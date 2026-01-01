El bloque de derecha que propone Javier Milei tiene un problema: Los genuflexos extremos

Milei, quien respalda a Israel y dice haber estudiado las ideas del judaísmo es acompañado por alguna gente que cree que esto habilita a la guerra cultural contra el Islam. No es un tema menor.

El genuflexo

Comencemos por el inicio: @GordoDan (Daniel Paserini):

@GordoDan: El problema, Alejandro, es que cuando el sistema de creencias de toda una sociedad está basado en un libro que avala golpear mujeres y lapidarlas a piedrazos (como explica acá el Imán según lo que dicta la ley sharia), matar a personas por su orientación sexual, casarse con nenas de 6 años o matar a todos aquellos que no sean musulmanes o que hayan dejado de serlo llamándolos infieles y, más aún, cuando NUNCA aparecen los individuos musulmanes a condenar (COMO INDIVIDUOS) los atentados terroristas cometidos en nombre de su dios (ni hablar de las instituciones locales que siempre se callan la boca), entonces la conclusión lógica a la que uno llega es que lo que no funciona no es la conducta individual de cada terrorista, golpeador, violador, pedófilo o asesino per se, sino el completo sistema de creencias en su totalidad y desde el principio siendo absolutamente legítima la generalización. Su religión es liberticida, asesina y pedófila, desde su concepción, desde que fue escrita, siendo absolutamente incompatible con los valores morales de Occidente. Por no comprender esto, que no es otra cosa que la Paradoja de la Tolerancia de Karl Popper, es decir, ser demasiado tolerantes con los intolerantes, es que Europa cayó en desgracia y probablemente nunca se recupere. Nosotros no permitiremos que pase lo mismo en la Argentina. El presidente Milei no hizo un milagro económico con nuestro país para que lo tiremos a la basura en dos días dejando a entrar a una cultura invasora que le rinde culto a la muerte. Argentina resistirá y será faro del mundo, ejemplo de grandeza humana, porque los argentinos tenemos cabeza y, muy por sobre todo, huevos.

Debe recordarse que @GordoDan, tan critico del Islam y el Corán (que nunca leyó), es un defensor del libro que le regaló Javier Milei a los integrantes de su gabinete de colaboradores en diciembre 2025

“Defending the Undefendable” es un libro de economía libertaria publicado originalmente en 1976 y reeditado en 2018. El autor, el profesor Walter Block, defiende a personajes generalmente considerados “villanos sociales”:

prostitutas,

proxenetas,

usureros,

especuladores,

comerciantes de barrios pobres,

empleadores de trabajo infantil y

traficantes de drogas.

La tesis central de Block es que estas figuras no cometen actos de violencia contra terceros y que, en realidad, sus actividades benefician a la sociedad a través del libre comercio.

Block argumenta que mientras una actividad no implique el inicio de violencia física, no debe ser prohibida por el Estado, aunque pueda ser moralmente cuestionable.

El mercado, según Block, es “amoral”, y funciona como un medio eficiente para satisfacer las preferencias de los consumidores, sean estas virtuosas o deplorables.

Hay un capítulo que dicen que le apasiona en particular a Paserini: el 4, donde se defiende al “drug pusher” (traficante de drogas), donde se argumenta que las consecuencias negativas atribuidas a la adicción a la heroína, como muertes, crimen, robo, prostitución forzada y asesinatos, no son causadas por la droga en sí, sino por su prohibición.

“Es el tan denostado traficante de drogas, y no el tan querido agente de narcóticos («narc»), quien debe ser considerado la figura heroica”, dice el autor.

Una frase que apasiona al presidente Milei es:

“Solo el vendedor de heroína, al actuar para bajar los precios, incluso con un riesgo personal considerable, salva vidas y alivia en cierta medida la tragedia”.

El Islam

Ahora vayamos a la respuesta de Zulema Menem a Paserini:

Daniel @GordoDan_ Nos conocemos desde hace muchos años, desde aquellos inicios en Twitter, cuando vos y Agustín Romo @agustinromm comenzaban a involucrarse en el apasionante mundo de la política, y yo colaboré acercándolos a dirigentes y espacios. Recuerdo incluso que, en ese clima de confianza, los apoyé cuando estamparon remeras con frases de Menem como “no los voy a defraudar”, “hasta la estratósfera” o “1 peso, 1 dólar”.

Todo eso forma parte de una historia compartida que merece ser recordada con honestidad y respeto Desde lo más profundo de mi corazón, y como firme defensora de la libertad … valores que me inculcó mi padre, siento la necesidad de decirlo con claridad y serenidad: confundir al Islam con el terrorismo es un error grave y doloroso para quienes profesamos esta fe y rechazamos toda forma de violencia, provenga de donde provenga.

Nunca es sano confundir conceptos, y mucho menos cuando se trata de espiritualidad y valores. Hablo como argentina y musulmana. Cuando el mundo es golpeado por la violencia, las víctimas hieren a la condición humana en su conjunto, sin distinción de religión, cultura o creencia. Nunca es sano confundir conceptos, y mucho menos cuando se trata de espiritualidad y valores. Hablo como argentina y musulmana. Cuando el mundo es golpeado por la violencia, las víctimas hieren a la condición humana en su conjunto, sin distinción de religión, cultura o creencia.

Esa realidad debería impulsarnos a buscar la paz entre los hombres, no a profundizar divisiones ni prejuicios. Como por ejemplo el horror vivido recientemente en Sídney duele a todos los que creemos en Dios y respetamos la vida. No es un dato menor, especialmente para quienes atacan injustamente a nuestra religión, que la persona que evitó que la tragedia fuera aún mayor, sea de fe islámica y haya actuado como lo hace un verdadero musulmán: defendiendo la vida. Ese gesto fue reconocido públicamente por el Presidente @realDonaldTrump de los EEUU como un acto heroico.

Del mismo modo, tras los atentados del 11 de septiembre, el entonces presidente de los Estados Unidos visitó una mezquita para reunirse con líderes musulmanes y reafirmar algo fundamental: que no se estaba en guerra contra el Islam, sino contra el terrorismo.

Somos muchos los argentinos que profesamos la fe islámica que vivimos en este país. Trabajamos y damos trabajo, convivimos con respeto y cumplimos con uno de los pilares de nuestra fe, la asistencia a los pobres y a los huérfanos. Aportamos a la sociedad y creemos profundamente en la convivencia. Merecemos el mismo respeto hacia nuestra fe que el que brindamos a los demás.

Ayer me dolió ver cómo se filmaba a una mujer musulmana recibiendo comentarios y palabras terribles simplemente por llevar una abaya mientras caminaba por su barrio. Y me pregunto con honestidad: qué debería suceder cuando vemos a una mujer vestida con muy poca ropa, a una mujer judía que, por su fe, viste de manera recatada, o a una monja profesando su religión?

La respuesta debería ser siempre la misma: RESPETO. Eso es lo que hacemos los musulmanes de bien: RESPETAMOS. También vale recordar que personas que hoy acompañan al Presidente @JMilei y a su hermana @KarinaMileiOk en el proceso de transformación de la Argentina tienen raíces musulmanas, y que algunos de ellos profesan el Islam. Esto habla, una vez más, de diversidad, convivencia y compromiso con valores que trascienden cualquier religión. Con esa misma serenidad, quiero recordarte algo esencial …. “la humildad, el trato respetuoso y la igualdad ante Dios son pilares fundamentales del Islam.” La fe no divide. Confundirla con el terrorismo, sí.

