La preocupación por Christian Petersen no cesa. Este lunes 29/12, el Hospital Alemán de Buenos Aires emitió un nuevo comunicado sobre el estado del reconocido chef, quien permanece internado en la unidad coronaria de la prestigiosa institución porteña tras el dramático episodio que vivió en la Patagonia hace más de dos semanas.
"SE PREVÉ LA REALIZACIÓN DE..."
Parte médico: Qué se sabe del estado de Christian Petersen
Christian Petersen volvió a ser noticia tras conocerse un nuevo parte médico. Qué novedades hay sobre su salud.
El director médico del establecimiento, Norberto Mezzadri, firmó el parte médico que trajo algo de alivio, pero mantiene la incertidumbre. La palabra clave que resonó fue "estable": "El Hospital Alemán de Buenos Aires informa que el paciente Cristian Petersen continúa internado, en unidad coronaria, bajo control clínico permanente. Al momento del presente comunicado, se encuentra hemodinámicamente estable", señala el documento oficial.
Sin embargo, la batalla no ha terminado. Los profesionales de la salud tienen programada una serie de estudios que resultarán cruciales para determinar el curso de su recuperación. "En el marco de su seguimiento médico, se prevé la realización de estudios complementarios en las próximas 48 horas, de acuerdo con los protocolos habituales de atención", añade el comunicado, dejando entrever que las próximas jornadas serán determinantes.
La institución dejó en claro que no habrá información filtrada ni detalles adicionales sobre la evolución del paciente. "El Hospital Alemán de Buenos Aires reafirma que preservará en todo momento el secreto médico, así como el respeto por la intimidad del paciente y su familia. No se brindarán mayores precisiones sobre su evolución clínica", cierra el parte, marcando un límite entre el interés público y la privacidad que merece quien lucha por su salud.
Cómo fue el momento en que se descompensó Christian Petersen
Pero, ¿cómo llegamos hasta acá? Todo comenzó el 12 de diciembre, cuando una expedición que debía ser una aventura se transformó en pesadilla. En las inmediaciones del imponente volcán Lanín, un guía experimentado detectó que algo no andaba bien: el chef mostraba señales evidentes de agotamiento extremo. La alarma se encendió de inmediato y los guardaparques pusieron en marcha un operativo de rescate que lo sacó de la montaña.
Lo que siguió fue una carrera contra el tiempo. Al llegar al hospital de la zona, los médicos identificaron el problema: fibrilación auricular, una alteración peligrosa en el ritmo cardíaco que puede desencadenar consecuencias graves si no se atiende con urgencia. Tras los primeros auxilios, fue necesario trasladarlo a San Martín de los Andes, donde la situación se complicó aún más.
El cuadro escaló rápidamente hacia un escenario crítico: falla multiorgánica. Las horas que pasó en terapia intensiva en la localidad neuquina fueron de absoluta tensión. El 18 de diciembre, las autoridades sanitarias provinciales confirmaron lo que todos temían: su estado era reservado.
Qué es una falla multiorgánica y por qué ocurre
La falla multiorgánica, también conocida como síndrome de fallo multiorgánico, es considerada una condición grave y compleja.
"El síndrome de disfunción multiorgánica (SDMO) es una enfermedad aguda (de rápida evolución) y grave en la que dos o más sistemas orgánicos dejan de funcionar correctamente. Los sistemas orgánicos son grupos de órganos que trabajan juntos para realizar funciones esenciales en el cuerpo, como respirar, digerir u orinar", indica la Clínica Cleveland.
Según los expertos, una falla multiorgánica puede afectar órganos como: pulmones, cerebro, corazón, riñones e hígado.
La Clínica Universidad de Navarra explica que, se cree que la falla multiorgánica "se asocia a una respuesta inflamatoria sistémica exagerada o incontrolada, un fenómeno que conduce a la disfunción de órganos no infectados y puede afectar a órganos distantes del foco inicial de la enfermedad".
Según los especialistas, algunas causas de la falla multiorgánica son:
- Sepsis o choque séptico
- Lesión traumática
- Pancreatitis
- Ataque cardíaco masivo
- Insuficiencia hepática
- Lesiones tóxicas y envenenamiento
