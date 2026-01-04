Al minuto 93 y de carambola: el gol de Enzo Fernández que enmudeció al City

En medio de esas aguas agitadas, y con Calum McFarlane como entrenador interino mientras la directiva del club londinense busca reemplazo, el equipo liderado por el ex River tuvo que arreglárselas para visitar al durísimo Manchester City.

En el Etihad Stadium lo esperaba un equipo que parece haber recuperado el hambre y la intensidad -dicho por su propio entrenador, Pep Guardiola- y que necesitaba sumar de a tres para no perderle pisada al líder, Arsenal.

Parecía, en efecto, que así lo conseguiría. Reijnders había marcado sobre el cierre del primer tiempo y el resultado se mantuvo 1-0 en favor de los locales la mayor parte del cotejo.

Hasta que apareció Enzo Fernández, con un gol poco ortodoxo pero igual de válido que el más estético. Casi de carambola, primero errándole a la pelota y después corrigiendo su pifie, debajo del arco y al minuto 93 -se jugaría hasta el minuto 96´- el argentino se vistió de aguafiestas y puso el agónico 1-1.

Manchester City, con 42 puntos, quedó escolta del Arsenal, que tiene 48. El Chelsea se ubicó quinto, con 31 puntos.

