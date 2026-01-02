"Procedimiento mafioso" denuncia la Coalición Cívica

Indicaron que los efectivos no habrían exhibido la orden de allanamiento al ingresar y señalaron que la esposa del dirigente denunció haber sido amenazada con ser arrestada y separada de su bebé.

Carrió se trasladó al lugar para asistir a la familia y disparó contra el accionar judicial: “Nunca vi un operativo judicial-policial mafioso como este”, sentenció.

La sospecha de la CC es que el operativo busca silenciar el avance de la causa por una mansión en Villa Rosa, Pilar

Cercanos a Elisa Carrió

Desde el entorno de Carrió vinculan este allanamiento directamente con el poder de la AFA.

"Cuando se avanza contra negocios oscuros, siempre aparecen estas maniobras". Señalaron en un comunicado oficial, sugirieron que el objetivo real era incautar información sensible almacenada en los dispositivos del dirigente.

