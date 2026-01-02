Beto Casella alista todo para su nuevo programa por la pantalla de América TV en febrero de 2026. Lo último que se sabe al respecto, es la razón detrás de la sorpresiva ausencia de Horacio Pagani, quien parecía tener todo encaminado para formar parte del ciclo, pero no.
Se acabó el misterio: Por qué Horacio Pagani no estará con Beto Casella
Finalmente se conoce la verdadera razón por la que Horacio Pagani no acompañará a Beto Casella en su nuevo programa por América TV.
Este viernes 02/01 fue el mismo histórico periodista deportivo quien dio a conocer los motivos por los que decidió continuar en Bendita, por Canal 9, junto a Edith Hermida, y no seguir a Beto Casella en su nuevo ciclo.
Por qué Horacio Pagani no estará con Beto Casella en América TV
Tras días de versiones, Horacio Pagani decidió revelar a través de las redes sociales por qué no estará en el nuevo programa de Beto Casella.
"Quería hacer una aclaración, porque andan dando vuelta muchas cuestiones por ahí. Yo me quedo en Bendita, me quedo en Canal 9, con Edith", comenzó diciendo el reconocido periodista.
Según Pagani, la propuesta que recibió era muy buena desde lo profesional. Sin embargo, tuvo que rechazar la oferta por cuestiones de salud.
“Había que tomar una decisión y era muy difícil, porque la propuesta que me había hecho Beto, yo iba a seguirlo a Beto, era lo que correspondía según mis códigos de vida, era seguirlo adonde él fuera. Él tenía la intensión de cambiar, y le había dicho que cambiábamos. Luego me enteré que el horario era a las 10 de la noche. Termina 11:30 o 12 según el contrato, y esto era una situación difícil”, dijo Pagani.
Y siguió: "Estuve a punto de arreglar con la gente de Mandarina que me trataron muy bien y me hicieron una oferta inmejorable, la oferta era muy, pero muy buena, y me empezó a sentir en el cuerpo que tenía que cambiar mi vida, comer a las doce de la noche, tres o cuatro veces por la semana, porque los domingos estoy en Canal 13, y era cambiar rotundamente mi vida, y era una situación difícil a esta altura”.
Respecto a las dificultades de salud, el periodista reveló que tienen que ver con el corazón.
“Yo estoy operado del corazón, tengo dificultades, tengo un cardiólogo que, casualmente, se llama también Casella, Guillermo Casella, que me pedía que me cuidara y que ordenara mi vida. Comer tantas veces a esa hora era muy difícil”, explicó.
Asimismo, el histórico periodista deportivo agregó que también influyó la relación que ha forjado con el equipo de El Nueve. “Hice una muy buena relación con productores, camarógrafos, ayudantes, editores, con todos los muchachos que están detrás de cámara”.
E incluso había planificado hacer una comida de despedida, pero optó por quedarse.
“Finalmente, después de tanto titubear en la cuestión, decidí darle prioridad a esto que es la tranquilidad, a lo que ya conozco y el cariño que dispensa toda la gente en el Canal 9, que esto es muy importante. Lo otro era una linda aventura en la que yo iba a conocerlo a Beto, pero bueno, hay cuestiones que son razonables. Yo soy muchacho mayor y tengo esta operación en el corazón y tenía que cambiar mi vida”, dijo.
"Beto lo tomó muy bien", aseguró el periodista, quien además le agradeció a Casella. "Lo quiero mucho a Beto, sé que Beto fue el que me llevó a este cambio de imagen mía de los últimos años (...) Le agradezco muchísimo".
Para cerrar, dijo:
Quiénes son los panelistas del nuevo programa de Beto Casella
Vale recordar que, en la noche del lunes (29/12) Beto Casella estuvo como invitado en LAM y en diálogo con Ángel de Brito aprovechó para brindar detalles de su nuevo programa y de quienes lo acompañarán.
Tal como informó Urgente24, los comunicadores que quedaron confirmados para el proyecto son: Any Ventura, Alejandra Maglietti, Aníbal Pachano, Mariela Fernández, Joe Fernández, Walter Queijeiro, Agustín Guardis, Enzo Aguilar, Franco Casella y Leo Raff.
Acerca de la ausencia de Horacio Pagani, Casella confesó en ese momento: "Me hubiera gustado tenerlo".
