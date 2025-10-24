Todos siguen creyendo este mito sobre el sexo y no deberían

Esto es algo extremadamente común, tanto, que internet está repleto de preguntas sobre: ¿Cuántas veces a la semana hay que tener sexo? ¿Cuánto sexo es normal en una pareja? ¿Cuánto es el promedio de relaciones sexuales en una pareja?

Y es que, algunas personas se preocupan porque tienen sexo, por ejemplo, una vez a la semana, creyendo que es poco saludable y que deberían tener sexo la mayoría de los días, especialmente, las parejas casadas.

Sin embargo, la verdad es otra, según la ciencia, al menos en los tiempos de ahora.

Gurit Birnbaum, profesora de psicología en la Universidad Reichman en Israel, que estudia el sexo y las relaciones, le dijo a WSJ que “no importa cuánto sexo tengamos, pensamos que deberíamos tener más”.

Si eres de lo que piensas que tienes poco sexo, y que deberías tener relaciones sexuales todos los días con tu pareja, entonces debes saber que “no es necesario tener sexo todos los días para sentir la intimidad y la cercanía”, dice Birnbaum.

¿Cuántas veces a la semana hay que tener sexo?

Vamos al meollo del asunto. Aún cuando las necesidades sexuales de cada pareja es diferente, un estudio científico ha sugerido que hay un punto ideal de actividad sexual. Y podría sorprenderte.

Según una investigación incluida en una revisión de 279 estudios sobre sexualidad, publicada en Nature Reviews Psychology y coescrita por Birnbaum, incluso tener relaciones sexuales una vez por semana puede ser satisfactorio.

Sobre los resultados de este estudio, WSJ apunta que los investigadores encontraron que las personas que tienen sexo, en promedio, una vez a la semana, reportan mayor satisfacción con sus relaciones y su vida que quienes las tienen con menos frecuencia.

Para sorpresa de muchos, quienes tienen relaciones sexuales con más frecuencia no reportan ser más felices.

Y es que, es importante ser realistas y saber que la frecuencia sexual de una pareja puede cambiar con el tiempo por muchos factores, como los hijos, la edad, el estrés, enfermedades, y más.

De todas maneras, recuerda que cada pareja es diferente, algunas podrán tener más sexo, otras menos, pero lo importante es que te sientas bien en tu relación, más allá de si tienes relaciones sexuales todos los días. Eso no determina la felicidad.

