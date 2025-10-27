LATAM anunció que retomó interesante ruta en Argentina

LATAM reinició sus vuelos directos entre famoso destino de Argentina y el exterior. El vuelo inaugural se realizó el pasado domingo (26/10) entre Córdoba y São Paulo. La ruta tendrá una frecuencia diaria conectando a la provincia argentina con más de 50 destinos nacionales y 20 internacionales.
Se trata de la nueva ruta directa entre el Aeropuerto de Córdoba y el Aeropuerto de São Paulo/Guarulhos. La operación tendrá una frecuencia diaria (7 vuelos semanales) con horarios que conectan en los hubs de vuelos internacionales al hub de conexiones de LATAM en Guarulhos, ampliando las opciones de viaje entre Brasil y Argentina.
“Esta ruta permitirá fortalecer la posición de la aerolínea en Argentina y conectar a la provi ncia de Córdoba con nuestros tres centros de conexión en Lima, Santiago y São Paulo", aseguró Florencia Scardaccione, Gerente Comercial de LATAM en Argentina.
LATAM reinicia ruta entre Argentina y el exterior: Cómo serán los vuelos
Lunes, miércoles, viernes y domingos:
- São Paulo/Guarulhos → Córdoba: despega a las 08:00 · aterriza a las 11:35
- Córdoba → São Paulo/Guarulhos: despega a las 12:35 · aterriza a las 15:35
Martes, jueves y sábados:
- São Paulo/Guarulhos → Córdoba: despega a las 13:00 · aterriza a las 16:35
- Córdoba → São Paulo/Guarulhos: despega 17:35 · aterriza a las 20:35
Aunque no es la única: LATAM reinicia vuelos entre Buenos Aires y Brasil
LATAM también reinicia operaciones en sus rutas: Río de Janeiro - Buenos Aires, la ruta estacional de invierno São Paulo-Bariloche y el vuelo Porto Alegre-Buenos Aires. Además, anunció que pondrá en marcha otras dos rutas con vuelos directos entre ambos países: Sao Paulo–Rosario y Florianópolis–Buenos Aires. Con estos nuevos lanzamientos, la compañía alcanzará las 7 rutas directas entre Brasil y Argentina a principios de 2026.
