El insólito motivo por el cual Marino Hinestroza será refuerzo de Boca

Este desliz de Santos hizo que Boca salga beneficiado, ya que Atlético Nacional se tiró para atrás en las negociaciones con los brasileros y ahora quiere retomarlas con Boca. El “Xeneize” no había aceptado dejarle un porcentaje de la ficha de Marino Hinestroza ya que quería el 100% pero a cambio le ofreció incluir la deuda por Jorman Campuzano que es de 850.000 dólares, y el “Xeneize” estaría dispuesto a no cobrársela a los colombianos. Algo que parece que Atlético Nacional aceptará finalmente.