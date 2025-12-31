Así fueron las estafas del 2025 que engañaron a miles de personas

Gmail tampoco quedó exento de estos ataques. La estrategia en este caso se basó en generar pánico instantáneo. Los atacantes envían un correo que se inserta directamente en tu calendario personal, avisándote que tus fotos y archivos almacenados serán borrados en una fecha concreta. El mensaje está diseñado para provocar una reacción emocional. Es decir, miedo a perder recuerdos, documentos importantes o información valiosa. La trampa está en el enlace adjunto, ese botón tentador que promete solucionar el problema si actuás rápido. Por supuesto, hacer clic equivale a abrir la puerta de tu casa y entregarle las llaves al ladrón.

ANSES, usada como pantalla

Por su parte, ANSES, la institución que administra las jubilaciones y asignaciones familiares de millones de argentinos, también tuvo que emitir alertas públicas. Los estafadores contactan a potenciales víctimas mediante mensajes que ofrecen pagos extras, bonos especiales o supuestos beneficios económicos relacionados con las fiestas de diciembre. Una vez que capturan la atención y despiertan el interés —porque seamos honestos, a todos nos vendría bien un ingreso adicional— viene la segunda fase del engaño. Solicitan que ingreses o confirmes información personal, contraseñas bancarias o códigos de seguridad con la excusa de " validar tu identidad" o "activar el beneficio". En cuanto obtienen esos datos, el dinero desaparece de tu cuenta en cuestión de segundos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ansesgob/status/1970875113261392227?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1970875113261392227%7Ctwgr%5Eb5bc55b9e680d64846e85dce7fd4537389a95c69%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fzona-%2Fnueva-estafa-genera-preocupacion-maxima-los-hogares-todo-el-pais-n610397&partner=&hide_thread=false ¡Atención!



ANSES no pide datos personales ni claves bancarias.



Si se presentan en tu domicilio o llaman desde un número desconocido diciendo ser de ANSES y te piden esos datos, no respondas ni abras enlaces. Puede ser un engaño. pic.twitter.com/BiEfYDd8zP — ANSES (@ansesgob) September 24, 2025 Publicación en X de @ansesgob.

Qué hacer para no caer en este tipo de estafas

Frente a este escenario, hay una serie de medidas preventivas que permiten evitar este tipo de estafas, y las detallamos a continuación:

Verificá siempre el remitente : Los bancos y organismos oficiales nunca te pedirán datos sensibles por correo o mensaje. Ante cualquier duda, comunícate directamente con la entidad a través de sus canales oficiales.

: Los bancos y organismos oficiales nunca te pedirán datos sensibles por correo o mensaje. Ante cualquier duda, comunícate directamente con la entidad a través de sus canales oficiales. Desconfiá de los mensajes urgentes : El apuro es el mejor aliado del estafador. Si algo te genera presión para actuar inmediatamente, frená y analizá con calma.

: El apuro es el mejor aliado del estafador. Si algo te genera presión para actuar inmediatamente, frená y analizá con calma. No descargues archivos desconocidos : Aunque vengan de contactos conocidos, si no esperabas ese archivo, preguntá antes de abrirlo. Las cuentas también pueden ser hackeadas.

: Aunque vengan de contactos conocidos, si no esperabas ese archivo, preguntá antes de abrirlo. Las cuentas también pueden ser hackeadas. Revisá las URLs antes de hacer clic : Pasá el mouse sobre los enlaces sin hacer clic para ver hacia dónde te dirigen realmente. Los sitios falsos suelen tener direcciones similares, pero con pequeñas variaciones.

: Pasá el mouse sobre los enlaces sin hacer clic para ver hacia dónde te dirigen realmente. Los sitios falsos suelen tener direcciones similares, pero con pequeñas variaciones. Activá la verificación en dos pasos : Esta capa extra de seguridad puede salvarte incluso si alguien consigue tu contraseña.

: Esta capa extra de seguridad puede salvarte incluso si alguien consigue tu contraseña. Mantené tus aplicaciones actualizadas: Las versiones antiguas suelen tener vulnerabilidades que los delincuentes explotan.

