Buenos Aires no tiene nada que envidiar a las playas de otros países, ya que hay un balneario espectacular que enamora a todos y es ideal para viajar y hacer turismo en verano. Parece salido del Caribe y muchos lo visitan con grandes expectativas.
ENAMORA A CUALQUIERA
La playa paradisíaca de Buenos Aires con agua turquesa que todos quieren conocer
Una playa de Buenos Aires parece salida del Caribe: agua turquesa, arena clara y un ambiente relajante ideal para viajar y conocerla este verano.
Si querés conocer una playa nueva en Buenos Aires pero que sea realmente diferente y paradisíaca, entonces no podés perderte la oportunidad de visitar este lugar a pocas horas de la Ciudad de Buenos Aires. La misma logra enamorar a todos.
La playa de Buenos Aires que parece el Caribe
Esta playa está ubicada en el partido de Patagones, específicamente en Los Pocitos. Se trata de un pueblo de apenas 70 habitantes con un balneario muy poco conocido pero que en verano es realmente increíble. La misma está ubicada en el Golfo San Matías.
La arena clara no es el principal atractivo, sino sus aguas turquesas cálidas que en verano logran alcanzar los 22 grados. Dicha playa tiene 24 kilómetros y no es muy visitada, ya que se encuentra bastante alejada de lo que es el turismo. Sin embargo logra acaparar la atención de muchos.
Los Pocitos, además de su playa, tiene un pueblo encantador de pocos habitantes que sin duda te va a maravillar. El mismo se encuentra a 900 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y es sin duda un lugar que vale la pena visitar al menos una vez.
