El poderoso ejercicio que Harvard recomienda si tienes artritis

Ejercicio que Harvard recomienda para la artritis

Uno de los ejercicios más recomendados para las personas con artritis es la natación.

Y es que, los expertos indican que el ejercicio acuático es de bajo impacto, ayuda a disminuir la tensión en las articulaciones y músculos, a reducir el dolor y la rigidez en la articulaciones y a mejorar la fuerza muscular.

En general, se cree que la natación es suave para las articulaciones, y la Universidad de Harvard lo considera uno de los mejores ejercicios que existe.

"Podría decirse que la natación es el mejor ejercicio", indica Harvard en un artículo publicado en el sitio especializado Harvard Health Publishing.

De acuerdo con Harvard, la flotabilidad del agua sostiene el cuerpo y alivia la tensión de las articulaciones doloridas, permitiéndoles moverlas con mayor fluidez, lo que hace que nadar sea ideal para quienes tienen artritis.

El Dr. I-Min Lee, profesor de medicina en la Facultad de Medicina de Harvard, lo ha dicho: "Nadar es bueno para las personas con artritis porque soporta menos peso".

Aunado a esto, la natación es un ejercicio relajante, lo cual también podría ser bueno para las personas con afecciones dolorosas como la artritis.

Beneficios de la natación

Hay muchas razones por las que la natación es considerado uno de los mejores ejercicios para la salud en general. He aquí algunos beneficios de nadar:

Mejora tu estado físico

Beneficia la función cerebral

Mejora la memoria

Ayuda a vivir más tiempo

Reduce el estrés

Reduce la rigidez de las arterias

Ayuda a quemar calorías

Mejora los niveles de colesterol

Reduce la presión arterial

Reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas

Fortalece los pulmones

Ayuda a desarrollar músculos

Mejora el estado de ánimo

