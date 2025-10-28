Ganga: supermercado está liquidando electrodomésticos desde $23.000 y es furor

Un supermercado muy reconocido de Argentina se volvió loco y está liquidando electrodomésticos a precios que nadie puede creer. Hay descuentos de hasta el 60% y precios que van desde los $23.000. No dudes en aprovechar cada una de estas promociones alucinantes.
En épocas donde comprar electrodomésticos cada vez cuesta más, hay opciones que nos permiten ahorrar y equipar nuestra casa sin la necesidad de gastar una fortuna. Muchos supermercados están acudiendo a grandes descuentos para atraer clientes.
Así las cosas los supermercados ChangoMás, Carrefour y Jumbo se encuentran rematando electrodomésticos que todos necesitamos en casa. Los descuentos llegan hasta el 60% menos y además hay casos en donde podés financiar en cuotas sin interés. Clave para que el bolsillo duela menos.
Carrefour alcanza descuentos de hasta el 56% en pequeños electrodomésticos como freidoras de aire, cafeteras o tostadoras. Además tenés 12 cuotas fijas pagando con Visa o también con la tarjeta Mi Carrefour Crédito.
ChangoMás tiene ofertas que van hasta el 60% de descuento y hay electrodomésticos similares: freidoras de aire, yogurteras o licuadoras. La mayoría no supera los $100.000 y también tenés cuotas sin interés con Visa y Mastercard.
En el caso de Jumbo hay hasta 30% menos en productos seleccionados y envío gratis. Pavas eléctricas, hornos eléctricos, freidoras de aire y más para aprovechar a lo grande y equipar la casa sin gastar demasiado.
