datos oficiales del Banco Central, los depósitos del Tesoro en el organismo monetario equivalían recientemente a apenas US$156,2 millones, cifra que resulta insuficiente para solventar los vencimientos del año sin apoyo externo o ventas de reservas.
El pago de mañana corresponde al primer vencimiento de 2026 con el FMI y es una obligación que, por normativa del organismo, no admite prórroga. A lo largo del año, Argentina deberá cumplir con un calendario de pagos que, según el propio FMI, suma varios miles de millones de dólares entre intereses y amortizaciones de capital.
El uso de DEG adquiridos a Estados Unidos —en lugar de reservas propias en moneda extranjera— también pone de manifiesto las limitaciones que enfrenta el país para acumular divisas en términos netos.
El programa acordado con el FMI
La operación financiera con Washington ocurre mientras Argentina negocia con el FMI la aprobación de la segunda revisión del acuerdo ampliado firmado en 2025, que habilitaría desembolsos adicionales de fondos.
Estas negociaciones, que están programadas para intensificarse en febrero con la llegada de una misión técnica del organismo, resultan clave para asegurar la continuidad del programa y el acceso a financiamiento que alivie las tensiones sobre las reservas.
Diversos analistas sostienen que, aunque la compra de DEG ofrece un alivio temporal para evitar incumplimientos, no resuelve el problema estructural de la falta de divisas líquidas en el sistema. La acumulación de reservas sigue siendo una meta central del Gobierno y del FMI, particularmente para prevenir presiones adicionales sobre el tipo de cambio y mantener la confianza en la economía argentina.
La operación con Estados Unidos también pone de relieve la importancia de las relaciones bilaterales en momentos de estrechez financiera. Aunque no se trata de un préstamo tradicional, la disposición del gobierno de Donald Trump de vender DEG a Argentina para permitir un pago al FMI es una señal de cooperación atípica, que podría tener implicancias en la percepción de riesgo país y en futuros accesos a financiamiento externo.
Con Estados Unidos como actor facilitador, y mientras se aguarda la revisión del programa con el FMI en febrero, Argentina encara un año intenso en términos de pagos de deuda y gestión de reservas, con la mirada fija en cumplir con sus obligaciones sin desatar nuevos desequilibrios macroeconómicos.
