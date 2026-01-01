Madrid cerró el año con una señal clara de vitalidad cultural. En un contexto marcado por el turismo, la intensa agenda de exposiciones y la recuperación plena de los grandes espacios culturales, uno de los símbolos indiscutidos de la ciudad volvió a confirmar su peso dentro del mapa artístico europeo: el Museo del Prado.
INCREÍBLES NÚMEROS
Récord en la capital: El Museo del Prado vuelve a batir su marca histórica de visitas en Madrid
El Museo del Prado superó los 3,47 millones de visitantes y marcó un nuevo máximo anual en Madrid, con mayoría de público extranjero y fuerte acceso gratuito.
Lejos de tratarse de un fenómeno aislado, el crecimiento sostenido del público refleja cómo el arte sigue funcionando como un motor de atracción para la capital. Inaugurado en 1819, el Prado alberga algunas de las obras más influyentes de la historia del arte occidental, con nombres clave como Velázquez,Goya, El Bosco, Rubens y El Greco. Dos siglos después de su apertura, el museo no solo conserva su prestigio, sino que continúa ampliando su alcance entre visitantes internacionales y públicos locales que vuelven a encontrarse con su patrimonio desde una mirada contemporánea.
Más visitas, más público internacional y acceso gratuito
Por tercer año consecutivo, el museo volvió a superar su propio máximo anual de público. Hasta el 28 de diciembre, más de 3.479.000 personas recorrieron sus salas, una cifra que ya deja atrás el cierre de 2024, cuando el registro había sido de 3.457.057 visitantes.
El dato cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta que el año todavía no había finalizado al momento de alcanzarse este nuevo hito. La diferencia es de 22.781 visitas, con varios días todavía por delante para el cierre definitivo de 2025, lo que confirma una tendencia sostenida de crecimiento.
Del total de público registrado, el 67,3 % correspondió a visitantes extranjeros, mientras que el 32,7 % fueron nacionales, consolidando al Prado como uno de los principales polos culturales de Madrid para el turismo internacional. Además, el 45,35 % de las visitas se realizaron de manera gratuita, una proporción similar a la del año anterior. Mayo fue el mes con mayor afluencia, con más de 339.000 visitas, y el 3 de mayo se convirtió en el día récord del año, con 17.484 personas en una sola jornada.
El Prado de noche: una experiencia especial para abrir 2026
Y esas no son las únicas buenas noticias para el público madrileño y los turistas que visitan la capital española. Como parte de su programación, el museo dará la bienvenida a 2026 con una propuesta especial: el sábado 3 de enero abrirá sus puertas en horario nocturno con “El Prado de noche”, permitiendo el acceso a la primera planta del edificio Villanueva entre las 20.30 y las 23.30 horas.
Durante esta franja, los visitantes podrán recorrer la Galería Central, con su reciente fondo azul concebido para realzar la arquitectura histórica y el colorido de las obras, y contemplar piezas de la exposiciones que conviven en la colección permanente. La experiencia se completa con la apertura de la galería jónica, que alberga una selección de 56 obras de escultura y artes decorativas.
Exposiciones, programación y precios
El récord de visitas también se apoya en una agenda activa y diversa. Entre las muestras destacadas, en Urgente24 señalamos la gran exposición dedicada a Anton Raphael Mengs, abierta hasta el 1 de marzo de 2026, que revisa el legado del pintor neoclásico y su influencia en el arte del siglo XVIII.
A esta propuesta se suma “El Prado en femenino III”, disponible hasta el 24 de mayo de 2026, centrada en la figura de Isabel de Farnesio, una de las grandes mecenas responsables de enriquecer la antigua Colección Real. Continúa además “Juan Muñoz. Historias de Arte”, un recorrido por las esculturas e instalaciones del artista madrileño, reconocible por sus figuras silenciosas y su particular uso de la perspectiva.
La entrada general ronda los 15 euros, con tarifas reducidas cercanas a los 7,50 euros y horarios de acceso gratuito en días específicos, una combinación que sigue ampliando el alcance del museo y que ayuda a explicar, en parte, sus cifras históricas de público.
