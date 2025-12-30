El negocio audiovisual que genera millones en minutos

Ahora bien, lo interesante de este fenómeno es que Argentina empieza a consolidarse como referente creativo en un mercado que crece exponencialmente en América Latina. Mientras las grandes producciones tradicionales luchan por captar audiencias fragmentadas, los microdramas verticales encuentran su público de manera orgánica, con episodios breves que se consumen en el transporte, en la pausa del almuerzo o antes de dormir. Es contenido diseñado para la forma en que realmente vemos nuestros celulares hoy: de arriba hacia abajo, con el pulgar listo para seguir scrolleando o para engancharse con la historia.

Los resultados de The Eleven Hub evidencian que hay mercado, hay talento y hay oportunidad. Ahora resta ver cómo se desarrolla esta industria emergente y si más productoras argentinas se animan a explorar este terreno donde cada segundo vertical puede valer millones de reproducciones.

----------------------------

Más contenido en Urgente24

La maldición de El Nueve: Denuncian a conductora por una deuda millonaria

Parte médico: Qué se sabe del estado de Christian Petersen

La adictiva miniserie que muchos empiezan y terminan el mismo día

Peor que Carrefour: Las sucursales de Día y Vital que están complicadas