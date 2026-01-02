Javier Milei a Córdoba y PBA: Del Tour de la Gratitud a la fidelización del voto para 2027

Hace poco que Javier Milei estuvo en Córdoba. Fue a mediados de diciembre pasado en el marco del Tour de la Gratitud donde caminó entre simpatizantes en el centro de la capital provincial y habló con un micrófono desde la parte trasera de una camioneta.

Llaryora enojado P Martín Llaryora y un aval clave de la gestión libertaria.

Cabe recordar que en las legislativas, LLA se impuso con el 42.35% de los votos derrotando a al exgobernador Juan Schiaretti y Natalia De la Sota.

Buenos Aires, territorio hostil

Muy diferente de Córdoba ha sido el territorio bonaerense para Milei.

Su caravana en la provincia de Buenos Aires estuvo cargada de tensión por la presencia de militantes opositores a Milei y los antecedentes de los incidentes ocurridos durante la campaña electoral.

La última vez que el presidente estuvo en la provincia que gobierna Axel Kicillof fue el 17 de octubre cuando pisó el distrito de Tres de Febrero gobernado por su aliado Diego Valenzuela, y aún así hubo que apelar a la Gendarmería para separar a los militantes de ambos bandos.

