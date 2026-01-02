Boca tiene trabada la contratación de Marino Hinestroza por un par de asperezas que no puede limar con Atlético Nacional. En eso se metió el Santos que le dijo todo que si a los colombianos, y cuando parecía que el “Peixe” se lo llevaba, una insólita situación se dio en el club brasilero que terminó beneficiando a Boca. Marino Hinestroza se pondrá la de Boca en cuestión de horas.
LO BENEFICIÓ UN TERCERO
El insólito motivo por el cual Marino Hinestroza será refuerzo de Boca
Hace ya un tiempo que en Boca dan por cerrado el pase de Marino Hinestroza, pero todavía no lo pudieron hacer. Llegará a Boca por una razón increíble.
Gracias a Santos Marino Hinestroza llegará a Boca
Boca y Atlético Nacional llevan semanas negociando por Marino Hinestroza, y parecía que todo se iba a resolver rápido y en cuestión de horas, ya que el Boca aceptó rápido lo que pedía el conjunto colombiano, pero esos “sí” inmediatos del “Xeneize” hicieron que el equipo cafetero siga pidiendo hasta que Boca le dijo que no, allí se frenaron las negociaciones y se metió Santos.
Aprovechando que Boca y Atlético Nacional no se ponían de acuerdo Santos se metió en la negociación, y le dijo que si a los colombianos en algo que el “Xeneize” no aceptó, quedarse con un porcentaje por una venta futura. Con las cosas así parecía que Marino Hinestroza se iba para Brasil, pero una falla de Santos hizo que Atlético Nacional se haga para atrás y acepte volver a negociar con Boca.
Lo que sucedió es que Alfredo Morelos se consideró agente libre por la deuda de Santos con él. Resulta que Morelos pertenece a Santos, pero jugó el último año y medio en calidad de cedido (con todos los gastos a cargo de Santos) en Atlético Nacional. Como el jugador no recibió los pagos correspondientes y se declaró agente libre entonces Atlético Nacional desconfió de que Santos le vaya a pagar, ya que el “Peixe” pasa por una gran crisis económica.
Este desliz de Santos hizo que Boca salga beneficiado, ya que Atlético Nacional se tiró para atrás en las negociaciones con los brasileros y ahora quiere retomarlas con Boca. El “Xeneize” no había aceptado dejarle un porcentaje de la ficha de Marino Hinestroza ya que quería el 100% pero a cambio le ofreció incluir la deuda por Jorman Campuzano que es de 850.000 dólares, y el “Xeneize” estaría dispuesto a no cobrársela a los colombianos. Algo que parece que Atlético Nacional aceptará finalmente.