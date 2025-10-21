Evitar el azúcar en los primeros 1.000 días de vida de tu bebé protege contra el asma y EPOC

Para ello, usaron datos 58.670 participantes del Biobanco del Reino Unido nacidos entre 1951 y 1956 expuestos a diferentes restricciones del azúcar.

Los investigadores aprovecharon el cese del racionamiento de azúcar del Reino Unido en septiembre de 1953, cuando finalizaron las restricciones de la Segunda Guerra Mundial.

Los participantes fueron asignados de forma casi aleatoria al grupo de racionamiento (bajo azúcar) o al grupo sin racionamiento (alto azúcar) según su año de nacimiento.

bebe alimentación niño Freepik.jpg

Beneficios de restringir el azúcar los primeros 1.000 días de vida

Los investigadores encontraron que, evitar la ingesta de azúcar durante los primeros 1.000 días después de la concepción se asoció con menores riesgos de asma y EPOC en la edad adulta.

La restricción del azúcar también retrasó la aparición de la enfermedad en 3,6 años, se lee en el estudio.

Asimismo, hallaron una posible asociación entre limitar el consumo de azúcar en la vida temprana y una mejor función pulmonar a largo plazo.

Estos resultados fueron validados en cohortes de Reino Unido y Estados Unidos. “La asociación entre la restricción de azúcar y la salud pulmonar fue consistente en los análisis de validación externa y pruebas de placebo”, indica.

Según los investigadores, "estos hallazgos respaldan la utilidad de las guías dietéticas actuales para promover la salud respiratoria a lo largo de la vida", concluyeron.

Las guías dietéticas actuales sugieren evitar el azúcar añadido en bebés menores de 2 años.

Vale destacar que otros estudios han comprobado que reducir el consumo de azúcar en los primeros 1.000 días de vida ayuda a disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas más adelante.

En 2024, se dieron a conocer los resultados de un estudio que encontró que, limitar la ingesta de azúcar en la vida temprana redujo el riesgo de diabetes tipo 2 e hipertensión en aproximadamente un 35% y un 20%, respectivamente.

