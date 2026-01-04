Enzo Fernández se transformó en el aguafiestas de la fría ciudad de Manchester este domingo. Por una nueva fecha de la Premier League, el argentino marcó el empate agónico para sellar el 1-1 final entre Manchester City y Chelsea. Lo hizo al minuto 93.
Al minuto 93 y de carambola: el gol de Enzo Fernández que enmudeció al City
Enzo Fernández rescató al Chelsea en el Etihad con un tanto poco ortodoxo sobre el final. El golpe que frena las aspiraciones de Guardiola y celebra el Arsenal.
Fue una semana atípica para el Chelsea. Un comienzo de año que comenzó con un fuerte sacudón: Enzo Maresca fue despedido como entrenador de los Blues, tras un 2025 que, al menos en cuanto a resultados, había sido satisfactorio -campeón de la Conference League y del Mundial de Clubes-.
Sin embargo, su estilo de dirección técnica, con una fuerte influencia táctica sobre sus jugadores y la preparación de cada partido, terminaron por tensar la relación dentro del vestuario y su salida. El 1/01/2026, Maresca dejó el club.
"Míster, gracias por todo lo compartido y vivido en esta etapa, aprendí mucho y valoro cada consejo y experiencia. Te deseo lo mejor a vos y a tu Cuerpo Ténico, Willi, Dani, Robi, Marcos y Mickey. Obtuvimos dos títulos juntos que nunca olvidaré. Muchos éxitos para ustedes y ojalá nos volvamos a cruzar en el camino", lo despidió Enzo Fernández, quien valorizó el camino juntos en Chelsea.
En medio de esas aguas agitadas, y con Calum McFarlane como entrenador interino mientras la directiva del club londinense busca reemplazo, el equipo liderado por el ex River tuvo que arreglárselas para visitar al durísimo Manchester City.
En el Etihad Stadium lo esperaba un equipo que parece haber recuperado el hambre y la intensidad -dicho por su propio entrenador, Pep Guardiola- y que necesitaba sumar de a tres para no perderle pisada al líder, Arsenal.
Parecía, en efecto, que así lo conseguiría. Reijnders había marcado sobre el cierre del primer tiempo y el resultado se mantuvo 1-0 en favor de los locales la mayor parte del cotejo.
Hasta que apareció Enzo Fernández, con un gol poco ortodoxo pero igual de válido que el más estético. Casi de carambola, primero errándole a la pelota y después corrigiendo su pifie, debajo del arco y al minuto 93 -se jugaría hasta el minuto 96´- el argentino se vistió de aguafiestas y puso el agónico 1-1.
Manchester City, con 42 puntos, quedó escolta del Arsenal, que tiene 48. El Chelsea se ubicó quinto, con 31 puntos.
VIDEO: El gol agónico de Enzo Fernández para el empate del Chelsea ante Manchester City
