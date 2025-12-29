Supermercado Carrefour lanza 2x1 en electrodomésticos y desata guerra de precios con Coto

Electrodomésticos: ¿Cuánto se puede ahorrar realmente?

Por ejemplo, una freidora de aire con un precio cercano a los $229.000 puede combinarse con una cafetera express de $233.000. En ese caso, el cliente paga solo $233.000 y se lleva ambos productos, lo que implica un ahorro directo equivalente al valor de la freidora.

Según un relevamiento en sucursales y en la web, algunos de los precios incluidos en el 2x1 son:

Freidora de aire doble cajón Mandine (9 litros): $283.000

Sandwichera y waflera Mandine: $107.000

Cafetera de filtro: $53.000

Cafetera express: $233.000

Freidora con aceite doble: $185.000

Cafetera express Mandine: $293.000

Tostadora: $83.000

Tostadora Bluesky: $35.000

Sandwichera Bluesky: $43.000

Batidora planetaria: $207.000

Licuadora Bluesky: $49.000

Freidora de aire tipo horno Mandine: $229.000

Electrodomésticos y supermercados: La respuesta de Coto

La movida de Carrefour no pasó desapercibida. Coto también activó descuentos fuertes en electrodomésticos, aunque con otra lógica. A través del programa Comunidad Coto, ofrece rebajas de hasta el 30% en televisores y aires acondicionados, tanto en tiendas físicas como en su canal digital.

Entre las ofertas destacadas aparecen Smart TV de 32, 43 y 50 pulgadas con descuentos que van del 15% al 30%, y equipos de aire acondicionado con rebajas de hasta el 25%. El requisito es estar registrado en Comunidad Coto, un programa gratuito que hoy solo exige presentar el DNI en caja.

supermercado carrefour

Los supermercados decidieron usar los electrodomésticos como anzuelo para atraer consumidores. Carrefour eligió el impacto directo del 2x1, mientras que Coto apuesta a descuentos porcentuales y fidelización.

Para los clientes, el resultado es positivo. Más opciones, más competencia y la posibilidad de acceder a productos que, hasta hace poco, parecían fuera de alcance. Para las cadenas, en cambio, es una pulseada por volumen, visibilidad y presencia en un momento clave del año.

