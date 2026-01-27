El compañero de Enzo Fernández que odia a Guardiola y quiere irse al United

cole palmer enzo fernandez chelsea Cole Palmer, el compañero de Enzo Fernández en Chelsea, quiere marcharse al Manchester United.

La figura del último Mundial de Clubes quiere regresar a su ciudad, no se encuentra personalmente en Londres y quiere volver, algo que les sucede a muchos futbolistas, ya que detrás del jugador hay un ser humano. Pero su regreso a Manchester no sería al City, sino a la vereda del frente, al Manchester United, a pesar de haber estado en el City desde los 8 años. ¿El motivo? Su odio a Guardiola, al punto tal que los dirigentes del City recibieron la siguiente respuesta del jugador cuando le ofrecieron volver, “Mientras este Guardiola no vuelvo”.