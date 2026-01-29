Lizy Tagliani no se olvida de Viviana Canosa y aguarda por el fin de la feria judicial

Lizy Tagliani obtuvo la adopción plena de su hijo

Es preciso recordar que en abril del 2025 cuando Viviana Canosa decidió cargar con dureza mediante fuertes acusaciones contra Lizy Tagliani, la artista corrió el riesgo de no conseguir la adopción de su hijo "Tati".

Sin embargo, finalmente, a pesar de las difamaciones en diciembre junto a su pareja formalizaron el vínculo, cerrando el trámite con la confirmación de la Justicia y celebrando la consolidación de su familia.





Embed - El hijo de Lizy Tagliani conoció el Mar Seguinos en @ptcrecargado



Asimismo, hace algunos días la humorista aprovechó las redes sociales para compartir un emocionante video de su hijo conociendo el mar de Miramar.

Y expresó mediante palabras escritas: "No cambiaste nuestras vidas, nos trajiste una nueva. Te amamos hijo".

---------------------

Más noticias en Urgente24:

La función del celular que todos dejan activa ahora causa estafas

Yuyito González sangra por la herida: Zafó Milei pero Fátima Florez no corrió con la misma suerte

En Telefe se acabó la coronita: La figura que quiso poner condiciones y no la llamaron más

Florencia Peña explotó por las críticas y la ligó el gobierno: "Operación"

La película de 1 hora y 45 donde el suspenso no afloja en ningún momento