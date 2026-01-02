En una breve interacción con un usuario de la red social X, Javier Milei confirmó que visitará Córdoba y la provincia de Buenos Aires, dos provincias que fueron decisivas en su victoria electoral de octubre 2025. El año pasado hizo el Tour de la Gratitud, ahora la meta sería fortalecer el armado político para 2027.
Javier Milei a Córdoba y PBA: Del Tour de la Gratitud a la fidelización del voto para 2027
Javier Milei: ¿De la gratitud a la fidelización?
“1) CÓRDOBA 2) PBA”, fue toda la respuesta que Javier Milei le dio a un usuario de la red social X que le preguntó sobre sus futuras visitas a las provincias. No hay fecha para esos viajes del presidente ni motivo de los mismos, ni si se trata de viajes oficiales, lo cual estaría descartado en el caso de la provincia de Buenos Aires donde no tiene diálogo con el gobernador Axel Kicillof.
En 2025, tras la victoria en las elecciones legislativas de octubre, Milei hizo una gira federal para agradecer el voto a la que se denominó ‘Tour de la Gratitud’.
Por el momento no hay título para estos dos viajes que confirmó Milei, pero ya en un nuevo año y con la elección atrás, comienza una etapa donde el primer mandatario debe empezar a fortalecer la estructura partidaria de La Libertad Avanza (LLA) y los votos conseguidos si quiere buscar otro mandato en 2027.
Córdoba y los dólares
En el caso de la provincia de Córdoba, primer destino de Milei según dijo él en X, el gobierno libertario viene de habilitarle dólares al gobernador Martín Llaryora mediante el aval a un préstamo por US$ 75 millones que se volcará a obras, además el Presidente firmó un acuerdo que pone al Estado nacional como “garante solidario e irrevocable”.
Hace poco que Javier Milei estuvo en Córdoba. Fue a mediados de diciembre pasado en el marco del Tour de la Gratitud donde caminó entre simpatizantes en el centro de la capital provincial y habló con un micrófono desde la parte trasera de una camioneta.
Cabe recordar que en las legislativas, LLA se impuso con el 42.35% de los votos derrotando a al exgobernador Juan Schiaretti y Natalia De la Sota.
Buenos Aires, territorio hostil
Muy diferente de Córdoba ha sido el territorio bonaerense para Milei.
Su caravana en la provincia de Buenos Aires estuvo cargada de tensión por la presencia de militantes opositores a Milei y los antecedentes de los incidentes ocurridos durante la campaña electoral.
La última vez que el presidente estuvo en la provincia que gobierna Axel Kicillof fue el 17 de octubre cuando pisó el distrito de Tres de Febrero gobernado por su aliado Diego Valenzuela, y aún así hubo que apelar a la Gendarmería para separar a los militantes de ambos bandos.
