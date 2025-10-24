Cuando duelen las articulaciones, o cuando las personas tienen artritis, puede que no les parezca cómoda la idea de hacer ejercicio. Sin embargo, los expertos, incluyendo la Universidad de Harvard, coinciden en que la actividad física es un buen aliado para aliviar el dolor y la rigidez de la artritis.
¿DOLOR Y RIGIDEZ?
El poderoso ejercicio que Harvard recomienda si tienes artritis
¿Tienes artritis y no sabes cómo ejercitarte? Reduce el dolor y la rigidez de las articulaciones con este ejercicio que Harvard sugiere.
De hecho, el Colegio Americano de Reumatología (ACR) recomienda el ejercicio físico para personas con osteoartritis de cadera y rodilla y otros tipos de artritis como la artritis idiopática juvenil y la artritis reumatoide.
De acuerdo con los expertos, el ejercicio físico puede ayudar en el tratamiento de esta enfermedad. "Todas las personas con artritis pueden hacer ejercicio de forma segura", afirman.
Pero, ¿Cuáles son los mejores ejercicios para la artritis? ¿Qué ejercicio es bueno para las articulaciones? ¿Qué ejercicio puede hacer una persona con artritis reumatoidea?
Aquí hay un ejercicio que la Universidad de Harvard sugiere, especialmente, para las personas con artritis.
Ejercicio que Harvard recomienda para la artritis
Uno de los ejercicios más recomendados para las personas con artritis es la natación.
Y es que, los expertos indican que el ejercicio acuático es de bajo impacto, ayuda a disminuir la tensión en las articulaciones y músculos, a reducir el dolor y la rigidez en la articulaciones y a mejorar la fuerza muscular.
En general, se cree que la natación es suave para las articulaciones, y la Universidad de Harvard lo considera uno de los mejores ejercicios que existe.
"Podría decirse que la natación es el mejor ejercicio", indica Harvard en un artículo publicado en el sitio especializado Harvard Health Publishing.
De acuerdo con Harvard, la flotabilidad del agua sostiene el cuerpo y alivia la tensión de las articulaciones doloridas, permitiéndoles moverlas con mayor fluidez, lo que hace que nadar sea ideal para quienes tienen artritis.
El Dr. I-Min Lee, profesor de medicina en la Facultad de Medicina de Harvard, lo ha dicho: "Nadar es bueno para las personas con artritis porque soporta menos peso".
Aunado a esto, la natación es un ejercicio relajante, lo cual también podría ser bueno para las personas con afecciones dolorosas como la artritis.
Beneficios de la natación
Hay muchas razones por las que la natación es considerado uno de los mejores ejercicios para la salud en general. He aquí algunos beneficios de nadar:
- Mejora tu estado físico
- Beneficia la función cerebral
- Mejora la memoria
- Ayuda a vivir más tiempo
- Reduce el estrés
- Reduce la rigidez de las arterias
- Ayuda a quemar calorías
- Mejora los niveles de colesterol
- Reduce la presión arterial
- Reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas
- Fortalece los pulmones
- Ayuda a desarrollar músculos
- Mejora el estado de ánimo
---------
