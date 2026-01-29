Luego de las polémicas acusaciones por parte de Viviana Canosa cuando estaba al frente del programa Viviana en vivo por la pantalla de El Trece, Lizy Tagliani optó por llevarla a la Justicia y finalmente el lunes se reanudará el proceso luego del final de la feria judicial.
"VA A FONDO"
Lizy Tagliani no se olvida de Viviana Canosa y aguarda por el fin de la feria judicial
Finalmente, se reanudará la causa judicial en la que Lizy Tagliani insiste con las disculpas públicas para ponerle fin al tema de la acusación de robo.
Al respecto, el periodista Luis Bremer manifestó en el ciclo televisivo A la tarde: "La señora Lizy Tagliani va a fondo contra la señora Viviana Canosa por la causa de calumnias e injurias".
Asimismo, por otro lado, reveló que "llegó a un acuerdo" con Lucas Bertero "que se va a homologar con un pedido de disculpas". Sin embargo, a diferencia del comunicador, la conductora no quiere disculparse por sus dichos y por ese motivo el abogado de la conductora de La Peña de Morfi pidió "que haya pedido de disculpas o juicio".
De todos modos, el panelista posteriormente aclaró: "Esta es la causa por calumnias e injurias por el supuesto robo que no fue. Por otro lado está la causa planchada hasta el momento, hay que decirlo, de Comodoro Py. Que luego terminó siendo el escándalo mediático que fue en una causa que no avanzó".
Lizy Tagliani obtuvo la adopción plena de su hijo
Es preciso recordar que en abril del 2025 cuando Viviana Canosa decidió cargar con dureza mediante fuertes acusaciones contra Lizy Tagliani, la artista corrió el riesgo de no conseguir la adopción de su hijo "Tati".
Sin embargo, finalmente, a pesar de las difamaciones en diciembre junto a su pareja formalizaron el vínculo, cerrando el trámite con la confirmación de la Justicia y celebrando la consolidación de su familia.
Asimismo, hace algunos días la humorista aprovechó las redes sociales para compartir un emocionante video de su hijo conociendo el mar de Miramar.
Y expresó mediante palabras escritas: "No cambiaste nuestras vidas, nos trajiste una nueva. Te amamos hijo".
---------------------
Más noticias en Urgente24:
La función del celular que todos dejan activa ahora causa estafas
Yuyito González sangra por la herida: Zafó Milei pero Fátima Florez no corrió con la misma suerte
En Telefe se acabó la coronita: La figura que quiso poner condiciones y no la llamaron más
Florencia Peña explotó por las críticas y la ligó el gobierno: "Operación"
La película de 1 hora y 45 donde el suspenso no afloja en ningún momento