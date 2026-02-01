Falta de dólares: Argentina recurrió a Estados Unidos para pagar US$800 millones al FMI

El pago de mañana corresponde al primer vencimiento de 2026 con el FMI y es una obligación que, por normativa del organismo, no admite prórroga. A lo largo del año, Argentina deberá cumplir con un calendario de pagos que, según el propio FMI, suma varios miles de millones de dólares entre intereses y amortizaciones de capital.

El uso de DEG adquiridos a Estados Unidos —en lugar de reservas propias en moneda extranjera— también pone de manifiesto las limitaciones que enfrenta el país para acumular divisas en términos netos.

El programa acordado con el FMI

La operación financiera con Washington ocurre mientras Argentina negocia con el FMI la aprobación de la segunda revisión del acuerdo ampliado firmado en 2025, que habilitaría desembolsos adicionales de fondos.

Estas negociaciones, que están programadas para intensificarse en febrero con la llegada de una misión técnica del organismo, resultan clave para asegurar la continuidad del programa y el acceso a financiamiento que alivie las tensiones sobre las reservas.

Diversos analistas sostienen que, aunque la compra de DEG ofrece un alivio temporal para evitar incumplimientos, no resuelve el problema estructural de la falta de divisas líquidas en el sistema. La acumulación de reservas sigue siendo una meta central del Gobierno y del FMI, particularmente para prevenir presiones adicionales sobre el tipo de cambio y mantener la confianza en la economía argentina.

La operación con Estados Unidos también pone de relieve la importancia de las relaciones bilaterales en momentos de estrechez financiera. Aunque no se trata de un préstamo tradicional, la disposición del gobierno de Donald Trump de vender DEG a Argentina para permitir un pago al FMI es una señal de cooperación atípica, que podría tener implicancias en la percepción de riesgo país y en futuros accesos a financiamiento externo.

Con Estados Unidos como actor facilitador, y mientras se aguarda la revisión del programa con el FMI en febrero, Argentina encara un año intenso en términos de pagos de deuda y gestión de reservas, con la mirada fija en cumplir con sus obligaciones sin desatar nuevos desequilibrios macroeconómicos.

