Adorni: "se debería poder pagar menos que el salario mínimo"; Milei cada vez más custodiado

Adorni no está preocupado: Argentina tiene el 2do peor salario de sudamérica pero el quiere bajarlo; Milei suma decenas de custodios.

31 de diciembre de 2025 - 18:59
1-Adorni propone que el trabajador gane menos que el salario mínimo

Con excepción de Venezuela, el salario mínimo de la Argentina quedó como el más bajo de Sudamérica, una postal alarmante de la realidad que viven millones de trabajadores.

Hoy apenas supera los 200 dólares mensuales, muy lejos de cubrir la canasta básica y de garantizar una vida digna.

Aun así, desde la Casa Rosada, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. sostiene que debería eliminarse, bajo el argumento de que hay trabajadores dispuestos a cobrar todavía menos.

Un planteo que vuelve a poner en discusión el rol del Estado y la protección del salario.

2-Milei, cada vez más custodiado

Llama la atención que la custodia de los hermanos Milei involucre a decenas de efectivos desplegados de manera permanente.

No queda claro si se trata de agentes de fuerzas federales o de militantes trajeados de La Libertad Avanza.

La escena reabre el interrogante sobre si la austeridad bien entendida no debería empezar por casa.

3-Mal del (para los que tienen) Plata

Otros balnearios de "la feliz" quedaron en manos privadas sin respetar que los últimos metros de arena deben ser de acceso público.

En la zona norte de la ciudad, empresarios se apropiaron de las playas pese a que muchas carpas permanecen vacías durante la temporada.

En un verano de bolsillos flacos, crece la pregunta sobre cuál es el verdadero negocio detrás de esta movida fantasma.

