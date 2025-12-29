Parte médico: Qué se sabe del estado de Christian Petersen

Lo que siguió fue una carrera contra el tiempo. Al llegar al hospital de la zona, los médicos identificaron el problema: fibrilación auricular, una alteración peligrosa en el ritmo cardíaco que puede desencadenar consecuencias graves si no se atiende con urgencia. Tras los primeros auxilios, fue necesario trasladarlo a San Martín de los Andes, donde la situación se complicó aún más.

El cuadro escaló rápidamente hacia un escenario crítico: falla multiorgánica. Las horas que pasó en terapia intensiva en la localidad neuquina fueron de absoluta tensión. El 18 de diciembre, las autoridades sanitarias provinciales confirmaron lo que todos temían: su estado era reservado.

Qué es una falla multiorgánica y por qué ocurre

La falla multiorgánica, también conocida como síndrome de fallo multiorgánico, es considerada una condición grave y compleja.

"El síndrome de disfunción multiorgánica (SDMO) es una enfermedad aguda (de rápida evolución) y grave en la que dos o más sistemas orgánicos dejan de funcionar correctamente. Los sistemas orgánicos son grupos de órganos que trabajan juntos para realizar funciones esenciales en el cuerpo, como respirar, digerir u orinar", indica la Clínica Cleveland.

Según los expertos, una falla multiorgánica puede afectar órganos como: pulmones, cerebro, corazón, riñones e hígado.

La Clínica Universidad de Navarra explica que, se cree que la falla multiorgánica "se asocia a una respuesta inflamatoria sistémica exagerada o incontrolada, un fenómeno que conduce a la disfunción de órganos no infectados y puede afectar a órganos distantes del foco inicial de la enfermedad".

Según los especialistas, algunas causas de la falla multiorgánica son:

Sepsis o choque séptico

Lesión traumática

Pancreatitis

Ataque cardíaco masivo

Insuficiencia hepática

Lesiones tóxicas y envenenamiento

