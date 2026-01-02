Gabriel Anello sorprendió a todo River por Sebastián Villa: "va a jugar"

El periodista no confirmó que la operación vaya a concretarse en este mercado de pases, pero tampoco descartó que pueda darse en el futuro.

image

Quien también aportó suspenso fue el presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, actual club del delantero, al referirse a un posible interés desde Núñez: “¿River? De varios clubes han llamado. No voy a decir de cuáles porque es un tema de confidencialidad. No puedo decir ni que sí ni que no. Es parte de la negociación. Esto se tiene que manejar con mucha discreción si uno quiere que las operaciones se cierren”.

Por el momento, el futuro del futbolista colombiano es una incógnita, aunque desde Mendoza pretenden una cifra cercana a los 12 millones de dólares para concretar su venta.

Luego de un flojo 2025, River Plate busca dar vuelta la página en 2026 y ya trabaja pensando en lo que será la nueva temporada.

Las primeras incorporaciones en ese sentido fueron Fausto Vera y Aníbal Moreno, y todo indica que no serán las únicas caras nuevas para el equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

Más allá de los refuerzos en la mitad de la cancha, las otras posiciones que River pretende reforzar son marcador central, lateral derecho, lateral izquierdo, volante creativo y delantero.

En las últimas horas han circulado varios nombres, aunque por el momento no hay certezas firmes sobre nuevas incorporaciones, más allá de los dos refuerzos ya confirmados en el mediocampo.

Quien sí estaría muy cerca de llegar al Millonario es el lateral izquierdo Matías Viña, actualmente en Flamengo y tricampeón de la Copa Libertadores, considerando sus títulos obtenidos durante su paso por Palmeiras.

image

