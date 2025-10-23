EXPERTOS LO DICEN
Comer manzana puede ayudar a prevenir este cáncer común
Como si fueran pocos los beneficios de la manzana, expertos indican que esta fruta puede ayudar a prevenir un cáncer que preocupa al mundo entero.
¿Qué fruta ayuda a prevenir el cáncer?
La dieta juega un papel primordial en la prevención del cáncer. En general, los expertos aconsejan seguir una alimentación saludable que, entre otras cosas, incluya frutas.
La Organización Mundial de la Salud dice que incluir frutas y verduras en la dieta diaria puede reducir el riesgo de padecer algunas enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer.
Precisamente, una de las frutas que se puede añadir a la dieta para prevenir el cáncer es la manzana, que ha mostrado ser de gran ayuda para reducir el riesgo de cáncer de mama.
Se cree que las manzanas también pueden ayudar a evitar otros cánceres como cáncer de colon y cáncer de pulmón, pero vamos a centrarnos en el cáncer de mama.
¿Comer manzana protege contra el cáncer de mama?
La manzana es uno de los alimentos que el Instituto Americano para la Investigación del Cáncer (AICR por sus siglas en inglés) recomienda para combatir el cáncer.
Esta fruta contiene varios nutrientes importantes para la prevención del cáncer, incluidos antioxidantes, fibra dietética, flavonoles y compuestos triterpenoides.
"Las manzanas aportan fibra dietética y compuestos polifenólicos que, al interactuar con la microbiota intestinal, crean un entorno que puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer", indican los expertos.
Específicamente, "Estudios observacionales de población vinculan las manzanas con un menor riesgo de cáncer de mama", agregan.
En ese sentido, el AICR menciona un análisis de varios estudios poblacionales que encontró que un mayor consumo de manzanas se asoció con un menor riesgo de cáncer de mama con receptor de estrógeno negativo.
También, la Facultad de Agricultura de la Universidad de Dalhousielas, apunta que uno de sus investigadores, el Dr. HP Vasantha Rupasinghe, encontró que los "flavonoides de la manzana son capaces de matar selectivamente varias células de cáncer de mama en tubos de ensayo,".
Y además, "han demostrado el potencial de retardar la proliferación, migración e invasión de las células cancerosas".
Beneficios de comer manzanas
Las manzanas son realmente poderosas para la salud. Además de ayudar a prevenir el cáncer, esta fruta puede:
- Proteger la visión
- Promover la salud del corazón
- Reducir el riesgo de Alzheimer
- Favorecer la pérdida de peso
- Ayudar a regular la presión arterial
- Fortalecer el sistema inmune
- Mejorar la digestión
- Mejorar la salud ósea
- Beneficiar la salud intestinal
- Combatir el estreñimiento
- Ayudar a reducir el colesterol
- Ayudan a controlar la diabetes
--------
Más noticias en Urgente24
Qué alimentos comer para no perder la memoria y mejorar el cerebro
Cuántos pasos caminar al día: Menos de lo que todos dicen, según último estudio
Evitar el azúcar en los primeros 1.000 días de vida de tu bebé protege contra el asma y EPOC
Caminar, nadar y andar en bicicleta reducen el dolor de un problema de rodilla muy común
¿Qué comer si tengo ojo seco? Aquí hay un alimento que oftalmóloga recomienda