Erección firme y duradera: 3 vitaminas que no pueden faltarte

Otro estudio más reciente, que incluyó 3875 participantes, halló que "el consumo de vitamina B6, B9 (folato) y vitamina B12 en la dieta se relacionó significativamente con una disminución de los riesgos de disfunción eréctil entre hombres más jóvenes y saludables".

He aquí alimentos con vitamina B que puedes incluir en la dieta: carne, pescado, huevo, lentejas, nueces, y más.

Vitamina C

La vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, no afecta directamente la erección, pero puede favorecer la salud de los vasos sanguíneos, lo cual es clave para el desempeño sexual.

El sistema de salud Vinmec indica que la vitamina C puede ayudar a "mejorar la función eréctil y la duración de las relaciones sexuales en los hombres", al estimular la producción de óxido nítrico que promueve el flujo sanguíneo.

Algunos alimentos con vitamina C son: naranja, tomate, brócoli, espinaca, pimientos, kiwi, limón, y más.

Vitamina D

La falta de vitamina D no sólo debilita los huesos y las articulaciones, sino que además estudios científicos han relacionado el bajo nivel de esta vitamina con la disfunción eréctil.

En un estudio reciente publicado en el British Journal of Pharmacology, investigadores hallaron que la carencia de vitamina D induce la disfunción eréctil, menciona News Medical Life Science.

Asimismo, los resultados sugieren que mejorar el nivel de vitamina D en pacientes con disfunción eréctil y deficiencia de vitamina D podría, entre otras cosas, mejorar el rendimiento sexual.

La vitamina D se obtiene principalmente de la exposición a la luz del sol, pero también es posible conseguir vitamina D en algunos alimentos como: pescados grasos como salmón y atún, huevos, hígado de res y más.

