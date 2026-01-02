Se acabó el misterio: Por qué Horacio Pagani no estará con Beto Casella

“Había que tomar una decisión y era muy difícil, porque la propuesta que me había hecho Beto, yo iba a seguirlo a Beto, era lo que correspondía según mis códigos de vida, era seguirlo adonde él fuera. Él tenía la intensión de cambiar, y le había dicho que cambiábamos. Luego me enteré que el horario era a las 10 de la noche. Termina 11:30 o 12 según el contrato, y esto era una situación difícil”, dijo Pagani.

Y siguió: "Estuve a punto de arreglar con la gente de Mandarina que me trataron muy bien y me hicieron una oferta inmejorable, la oferta era muy, pero muy buena, y me empezó a sentir en el cuerpo que tenía que cambiar mi vida, comer a las doce de la noche, tres o cuatro veces por la semana, porque los domingos estoy en Canal 13, y era cambiar rotundamente mi vida, y era una situación difícil a esta altura”.

Respecto a las dificultades de salud, el periodista reveló que tienen que ver con el corazón.

“Yo estoy operado del corazón, tengo dificultades, tengo un cardiólogo que, casualmente, se llama también Casella, Guillermo Casella, que me pedía que me cuidara y que ordenara mi vida. Comer tantas veces a esa hora era muy difícil”, explicó.

Asimismo, el histórico periodista deportivo agregó que también influyó la relación que ha forjado con el equipo de El Nueve. “Hice una muy buena relación con productores, camarógrafos, ayudantes, editores, con todos los muchachos que están detrás de cámara”.

E incluso había planificado hacer una comida de despedida, pero optó por quedarse.

“Finalmente, después de tanto titubear en la cuestión, decidí darle prioridad a esto que es la tranquilidad, a lo que ya conozco y el cariño que dispensa toda la gente en el Canal 9, que esto es muy importante. Lo otro era una linda aventura en la que yo iba a conocerlo a Beto, pero bueno, hay cuestiones que son razonables. Yo soy muchacho mayor y tengo esta operación en el corazón y tenía que cambiar mi vida”, dijo.

"Beto lo tomó muy bien", aseguró el periodista, quien además le agradeció a Casella. "Lo quiero mucho a Beto, sé que Beto fue el que me llevó a este cambio de imagen mía de los últimos años (...) Le agradezco muchísimo".

Para cerrar, dijo:

Tomé la decisión que ahora me parece que me da mayor tranquilidad. No todo es plata, muchachos. Y es cierto, no trabajo gratis. Tomé la decisión que ahora me parece que me da mayor tranquilidad. No todo es plata, muchachos. Y es cierto, no trabajo gratis.

Quiénes son los panelistas del nuevo programa de Beto Casella

Vale recordar que, en la noche del lunes (29/12) Beto Casella estuvo como invitado en LAM y en diálogo con Ángel de Brito aprovechó para brindar detalles de su nuevo programa y de quienes lo acompañarán.

Tal como informó Urgente24, los comunicadores que quedaron confirmados para el proyecto son: Any Ventura, Alejandra Maglietti, Aníbal Pachano, Mariela Fernández, Joe Fernández, Walter Queijeiro, Agustín Guardis, Enzo Aguilar, Franco Casella y Leo Raff.

Acerca de la ausencia de Horacio Pagani, Casella confesó en ese momento: "Me hubiera gustado tenerlo".

