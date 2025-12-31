Adorni: "se debería poder pagar menos que el salario mínimo"; Milei cada vez más custodiado

No queda claro si se trata de agentes de fuerzas federales o de militantes trajeados de La Libertad Avanza.

La escena reabre el interrogante sobre si la austeridad bien entendida no debería empezar por casa.

Embed - La custodia presidencial y una austeridad que genera preguntas

3-Mal del (para los que tienen) Plata

Otros balnearios de "la feliz" quedaron en manos privadas sin respetar que los últimos metros de arena deben ser de acceso público.

En la zona norte de la ciudad, empresarios se apropiaron de las playas pese a que muchas carpas permanecen vacías durante la temporada.

En un verano de bolsillos flacos, crece la pregunta sobre cuál es el verdadero negocio detrás de esta movida fantasma.