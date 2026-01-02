La Policía Bonaerense allanó el domicilio de Matías Yofe, dirigente de la Coalición Cívica (CC) y uno de los principales denunciantes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por lo que las autoridades partidarias, entre ellas, Elisa Carrió, denunciaron que se trató de un “procedimiento mafioso”.
FUTBOL Y POLÍTICA
"Procedimiento mafioso" denuncia la Coalición Cívica
Allanaron el domicilio de Matías Yofe, dirigente de la Coalición Cívica. El espacio de Elisa Carrió asegura que fue una "maniobra mafiosa",
El operativo fue pedido por el fiscal Germán Camafreitas y autorizado por e juez de San Isidro, Walter Federico Saettone, dentro de una investigación por “presunto robo o hurto”. Secuestraron teléfonos celulares, dispositivos tecnológicos de almacenamiento, computadoras y documentación.
El operativo fue calificado por la líder de la CC, Elisa Carrió, como un "procedimiento mafioso" destinado a amedrentar.
Qué dijo el dirigente de la CC
Denuncias de violencia y amedrentamiento
Al momento del allanamiento, Yofe se encontraba en Mar del Plata. En la vivienda permanecía su esposa junto a su hija de cuatro meses. Según relataron fuentes de la Coalición Cívica, el operativo fue “violento y brutal”.
Indicaron que los efectivos no habrían exhibido la orden de allanamiento al ingresar y señalaron que la esposa del dirigente denunció haber sido amenazada con ser arrestada y separada de su bebé.
Carrió se trasladó al lugar para asistir a la familia y disparó contra el accionar judicial: “Nunca vi un operativo judicial-policial mafioso como este”, sentenció.
La sospecha de la CC es que el operativo busca silenciar el avance de la causa por una mansión en Villa Rosa, Pilar
Cercanos a Elisa Carrió
Desde el entorno de Carrió vinculan este allanamiento directamente con el poder de la AFA.
"Cuando se avanza contra negocios oscuros, siempre aparecen estas maniobras". Señalaron en un comunicado oficial, sugirieron que el objetivo real era incautar información sensible almacenada en los dispositivos del dirigente.
