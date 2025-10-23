Comer manzana puede ayudar a prevenir este cáncer común

¿Comer manzana protege contra el cáncer de mama?

La manzana es uno de los alimentos que el Instituto Americano para la Investigación del Cáncer (AICR por sus siglas en inglés) recomienda para combatir el cáncer.

Esta fruta contiene varios nutrientes importantes para la prevención del cáncer, incluidos antioxidantes, fibra dietética, flavonoles y compuestos triterpenoides.

"Las manzanas aportan fibra dietética y compuestos polifenólicos que, al interactuar con la microbiota intestinal, crean un entorno que puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer", indican los expertos.

Específicamente, "Estudios observacionales de población vinculan las manzanas con un menor riesgo de cáncer de mama", agregan.

En ese sentido, el AICR menciona un análisis de varios estudios poblacionales que encontró que un mayor consumo de manzanas se asoció con un menor riesgo de cáncer de mama con receptor de estrógeno negativo.

manzanas.jpg Foto: Exactas Comunicación.

También, la Facultad de Agricultura de la Universidad de Dalhousielas, apunta que uno de sus investigadores, el Dr. HP Vasantha Rupasinghe, encontró que los "flavonoides de la manzana son capaces de matar selectivamente varias células de cáncer de mama en tubos de ensayo,".

Y además, "han demostrado el potencial de retardar la proliferación, migración e invasión de las células cancerosas".

Beneficios de comer manzanas

Las manzanas son realmente poderosas para la salud. Además de ayudar a prevenir el cáncer, esta fruta puede:

Proteger la visión

Promover la salud del corazón

Reducir el riesgo de Alzheimer

Favorecer la pérdida de peso

Ayudar a regular la presión arterial

Fortalecer el sistema inmune

Mejorar la digestión

Mejorar la salud ósea

Beneficiar la salud intestinal

Combatir el estreñimiento

Ayudar a reducir el colesterol

Ayudan a controlar la diabetes

