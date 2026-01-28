Evangelina Anderson hace picante revelación sobre Ian Lucas, pero el romance sería con otro famoso

En eso, Wanda Nara, le dijo a Evangelina: "¿Qué otra cosas quieres aprovechar de preguntarle, Eva?, pero la modelo aseguró: "Si ya yo sé todo de él".

"¿Se vieron sin ropa?", siguió indagando Wanda. "Bueno, él sube fotos sin ropa, así que, sí, lo vi", afirmó entre risas la ex de Martín Demichelis.

La confesión de Evangelina Anderson sobre Ian Lucas sale a la luz, en medio de rumores de romance con otro famoso.

Sin embargo, vale recordar que, aunque aún se puede ver el coqueteo entre la modelo y el youtuber en pantalla, el programa de MasterChef emitido este martes es de al menos dos semanas atrás.

Actualmente, Evangelina Anderson está siendo vinculada con Maximiliano Appap, cantante de la banda 18 Kilates, conocido como Maxi Kilates.

Vea aquí el momento de la confesión de Evangelina Anderson sobre Ian Lucas

Evangelina Anderson y Maxi Kilates: ¿Romance en puerta?

Hay fuertes rumores de que Evangelina Anderson y Maxi Kilates estarían comenzando un nuevo romance.

Martín Salwe informó, en Sálvese quien pueda (América TV), que ambos famosos habrían tenido una salida nocturna.

“Evangelina está saliendo con Maxi de 18 Kilates. Tiene una fecha esto, en un lugar determinado, nocturno. Fue en C-Baila Cumbia, en Corrientes", dijo.

Y siguió: "En primer lugar, ya había un seguimiento entre ellos en las redes sociales. A ella le gustaba cómo canta, así que el 17 de enero lo fue a ver con dos amigos y una amiga. Después del recital, donde la pasó súper, pidió pasar al camarín”.

Asimismo, el panelista dijo: “Cuando todos pensábamos que ella estaba enganchadísima con Ian Lucas, ella estaba mirando a Maxi, gran cantante y churro”.

“Después de la charla hubo una foto vertical, una horizontal y una selfie. Me cuentan que ella se rio mucho y quedó como loca”, agregó.

Los rumores llegaron a oídos de la ex Gran Hermano, Lucila La Tora Villar, quien anteriormente tuvo romance con Maxi Kilates, y aprovechó de aconsejar a la modelo.

En entrevista con SQP (América) le dijo a Evangelina: “No se lo recomiendo”.

