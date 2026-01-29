El Gobierno distribuyó la cuota de carne para exportar a USA a la espera del acuerdo por más

- El Grupo Tresnal S.R.L. quedó excluido por no contar con la habilitación sanitaria correspondiente

- El Frigorífico Villa Olga S.A. fue apartado por no acreditar antecedentes de exportación

- Agropecuaria Santa María S.R.L. y San Pedro Agropecuaria S.A.S. fueron inhabilitadas tras haber renunciado a la totalidad de su cuota durante el ciclo comercial 2025.

La resolución también contempló autorizaciones especiales:

- Frigorífico Gorina S.A.I.C. recibió un permiso excepcional para operar en establecimientos de terceros debido a un siniestro ocurrido en su planta de elaboración

- Se otorgó tratamiento de grupo económico a las empresas Black Bamboo Enterprises S.A., Frigorífico Alberdi S.A., Mattievich S.A. y S.A. Carnes Pampeanas, lo que les permitirá operar sus asignaciones de manera indistinta en sus distintos establecimientos.

Consumo carne

Por último, el Gobierno informó que el Fondo de Libre Disponibilidad, conformado por el tonelaje no distribuido o recuperado por incumplimientos, asciende a 43,655 toneladas, correspondientes exclusivamente a la categoría de Proyectos Conjuntos. En el caso de la categoría Industria, el fondo inicial quedó en cero, ya que la totalidad del cupo fue asignada.

La exportación de carne vacuna a USA representa uno de los mercados estratégicos para el sector frigorífico argentino y constituye un eje clave dentro de la política de comercio exterior agroindustrial.

Otras noticias de Urgente24

Trigo y el dilema del gluten: Fue la campaña más grande de la historia, pero también la de peor calidad

Petróleo convencional: Retenciones 0% antes de la metamorfosis del Golfo San Jorge

La venta de combustibles tuvo un leve repunte en 2025, con CABA en la peor posición

Elecciones en el PJ de PBA: Apetito, vértigo y presión por conducir la "cascara vacía"