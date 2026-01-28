Enzo Fernández y la sorprendente decisión de Chelsea para su futuro

El Chelsea pasa por un momento apretado en cuanto a sus finanzas y sabe que debe vender a una de sus máximas figuras para sacar mucho dinero y equilibrar las arcas. Para eso acaba de declarar transferible a Enzo Fernández e inmediatamente dos clubes grandes de Europa se mostraron interesados por él, Real Madrid y PSG, pero Chelsea tendría una decisión tomada al respecto.
Chelsea necesita vender por muchos millones y para eso puso como transferible a Enzo Fernández, uno de los pocos jugadores que se pueden vender por arriba de 100 millones. El conjunto londinense puso de precio base 120 millones de euros, de ahí para arriba se sienta a hablar. Real Madrid y PSG están interesados pero las negociaciones serían diferentes.
Trascendió que PSG prepara una jugosa oferta para quedarse con los servicios del argentino Enzo Fernández. Los parisinos lo quieren si o si, así que ofrecerán una cifra mayor a la pretendida por el Chelsea, la oferta sería de 150 millones de euros para llevárselo al fútbol francés, pero a pesar de esta oferta los ingleses esperan negociar con el otro club interesado.
El Real Madrid estuvo interesado en el pasado por Enzo Fernández y lo está ahora, pero la Casa Blanca no quiere pagar ni cerca esa cifra, por lo que Chelsea le prepara una oferta al equipo de la capital española. La increíble decisión del Chelsea es proponerle un trueque al Real Madrid por un jugador que le interesa mucho y dinero arriba.
El Chelsea planea ofrecerle a Enzo Fernández al Real Madrid a cambio de una suma de dinero (no trascendió cuanto) y el 100% de la ficha de un jugador que lo seduce, el brasilero Vinicius Junior. De esta forma el equipo inglés consigue el jugador que quiere y recibe algo de dinero para acomodar las finanzas.
Sea cual sea el final de la novela de Enzo Fernández parece que el ex River se irá de Chelsea en el próximo mercado de pases a mitad del 2026. Si el equipo londinense no puede negociar lo que quiere con Real Madrid, entonces aceptará los 150 millones de PSG.
