La pantalla se dio vuelta, literalmente. Mientras la industria audiovisual todavía discute el impacto del streaming y las grandes plataformas, Argentina ya está escribiendo otro capítulo: el de los contenidos verticales que devoran minutos de atención en redes sociales. Y ahí, con números que hablan por sí solos, aparece The Eleven Hub como una de las productoras que está marcando el ritmo de esta transformación.
"CON ALCANCE GLOBAL"
El negocio audiovisual que genera millones en minutos
Con cifras récord en Instagram, TikTok y YouTube, este nuevo modelo audiovisual demuestra que el contenido breve también puede ser rentable y masivo.
La compañía acaba de cerrar un año explosivo con cifras que sorprenden incluso a los más optimistas del sector. Sus dos producciones originales —Bon Vivant, lanzada en agosto, y El Hotel de los Secretos en Navidad, que finalizó el 23 de diciembre— alcanzaron 7.194.800 millones de reproducciones solo en Instagram y TikTok durante su primera ventana de publicación. Sumado a 4.546.250 visualizaciones en YouTube.
Pero la movida no termina ahí. The Eleven Hub también presentó el tráiler de TILF, protagonizado por Gimena Accardi y dirigida por Agustina Navarro, en una alianza estratégica con OLGA que amplifica su alcance. El adelanto, estrenado durante la ceremonia de los Martín Fierro, cosechó 1.817.000 visualizaciones, 39.000 me gusta y 402 comentarios entre Instagram y TikTok. Estas métricas reflejan algo fundamental: no se trata solo de cantidad, sino de interacción genuina con el público.
Loli Miraglia, CEO de The Eleven Hub y SDO Entertainment, lo resume con claridad: "El contenido vertical no solo redefine la forma de narrar, sino que se consolida como un modelo de negocio con alcance global. Desde Argentina estamos demostrando que es posible desarrollar historias escalables internacionalmente, pensadas desde su origen para plataformas digitales. El desempeño de 'El Hotel de los Secretos en Navidad' en sus primeros episodios confirma el potencial del storytelling serializado para redes sociales".
El modelo audiovisual que arrasa en TikTok e Instagram
Las palabras de Miraglia tienen respaldo concreto. La productora ya tiene planificadas 24 microhistorias para 2026, actualmente en desarrollo y preproducción, pensadas para una nueva plataforma que se lanzará en los próximos meses. Además, avanza en múltiples desarrollos de contenidos originales pensados para licenciar y exportar, posicionando al país como un actor relevante en la industria de los microdramas a nivel internacional.
Ahora bien, lo interesante de este fenómeno es que Argentina empieza a consolidarse como referente creativo en un mercado que crece exponencialmente en América Latina. Mientras las grandes producciones tradicionales luchan por captar audiencias fragmentadas, los microdramas verticales encuentran su público de manera orgánica, con episodios breves que se consumen en el transporte, en la pausa del almuerzo o antes de dormir. Es contenido diseñado para la forma en que realmente vemos nuestros celulares hoy: de arriba hacia abajo, con el pulgar listo para seguir scrolleando o para engancharse con la historia.
Los resultados de The Eleven Hub evidencian que hay mercado, hay talento y hay oportunidad. Ahora resta ver cómo se desarrolla esta industria emergente y si más productoras argentinas se animan a explorar este terreno donde cada segundo vertical puede valer millones de reproducciones.
----------------------------
Más contenido en Urgente24
La maldición de El Nueve: Denuncian a conductora por una deuda millonaria
Parte médico: Qué se sabe del estado de Christian Petersen
La adictiva miniserie que muchos empiezan y terminan el mismo día
Peor que Carrefour: Las sucursales de Día y Vital que están complicadas