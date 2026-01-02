En las últimas semanas, el mundo River Plate se vio revolucionado por la posible llegada de Sebastián Villa. Aunque todo indica que esto no sucederá, Gabriel Anello dio a conocer su versión y sorprendió a muchos simpatizantes del club de Núñez.
Gabriel Anello sorprendió a todo River por Sebastián Villa: "va a jugar"
Sorpresa en River por lo que dijo Gabriel Anello sobre Sebastián Villa. ¿Son caminos que se podrían unir?
La eventual llegada del colombiano al Millonario sería polémica no solo por su pasado en Boca Juniors, sino también por una cuestión de “valores”, teniendo en cuenta las denuncias por violencia de género que pesan sobre el futbolista.
Gabriel Anello sobre Sebastián Villa
Hace algunas semanas se rumoreó la posibilidad de que Sebastián Villa llegara a River Plate, una versión que rápidamente fue desmentida por varios medios partidarios.
Sin embargo, el pasado 28 de diciembre el futbolista colombiano subió una historia a Instagram junto a Juan Fernando Quintero, en la que escribió: “Te veo pronto, mi hermano”, lo que volvió a generar repercusión y comentarios en el mundo Millonario.
Si bien todo indica que el mensaje responde únicamente a la amistad que los une, Gabriel Anello fue más allá y aseguró: “Sebastián Villa va a terminar siendo refuerzo de River en algún momento”.
El periodista no confirmó que la operación vaya a concretarse en este mercado de pases, pero tampoco descartó que pueda darse en el futuro.
Quien también aportó suspenso fue el presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, actual club del delantero, al referirse a un posible interés desde Núñez: “¿River? De varios clubes han llamado. No voy a decir de cuáles porque es un tema de confidencialidad. No puedo decir ni que sí ni que no. Es parte de la negociación. Esto se tiene que manejar con mucha discreción si uno quiere que las operaciones se cierren”.
Por el momento, el futuro del futbolista colombiano es una incógnita, aunque desde Mendoza pretenden una cifra cercana a los 12 millones de dólares para concretar su venta.
Luego de un flojo 2025, River Plate busca dar vuelta la página en 2026 y ya trabaja pensando en lo que será la nueva temporada.
Las primeras incorporaciones en ese sentido fueron Fausto Vera y Aníbal Moreno, y todo indica que no serán las únicas caras nuevas para el equipo dirigido por Marcelo Gallardo.
Más allá de los refuerzos en la mitad de la cancha, las otras posiciones que River pretende reforzar son marcador central, lateral derecho, lateral izquierdo, volante creativo y delantero.
En las últimas horas han circulado varios nombres, aunque por el momento no hay certezas firmes sobre nuevas incorporaciones, más allá de los dos refuerzos ya confirmados en el mediocampo.
Quien sí estaría muy cerca de llegar al Millonario es el lateral izquierdo Matías Viña, actualmente en Flamengo y tricampeón de la Copa Libertadores, considerando sus títulos obtenidos durante su paso por Palmeiras.
