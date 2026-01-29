El Gobierno nacional oficializó la distribución de 19.956,345 toneladas de carne vacuna deshuesada, enfriada o congelada que serán exportadas a USA durante el ciclo comercial 2026, en el marco del cupo anual que el Departamento de Agricultura de ese país otorga a la Argentina.
OFICIAL
El Gobierno distribuyó la cuota de carne para exportar a USA a la espera del acuerdo por más
El Gobierno distribuyó la cuota de 20.000 toneladas para exportar carne vacuna a USA durante el ciclo 2026; pero aún no hay noticias de la ampliación del cupo...
La medida fue establecida a través de la Resolución 8/2026 de la Secretaría de Agricultura, publicada hoy en el Boletín Oficial, y el cupo total asignado al país asciende a 20.000 toneladas anuales.
Aún se espera que se implemente la extensión a 80.000 toneladas, anunciada tanto por el Gobierno nacional como por el estadounidense, del cupo de exportación preferencial en el marco del acuerdo comercial que ambos países cerraron, pero del que todavía no se conoce la "letra chica".
Cómo será el envío a USA
Según detalla la normativa, la distribución se divide en dos categorías principales: 19.000 toneladas destinadas al sector industrial y 1.000 toneladas correspondientes a proyectos conjuntos. Para esta convocatoria se inscribieron 72 postulantes, de los cuales 39 pertenecen a la categoría Industria y 33 a Proyectos Conjuntos.
La autoridad de aplicación informó que cuatro firmas fueron desestimadas en el proceso:
- El Grupo Tresnal S.R.L. quedó excluido por no contar con la habilitación sanitaria correspondiente
- El Frigorífico Villa Olga S.A. fue apartado por no acreditar antecedentes de exportación
- Agropecuaria Santa María S.R.L. y San Pedro Agropecuaria S.A.S. fueron inhabilitadas tras haber renunciado a la totalidad de su cuota durante el ciclo comercial 2025.
La resolución también contempló autorizaciones especiales:
- Frigorífico Gorina S.A.I.C. recibió un permiso excepcional para operar en establecimientos de terceros debido a un siniestro ocurrido en su planta de elaboración
- Se otorgó tratamiento de grupo económico a las empresas Black Bamboo Enterprises S.A., Frigorífico Alberdi S.A., Mattievich S.A. y S.A. Carnes Pampeanas, lo que les permitirá operar sus asignaciones de manera indistinta en sus distintos establecimientos.
Por último, el Gobierno informó que el Fondo de Libre Disponibilidad, conformado por el tonelaje no distribuido o recuperado por incumplimientos, asciende a 43,655 toneladas, correspondientes exclusivamente a la categoría de Proyectos Conjuntos. En el caso de la categoría Industria, el fondo inicial quedó en cero, ya que la totalidad del cupo fue asignada.
La exportación de carne vacuna a USA representa uno de los mercados estratégicos para el sector frigorífico argentino y constituye un eje clave dentro de la política de comercio exterior agroindustrial.
Otras noticias de Urgente24
Trigo y el dilema del gluten: Fue la campaña más grande de la historia, pero también la de peor calidad
Petróleo convencional: Retenciones 0% antes de la metamorfosis del Golfo San Jorge
La venta de combustibles tuvo un leve repunte en 2025, con CABA en la peor posición
Elecciones en el PJ de PBA: Apetito, vértigo y presión por conducir la "cascara vacía"