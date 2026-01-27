El fútbol es muy cambiante, en un momento un jugador está en la cima y al otro cae en el abismo. Algo así le pasó a un compañero de Enzo Fernández en el Chelsea. Se fue de Manchester City porque Guardiola no le daba minutos, llegó al Chelsea, fue figura del equipo campeón del mundo y ahora se quiere ir al archirrival de su ex equipo, el Manchester United.
BOMBA DEL MERCADO DE PASES
El compañero de Enzo Fernández que odia a Guardiola y quiere irse al United
Enzo Fernández tiene un compañero en Chelsea que fue figura en el Mundial de Clubes, jugo en Manchester City y ahora se quiere ir al United por Guardiola.
Enzo Fernández se quedaría sin una de las figuras del Chelsea
El jugador del Chelsea, compañero de Enzo Fernández que se quiere ir al Manchester United, mejor jugador del Mundial de Clubes 2025 es nada más y nada menos que Cole Palmer. Debido a un malestar personal el nacido en Manchester no está rindiendo en la cancha y quiere volverá su ciudad, pero no al Manchester City ya que no lo puede ni ver a Guardiola.
La figura del último Mundial de Clubes quiere regresar a su ciudad, no se encuentra personalmente en Londres y quiere volver, algo que les sucede a muchos futbolistas, ya que detrás del jugador hay un ser humano. Pero su regreso a Manchester no sería al City, sino a la vereda del frente, al Manchester United, a pesar de haber estado en el City desde los 8 años. ¿El motivo? Su odio a Guardiola, al punto tal que los dirigentes del City recibieron la siguiente respuesta del jugador cuando le ofrecieron volver, “Mientras este Guardiola no vuelvo”.
Este odio al español se debe a que lo considera una persona que falto a la verdad cuando él se fue de Manchester City a Chelsea. Guardiola no lo tenía en cuenta, entonces el jugador dijo que quería irse cedido por un año para volver con rodaje y así estar listo, la dirigencia le dijo o se queda o se traspasa, eligió lo segundo.
Luego de esto el compañero de Enzo Fernández en Chelsea tuvo un buen pasar por el club de Londres, al punto tal que fue figura en el Mundial de Clubes. Entonces cuando a Guardiola le preguntaron porque lo dejo ir, el español dijo que no lo pudo convencer de quedarse, que hacía dos temporadas que quería irse y no lo pudo frenar. Palmer dice que esto no es cierto, que el español nunca lo tuvo en cuenta y que dice eso para no quedar mal con la prensa.
Ahora bajo de ánimo porque extraña su ciudad no rinde en la cancha y quiere volverse a Manchester. Enterado de esto los dirigentes del United ni lerdos ni perezosos lo contactaron y según trascendió le ofrecerían 150 millones de euros al Chelsea para llevárselo, el jugador estaría de acuerdo. Si esto se da sería el bombazo del mercado de pases.
