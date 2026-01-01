Récord en la capital: El Museo del Prado vuelve a batir su marca histórica de visitas en Madrid

El Prado de noche: una experiencia especial para abrir 2026

Y esas no son las únicas buenas noticias para el público madrileño y los turistas que visitan la capital española. Como parte de su programación, el museo dará la bienvenida a 2026 con una propuesta especial: el sábado 3 de enero abrirá sus puertas en horario nocturno con “El Prado de noche”, permitiendo el acceso a la primera planta del edificio Villanueva entre las 20.30 y las 23.30 horas.

Durante esta franja, los visitantes podrán recorrer la Galería Central, con su reciente fondo azul concebido para realzar la arquitectura histórica y el colorido de las obras, y contemplar piezas de la exposiciones que conviven en la colección permanente. La experiencia se completa con la apertura de la galería jónica, que alberga una selección de 56 obras de escultura y artes decorativas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/museodelprado/status/2005995735020622145?s=20&partner=&hide_thread=false El Museo del Prado da la bienvenida al 2026 con “El Prado de noche” https://t.co/OBmeMKA103 pic.twitter.com/KWIVP6qdXX — Museo del Prado (@museodelprado) December 30, 2025

Exposiciones, programación y precios

El récord de visitas también se apoya en una agenda activa y diversa. Entre las muestras destacadas, en Urgente24 señalamos la gran exposición dedicada a Anton Raphael Mengs, abierta hasta el 1 de marzo de 2026, que revisa el legado del pintor neoclásico y su influencia en el arte del siglo XVIII.

A esta propuesta se suma “El Prado en femenino III”, disponible hasta el 24 de mayo de 2026, centrada en la figura de Isabel de Farnesio, una de las grandes mecenas responsables de enriquecer la antigua Colección Real. Continúa además “Juan Muñoz. Historias de Arte”, un recorrido por las esculturas e instalaciones del artista madrileño, reconocible por sus figuras silenciosas y su particular uso de la perspectiva.

La entrada general ronda los 15 euros, con tarifas reducidas cercanas a los 7,50 euros y horarios de acceso gratuito en días específicos, una combinación que sigue ampliando el alcance del museo y que ayuda a explicar, en parte, sus cifras históricas de público.

