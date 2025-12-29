En medio de un consumo todavía selectivo y con el bolsillo en modo calculadora, Supermercado Carrefour decidió subir la apuesta y lanzó una promoción que ya genera revuelo en góndolas y redes sociales con un 2x1 en pequeños electrodomésticos que permite combinar productos y pagar solo el de mayor valor.
OPORTUNIDADES
Supermercado Carrefour lanza 2x1 en electrodomésticos y desata guerra de precios con Coto
Los supermercados decidieron usar los electrodomésticos como anzuelo para atraer consumidores en este último tramo del 2025.
La propuesta está disponible tanto en sucursales físicas con sector electro como a través de la tienda online, lo que amplía el alcance a todo el país. Freidoras de aire, cafeteras, tostadoras, licuadoras y batidoras forman parte de una lista que, en muchos casos, venía postergada por precios altos y ahora aparece como una oportunidad.
¿Cómo funciona el 2x1 de Carrefour en electrodomésticos?
Carrefour permite llevar dos pequeños electrodomésticos seleccionados y abonar únicamente el de mayor valor. No es necesario que sean iguales, se pueden combinar productos distintos según la necesidad de cada hogar.
La promoción tiene vigencia hasta el 5 de enero de 2026 inclusive y aclara que el descuento se aplica siempre sobre la unidad de menor precio. En los locales, los clásicos carteles amarillos anuncian la oferta “2x1 en pequeños electrodomésticos y accesorios de informática. Combiná como quieras”.
Electrodomésticos: ¿Cuánto se puede ahorrar realmente?
Por ejemplo, una freidora de aire con un precio cercano a los $229.000 puede combinarse con una cafetera express de $233.000. En ese caso, el cliente paga solo $233.000 y se lleva ambos productos, lo que implica un ahorro directo equivalente al valor de la freidora.
Según un relevamiento en sucursales y en la web, algunos de los precios incluidos en el 2x1 son:
- Freidora de aire doble cajón Mandine (9 litros): $283.000
- Sandwichera y waflera Mandine: $107.000
- Cafetera de filtro: $53.000
- Cafetera express: $233.000
- Freidora con aceite doble: $185.000
- Cafetera express Mandine: $293.000
- Tostadora: $83.000
- Tostadora Bluesky: $35.000
- Sandwichera Bluesky: $43.000
- Batidora planetaria: $207.000
- Licuadora Bluesky: $49.000
- Freidora de aire tipo horno Mandine: $229.000
Electrodomésticos y supermercados: La respuesta de Coto
La movida de Carrefour no pasó desapercibida. Coto también activó descuentos fuertes en electrodomésticos, aunque con otra lógica. A través del programa Comunidad Coto, ofrece rebajas de hasta el 30% en televisores y aires acondicionados, tanto en tiendas físicas como en su canal digital.
Entre las ofertas destacadas aparecen Smart TV de 32, 43 y 50 pulgadas con descuentos que van del 15% al 30%, y equipos de aire acondicionado con rebajas de hasta el 25%. El requisito es estar registrado en Comunidad Coto, un programa gratuito que hoy solo exige presentar el DNI en caja.
Los supermercados decidieron usar los electrodomésticos como anzuelo para atraer consumidores. Carrefour eligió el impacto directo del 2x1, mientras que Coto apuesta a descuentos porcentuales y fidelización.
Para los clientes, el resultado es positivo. Más opciones, más competencia y la posibilidad de acceder a productos que, hasta hace poco, parecían fuera de alcance. Para las cadenas, en cambio, es una pulseada por volumen, visibilidad y presencia en un momento clave del año.
