LATAM anunció que retomó interesante ruta en Argentina

Se trata de la nueva ruta directa entre el Aeropuerto de Córdoba y el Aeropuerto de São Paulo/Guarulhos. La operación tendrá una frecuencia diaria (7 vuelos semanales) con horarios que conectan en los hubs de vuelos internacionales al hub de conexiones de LATAM en Guarulhos, ampliando las opciones de viaje entre Brasil y Argentina.